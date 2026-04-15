Mùa việt quất tươi đầy chợ, đừng chỉ ham quả to nhất: Người nông dân giàu kinh nghiệm cho biết "chỉ cần nhớ 4 điểm này!"

Nếu từ trước tới giờ bạn vẫn tin vào lời những người bán trái cây khẳng định "quả việt quất càng to càng ngọt" thì có nghĩa bạn "đã bị lừa rồi". Thực tế, có rất nhiều người chia sẻ trên mạng xã hội rằng dù đã chọn mua những quả to và giá đắt hơn nhưng kết quả nhận về lại là nhạt nhẽo hoặc chua đến mức phải nhăn mặt. Thậm chí có những trường hợp khi mua về thì thấy xuất hiện những đốm mốc ở dưới đáy quả. , thậm chí còn có cả những đốm mốc ở đáy. Đây không chỉ là vấn đề bạn "xui xẻo vì chọn cửa hàng không uy tín" mà đó còn bởi bạn đã không biết những "bí mật để chọn việt quất ngon". Một người nông dân giàu kinh nghiệm đã tiết lộ 4 đặc điểm mấu chốt. Và ông khẳng định "kích thước quả không phải là yếu tố quan trọng!".

Khi chọn quả việt quất, đừng chỉ chú trọng vào kích thước. Trước tiên bạn hãy nhìn vào lớp phấn trắng trông như sương trắng phủ trên bề mặt. Nếu lớp phấn dày chưa phủ bụi, đó là dấu hiệu cho thấy chúng vừa mới rời khỏi cành. Nếu chúng bóng và xỉn màu, có lẽ chúng đã bị chạm vào vô số lần và sắp hết hạn sử dụng. Màu sắc lý tưởng là màu tím đậm gần như đen, với một chút sắc đỏ ở mép. Tránh mua những quả có màu đỏ hoặc màu xanh, chúng là những quả chưa chín và có vị chua.

Khi mua hãy cầm nắn nhẹ, nó phải đàn hồi trở lại thì mới được coi là ngon. Nếu nó mềm nhũn, thì ngay cả khi bạn cho vào tủ lạnh cũng không thể cứu vãn được và chắc chắn nó sẽ bị mốc vào ngày hôm sau. Lật ngược quả việt quất lại và nhìn vào đáy. Nếu thấy một lỗ nhỏ, khép kín thì có nghĩa quả việt quất đó vị ngọt nhẹ; trong khi nếu bạn thấy một lỗ lớn thì quả này sẽ nhạt như nước vậy.

Sau khi mua việt quất về, bạn tuyệt đối đừng rửa chúng ngay lập tức. Rửa bằng nước sẽ làm mất đi lớp phấn sương trái cây phủ bên ngoài, khiến quả việt quất bị lộ ra và dễ bị mốc. Hãy lót hộp bằng giấy ăn và cho vào tủ lạnh tối đa 5 ngày. Trong trường hợp bạn muốn bảo quản lâu hơn, hãy xếp chúng nằm ngang và cho vào ngăn đông lạnh thành những "hạt xanh". Chúng sẽ giữ được hương vị trong khoảng 6 tháng.

Việt quất là loại trái cây được mệnh danh là "siêu thực phẩm" giàu chất chống oxy hóa (đặc biệt là anthocyanin), ít calo, giúp bảo vệ tế bào, tăng cường trí nhớ, giảm cholesterol xấu, ổn định đường huyết và tốt cho tim mạch. Đây cũng là thực phẩm hỗ trợ giảm cân, ngăn ngừa lão hóa và nhiễm trùng đường tiết niệu rất hiệu quả. Các nghiên cứu mới tập trung vào các flavonoid phân tử nhỏ của chúng - có thể giúp não bộ giảm thiểu chứng suy giảm trí nhớ. Mạch máu và lượng đường trong máu cũng được hưởng lợi từ loại trái cây này. Nếu bạn ăn một nắm nhỏ mỗi ngày có thể dẫn đến giảm dần cholesterol và ổn định lượng đường huyết lúc đói sau 4 tuần. Tất nhiên, bạn phải dùng quả việt quất tươi, chứ không phải quả việt quất sấy khô.

Tóm lại, việt quất đang vào mùa, và nếu bạn là tín đồ của loại trái cây này thì khi mua hãy lưu ý những bí mật chủ yếu để chọn được quả tươi ngon: Lớp phấn sương trắng, tím đen, lõi cứng đàn hồi và rốn nhỏ. Hãy nhớ bốn điểm này, và bạn sẽ không bao giờ bị lừa mua phải hàng không ngon, kém chất lượng nữa. Lần tới khi đi siêu thị, chỉ cần chọn đồng đội của mình; ai đáp ứng được tiêu chí sẽ về nhà với bạn.