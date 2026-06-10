Mùa hè nóng đến đâu cũng không nên làm 4 việc này

Nhiệt độ mỗi năm đều tăng lên, nhưng cơ thể con người lại không vì thế mà trở nên thích ứng hơn với mùa hè.

Biến động cảm xúc là một yếu tố rủi ro cao thường bị bỏ qua, đặc biệt vào mùa hè. (Ảnh: ITN).

Các con đường trong thành phố nóng bỏng dưới ánh nắng, luồng gió lạnh từ điều hòa và không khí nóng bên ngoài thay phiên nhau, nhiều người nghĩ rằng họ vẫn chịu nổi, nhưng thực ra, gánh nặng lên tim đang âm thầm tăng lên.

Dữ liệu cho thấy, mùa hè là một trong những thời điểm tần suất đột tử tim cao nhất trong năm, và một trong những tác nhân quan trọng ẩn trong những hành vi hàng ngày trông có vẻ “vô hại”.

Mọi người thường nghĩ rằng những việc mình làm trong ngày nóng là bình thường, thực ra là đang chống lại cơ thể, đặc biệt là 4 hành động sau đây, không những không có tác dụng hạ nhiệt, mà còn có thể trở thành giọt nước tràn ly cho đối với sức khỏe.

Biến động cảm xúc

Đây là một yếu tố rủi ro cao thường bị bỏ qua, đặc biệt vào mùa hè. Bản thân nhiệt độ cao đã có thể khiến một người dễ cáu kỉnh, hệ thống limbic của não nhạy cảm hơn với các kích thích từ bên ngoài.

Trong trạng thái này, nếu lại gặp phải các sự kiện cảm xúc mạnh như tức giận, sợ hãi, lo lắng, buồn cực độ, có thể dẫn đến việc tiết ra adrenaline ồ ạt, gây tăng nhu cầu oxy của cơ tim, rối loạn hoạt động điện sinh lý, và thay đổi huyết áp đột ngột.

Nghiên cứu cho thấy, khi nhiệt độ ở mức cao, tỷ lệ đột tử do tim do cảm xúc kích động cao hơn nhiều so với bình thường. Quan trọng hơn, cái chết này không diễn ra từ từ mà đến một cách đột ngột, và không có dấu hiệu cảnh báo trước.

Đặc biệt đối với những người vốn đã sống trong áp lực hàng ngày, “áp lực cảm xúc theo mùa” giống như việc châm lửa trên vật dễ cháy.

Tập thể dục cường độ cao vào những thời điểm nhiệt độ cao

Đây là thói quen của nhiều người, đặc biệt là vào lúc bảy tám giờ sáng hoặc năm sáu giờ chiều tại quảng trường, công viên, vẫn có người chạy bộ, nhảy aerobic, sau khi đổ mồ hôi đầy mình lại tự cho là "đã thải độc".

Nhưng vào những ngày nóng, cơ thể đã có chuyển hóa rất cao, cộng thêm nhịp tim tăng do vận động, sẽ khiến tim liên tục chịu tải cao, thành mạch trong môi trường này dễ co lại, huyết áp dao động mạnh, cân bằng điện giải cũng có thể bị rối loạn, nhịp tim có khả năng xuất hiện rối loạn.

Nghiên cứu cho thấy, những người tập thể dục cường độ trung bình đến cao vào mùa hè nắng nóng, xác suất gặp rối loạn nhịp tim đột ngột cao hơn một phần so với những người tập cùng cường độ vào các mùa khác, và nhiều trường hợp xảy ra khi không có tiền sử bệnh tim rõ ràng.

Con người luôn đánh giá quá cao khả năng chịu đựng môi trường khắc nghiệt của bản thân, nhưng lại ít khi nhận ra rằng tim đạt đến giới hạn nhanh hơn não trong điều kiện cực nóng.

Những người cho rằng "ra mồ hôi là để thải độc" đã bỏ qua một sự thật cơ bản: Mất nước không loại bỏ được độc tố, nó chỉ làm tăng nồng độ máu và gia tăng sự hao tổn của tim.

Uống quá nhiều nước lạnh

Khi cơ thể ở môi trường nhiệt cao, mạch máu giãn ra, lớp da bên ngoài có lưu thông máu nhiều để giúp tản nhiệt, nhưng khi một lượng lớn chất lỏng lạnh đột ngột nạp vào, sẽ nhanh chóng gây co mạch ở thực quản và dạ dày, kích thích nhiệt độ mạnh này ảnh hưởng đến nhịp tim thông qua phản xạ thần kinh.

Các nghiên cứu chỉ ra rằng, khi uống một lượng lớn đồ uống lạnh vào thời tiết nóng, hiện tượng loạn nhịp tim tạm thời xảy ra cao hơn nhiều so với đồ uống ở nhiệt độ thường.

Hơn nữa, tỷ lệ đường và điện giải trong loại đồ uống này không phù hợp với nhu cầu của cơ thể sau khi đổ mồ hôi nhiều, không những không thể bổ sung kịp thời mà còn làm rối loạn điện giải, gây co cơ thậm chí ngừng tim.

Tắm nước lạnh

Vào mùa hè, da và các dây thần kinh bề mặt cực kỳ nhạy cảm với sự lạnh đột ngột, có thể ngay lập tức kích hoạt phản ứng mạnh mẽ của hệ thần kinh giao cảm, làm nhịp tim tăng vọt, huyết áp dao động dữ dội, thậm chí gây ra ngừng tim.

Có một tỷ lệ khá cao những người đột tử, sau khi điều tra phát hiện hành động cuối cùng của họ là… tắm. Ngay cả đối với người trẻ, việc hạ nhiệt nhanh như vậy cũng có thể kích hoạt rối loạn nhịp tim trong thời gian ngắn, chưa kể những người lớn tuổi hoặc có bệnh nền.

Nghiên cứu cho thấy, vào những ngày nóng, khi tắm bằng nước lạnh vượt quá ngưỡng chênh lệch nhiệt độ cho phép, nguy cơ xảy ra các sự cố tim mạch liên quan tăng lên gấp nhiều lần.

Sức khỏe không thể đánh giá bằng việc “chưa xảy ra sự cố”. Vấn đề là tích tụ lâu dài, và khi thực sự xảy ra sự cố, chỉ trong một giây, tính mạng cũng có thể bị đe dọa. Nói cách khác, con người dễ rơi vào một cái bẫy logic - mình còn chịu được, tức là cơ thể vẫn ổn. Nhưng thực tế là, giây phút còn chịu được có thể chính là giây phút trước khi đột tử.