Bác sĩ kêu gọi: Đừng làm điều này vào bữa trưa!

Khi nói đến bữa trưa, nhiều người thường rất vội vàng. Dù bạn đang đi làm, đi học hay chăm sóc con cái, việc có đủ thời gian chuẩn bị đồ ăn là khá khó khăn. Vì vậy, hâm nóng đồ ăn thừa hoặc đồ ăn chế biến sẵn trở thành lựa chọn phổ biến. Tuy nhiên, điều này có thể gây ra một số hậu quả nghiêm trọng đối với sức khỏe.

Phát biểu trong một tập podcast No Appointment Necessary, bác sĩ Amir Khan, một bác sĩ nổi tiếng thường xuất hiện trên truyền hình Anh, kêu gọi mọi người không nên hâm nóng, thậm chí không nên bảo quản thức ăn trong hộp nhựa.

Mặc dù rủi ro của việc này là không “chắc chắn”, ông cho rằng chúng “có khả năng xảy ra”. Người dẫn chương trình Cherry Healey hỏi: “Còn việc hâm nóng đồ ăn trong hộp nhựa thì sao?”

Bác sĩ Amir trả lời: “Sau khi tìm hiểu các nghiên cứu sa sút trí tuệ và nghiên cứu động mạch cảnh, đây là điều tôi không còn làm nữa. Không phải vì chắc chắn gây hại, mà vì nó có thể là khả năng.”

“Khi bạn lưu trữ thực phẩm trong hộp nhựa, ngay cả việc chỉ bảo quản trong hộp nhựa cũng làm tăng nguy cơ thực phẩm hấp thụ một phần vi nhựa từ hộp đó. Nếu sau đó bạn cho vào lò vi sóng, nhiệt sẽ làm tăng nguy cơ này lên rất nhiều.”

“Nhựa trở nên kém ổn định hơn và giải phóng vi nhựa vào thức ăn của bạn, và bạn ăn chính thực phẩm đó.”

Phần chú thích dưới video viết: “Bạn đang hâm nóng bữa trưa hôm nay? Đây là một trong những điều bạn ước mình chưa từng nghe… Hâm nóng thức ăn trong hộp nhựa không chỉ làm nóng thức ăn – mà còn có thể giải phóng vi nhựa vào thức ăn.”

“Không chắc chắn nhưng có thể xảy ra. Vậy bạn có dám đánh đổi không?”

Nghiên cứu nói gì?

Các nghiên cứu về chủ đề này vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều. Một nghiên cứu công bố trên Journal of American Nutrition năm 2023 cho biết hai chất phụ gia trong nhựa đã khiến các nhà độc chất học lo ngại “trong nhiều năm”. Đó là bisphenol A (BPA), thường dùng trong chai nước, và phthalates, thường dùng trong bao bì thực phẩm.

Các tác giả nghiên cứu viết: “Cả BPA và phthalates đều được nhiều cơ quan cho là chất gây rối loạn nội tiết, đôi khi được gọi là chất gây rối loạn hormone, vì chúng can thiệp vào tác động sinh học của testosterone và estrogen khi đi vào cơ thể.”

“Hormone mà BPA và phthalates được cho là mô phỏng nhiều nhất là estrogen, ảnh hưởng đến quá trình sản xuất testosterone ở nam giới. Trong một nghiên cứu nhi khoa, chất này còn được liên hệ với béo phì ở trẻ em.”

Ngoài ra còn có các mối liên hệ giữa những hóa chất này (và các phụ gia khác trong nhựa) với nhiều vấn đề như rối loạn sinh sản, rối loạn hệ miễn dịch, ung thư và khuyết tật. Họ cho rằng: “Do đó, BPA hoặc phthalate hoặc cả hai đều có thể là mối nguy cho sức khỏe con người.”

Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ mức độ nguy hiểm khi tiêu thụ thực phẩm và đồ uống tiếp xúc với các chất này. Các tác giả nghiên cứu cho biết: “Có sự bất đồng đáng kể giữa các nhà khoa học và cơ quan quản lý.”

“Hầu hết nhựa khá ổn định, vì vậy có khả năng việc tiếp xúc với thực phẩm hoặc đồ uống chỉ khiến một lượng rất nhỏ BPA hoặc phthalates bị hấp thụ.” Tuy nhiên họ cũng nói thêm: “Do việc sử dụng nhựa trong đời sống con người diễn ra trong thời gian tương đối ngắn, việc BPA hoặc phthalates từ hộp đựng thực phẩm có an toàn hay không vẫn cần nghiên cứu thêm về các tác động lâu dài.”