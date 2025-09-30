Từ 1/10, Bệnh viện Bạch Mai làm 1 việc: Người dân được hưởng lợi lớn

Từ ngày 1/10/2025, Bệnh viện Bạch Mai sẽ chính thức triển khai ký số toàn trình cho người bệnh, đánh dấu bước ngoạt quan trọng trong lộ trình trở thành bệnh viện không giấy tờ.

Trước đó, ngày 1/11/2024, Bệnh viện Bạch Mai là bệnh viện đa khoa đầu tiên của Bộ Y tế áp dụng hồ sơ bệnh án điện tử. Việc triển khai ký số được xem là mắt xích then chốt, giúp hoàn thiện quá trình số hóa toàn diện. Theo ước tính, mô hình này không chỉ tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng mỗi năm mà còn mang lại trải nghiệm dịch vụ tiện lợi, hiện đại cho người bệnh.

Nếu như trước đây, người bệnh phải di chuyển hàng trăm km chỉ để ký một tờ giấy, thì với ký số, mọi thủ tục đều có thể thực hiện trực tuyến. Từ giấy cam kết thủ thuật, xác nhận đơn thuốc đến hồ sơ bảo hiểm, tất cả chỉ cần vài giây thao tác.

Lợi ích cho người dân

Chữ ký số cùng với ứng dụng Bạch Mai Care, bệnh nhân và người nhà có thể chủ động toàn bộ hành trình khám chữa bệnh:

- Đặt lịch khám nhanh chóng: Lựa chọn bác sĩ và khung giờ linh hoạt trong 7 ngày, từ 7h00 đến 20h00, kể cả cuối tuần. Thời gian chờ giảm tới 90%.

- Quản lý hồ sơ sức khỏe: Kết quả xét nghiệm, đơn thuốc điện tử, chẩn đoán hình ảnh… được lưu trữ trọn đời và tra cứu mọi lúc.

- Ký số từ xa: Người dân ở các tỉnh xa như Nghệ An, Thanh Hóa có thể yêu cầu trích sao hồ sơ mà không cần đến bệnh viện.

- Thủ tục cho người thân: Thao tác đơn giản, chỉ cần số CCCD/ngày sinh, không bắt buộc sự có mặt trực tiếp.

Cách đăng ký nhanh trong 5 phút

Để sử dụng ký số, người bệnh cần thực hiện hai bước:

- Bước 1: Đăng ký chứng thư số trên ứng dụng VNeID (miễn phí, làm một lần duy nhất). Đây được ví như “căn cước công dân số” do Bộ Công an cấp, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

- Bước 2: Tải ứng dụng Bạch Mai Care – Hồ sơ sức khỏe trên App Store hoặc CH Play. Khi cần ký văn bản, người dùng chỉ cần đăng nhập, vào mục “Văn bản chờ ký” và thực hiện ký số.

Việc áp dụng ký số không chỉ đồng hành cùng chủ trương chuyển đổi số quốc gia, mà còn mang lại lợi ích thiết thực cho người bệnh và gia đình: tiết kiệm thời gian, chi phí, tăng tính minh bạch và an toàn thông tin.