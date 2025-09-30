Mưa lũ dữ dội sau bão số 10: Bộ Y tế ra chỉ đạo khẩn

Theo đó, Bộ Y tế yêu cầu các địa phương miền Bắc và Bắc Trung Bộ nhanh chóng triển khai biện pháp ứng phó, đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, từ ngày 29 đến sáng 30-9, nhiều nơi ghi nhận lượng mưa đặc biệt lớn: Mỹ Lương (Phú Thọ) 346 mm, Việt Hồng (Lào Cai) 336,4 mm, Mỹ Yên (Thái Nguyên) 321,8 mm, Thành Hưng (Thanh Hóa) 303 mm. Trong những giờ tới, các tỉnh Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lào Cai tiếp tục có mưa rất to, nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất.

Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành từ Thừa Thiên Huế đến Điện Biên khẩn trương triển khai phương án bảo đảm công tác y tế sau bão. Các bệnh viện, trung tâm y tế phải sẵn sàng thu dung, cấp cứu, điều trị nạn nhân bão lũ; dự trữ thuốc, vật tư, trang thiết bị và giường bệnh dự phòng.

Mưa lũ đã gây ra tình trạng chia cắt ở nhiều địa phương của tỉnh Phú Thọ (ảnh TP).

Công tác khám chữa bệnh cần được duy trì liên tục, đặc biệt tại các khoa hồi sức tích cực, khu vực sử dụng máy thở và thiết bị thiết yếu. Các cơ sở y tế phải chuẩn bị nguồn điện, nước và phương tiện vận chuyển để kịp thời xử lý tình huống.

Bộ Y tế cũng yêu cầu ngành y tế địa phương phối hợp chính quyền xử lý môi trường, khử khuẩn, bảo đảm nguồn nước sạch; tăng cường giám sát dịch tễ, phát hiện và xử lý sớm ca bệnh truyền nhiễm, ngăn chặn nguy cơ bùng phát dịch sau bão.

Các đơn vị y tế tuyến trung ương tại miền Bắc và miền Trung được giao nhiệm vụ sẵn sàng chi viện chuyên môn, tiếp nhận bệnh nhân nặng từ tuyến dưới; đồng thời huy động lực lượng cơ động phòng chống dịch, giám sát dịch tễ và hỗ trợ tiêm chủng khi cần thiết.

Bộ Y tế yêu cầu các Sở Y tế và đơn vị trực thuộc nhanh chóng báo cáo tình hình, đề xuất nhu cầu hỗ trợ để kịp thời tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý.