6 điều bác sĩ tim mạch “không bao giờ” làm sau 18h

Một bác sĩ tim mạch đã tiết lộ 6 điều ông “không bao giờ” làm sau 18h để bảo vệ sức khỏe tim mạch. Một số thói quen trong đó có thể khiến bạn bất ngờ.

Việc thực hiện mọi biện pháp có thể để cải thiện sức khỏe tim là vô cùng quan trọng. Trong khi nhiều người biết rằng ăn uống cân bằng và duy trì vận động là cách tốt để nâng cao sức khỏe tổng thể, thì vẫn có những thói quen nhỏ hằng ngày đang âm thầm phá hỏng nỗ lực của bạn.

Do vậy, bác sĩ tim mạch Francesco Lo Monaco, người sáng lập Phòng khám Tim mạch Quốc gia tại London và là tác giả cuốn Heart Saviour, đã chỉ ra 6 điều bạn nên tránh làm sau 18h nếu muốn giữ trái tim luôn khỏe mạnh.

Không sử dụng nước súc miệng diệt khuẩn mạnh

Điều đầu tiên bác sĩ Lo Monaco khuyên tránh là sử dụng các loại nước súc miệng kháng khuẩn mạnh.

Ông cho biết: “Vi khuẩn trong miệng giúp chuyển hóa các hợp chất từ thực phẩm thành nitric oxide – chất giúp mạch máu linh hoạt và giãn ra khi cần thiết.”

“Tuy nhiên, một số loại nước súc miệng mạnh có thể tiêu diệt những vi khuẩn này, làm tăng huyết áp – điều không tốt khi cơ thể cần nghỉ ngơi và phục hồi sau một ngày dài.”

Tránh tiếp xúc với ánh sáng xanh

Việc lướt điện thoại trước khi ngủ đã trở thành thói quen phổ biến, nhưng nó có thể gây hại nhiều hơn bạn nghĩ.

Bác sĩ Lo Monaco cho biết: “Ánh sáng xanh mạnh vào buổi tối, đặc biệt qua mắt, có thể ức chế melatonin. Đây không chỉ là hormone giúp ngủ mà còn là một chất chống oxy hóa bảo vệ mạch máu.”

“Melatonin giảm đồng nghĩa với việc gia tăng stress oxy hóa trong động mạch theo thời gian.”

Tránh các bài tập tĩnh cường độ cao

Các bài tập như plank, ngồi dựa tường hay treo người trên thanh xà có thể làm tăng huyết áp trong nhiều giờ, theo cảnh báo của bác sĩ.

“Nếu bạn đã có một ngày căng thẳng, hệ thần kinh đang hoạt động quá mức, việc tập nặng vào buổi tối sẽ khiến tình trạng đó kéo dài,” ông nói. “Hãy tập nặng vào đầu ngày và giữ các buổi tập buổi tối nhẹ nhàng hơn để hỗ trợ tim.”

Cẩn trọng với thực phẩm bổ sung giúp thư giãn

Việc uống trà xanh hay dùng thực phẩm bổ sung để thư giãn trước khi ngủ tưởng chừng có lợi, nhưng thực tế có thể gây tác dụng ngược.

Bác sĩ giải thích: “L-theanine trong trà xanh ảnh hưởng đến phản ứng stress và hệ thần kinh, trong khi nhịp tim có liên quan trực tiếp đến các yếu tố này.”

“Nếu dùng sai liều, sai thời điểm hoặc không phù hợp, các chất bổ sung có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ theo cách khó lường và làm rối loạn nhịp tim tự nhiên.”

Không nín thở quá lâu

Các bài tập thở thường được áp dụng để cải thiện giấc ngủ, nhưng nếu thực hiện sai có thể gây hại cho tim.

Bác sĩ Lo Monaco cho biết: “Tôi đánh giá cao việc luyện thở, nhưng việc nín thở lâu hoặc lặp lại nhiều lần có thể làm giảm oxy và tăng áp lực lên tim ở một số người.”

“Trong giai đoạn ngủ REM (chuyển động mắt nhanh), máu có xu hướng dễ đông hơn. Nếu ai đó đã có vấn đề về mạch máu hoặc giấc ngủ, việc thêm các yếu tố gây stress là không khôn ngoan.”

Tránh ăn trong vòng 3 giờ trước khi ngủ

Cuối cùng, bác sĩ khuyên nên nhịn ăn ít nhất 3 giờ trước khi ngủ để giảm áp lực lên tim và kiểm soát huyết áp tốt hơn.

“Nếu bạn ăn quá sát giờ ngủ, cơ thể buộc phải tăng hoạt động của hệ thần kinh giao cảm trong khi lẽ ra nên nghỉ ngơi,” ông nói.

“Chỉ cần nhịn ăn 3 giờ trước khi ngủ, bạn có thể giảm căng thẳng lên nội mạc mạch máu, cải thiện độ linh hoạt của mạch và giảm nhu cầu oxy của tim, từ đó giúp cơ thể phục hồi hiệu quả hơn trong khi ngủ.”