Đây là lợi ích lớn nhất khi chơi pickleball

Điều khiến pickleball phổ biến không chỉ nằm ở tính vui nhộn hay cảm giác thi đấu nhẹ nhàng.

Pickleball đang trở thành một trong những môn thể thao được nhiều người yêu thích. Môn này kết hợp yếu tố của tennis, bóng bàn và cầu lông, nhưng luật chơi đơn giản hơn, sân nhỏ hơn và dễ tiếp cận hơn.

Điều khiến pickleball phổ biến không chỉ nằm ở tính vui nhộn hay cảm giác thi đấu nhẹ nhàng. Theo HuffPost, lợi ích đáng chú ý nhất của môn thể thao này có thể nằm ở sức khỏe tinh thần.

Người chơi pickleball có điểm trầm cảm thấp hơn

Người chơi pickleball có điểm trầm cảm thấp hơn.

Một báo cáo của Apple, dựa trên dữ liệu từ người dùng Apple Watch tham gia nghiên cứu, cho thấy pickleball không chỉ là bài tập tốt cho tim mạch và chuyển hóa. Môn thể thao này còn liên quan đến tỷ lệ tự báo cáo triệu chứng trầm cảm thấp hơn.

Theo Apple, những người chơi pickleball thường xuyên có tỷ lệ tự ghi nhận các dấu hiệu tâm trạng trầm buồn thấp hơn khoảng 60% so với nhóm tham gia nghiên cứu nói chung.

Tiến sĩ Calum MacRae, chuyên khoa tim mạch của Trường Y Harvard, đồng thời là điều tra viên chính của nghiên cứu, cho biết: “Lợi ích này có thể đến từ nhiều yếu tố cùng lúc. Khi chơi pickleball, cơ thể vận động, hormone tạo cảm giác dễ chịu được kích hoạt, khả năng phối hợp giữa não bộ và cơ bắp được rèn luyện, đồng thời người chơi cũng học cách thích nghi và phục hồi tốt hơn sau căng thẳng”.

Vì sao pickleball có thể giúp cải thiện tâm trạng?

Pickleball là hoạt động aerobic, tức dạng vận động giúp tim và phổi làm việc tích cực hơn. Khi vận động, cơ thể giải phóng endorphin, nhóm hormone có liên quan đến cảm giác dễ chịu, giảm căng thẳng và cải thiện tâm trạng.

Một điểm quan trọng khác là tính kết nối. Pickleball thường được chơi theo đôi hoặc theo nhóm. Người chơi có thể gặp bạn mới, tham gia câu lạc bộ hoặc duy trì hoạt động cùng gia đình, bạn bè.

PGS Emily Hemendinger, Khoa Tâm thần, Đại học Y Colorado Anschutz (Mỹ), cho biết: “Con người phát triển tốt khi có sự kết nối và pickleball cho phép chúng ta gắn kết với nhau thông qua một hoạt động cũng khiến cơ thể cảm thấy tốt hơn”.

Chơi pickleball.

Môn thể thao này cũng tạo cảm giác có mục tiêu. Người chơi có thể cố gắng thắng một ván, cải thiện kỹ năng giao bóng hoặc phối hợp tốt hơn với đồng đội. Theo PGS Hemendinger, việc chơi một môn thể thao như pickleball có thể đem lại cảm giác có mục đích và sự thỏa mãn.

Pickleball đòi hỏi người chơi phải quan sát, phán đoán hướng bóng và ra quyết định nhanh. Nếu mất tập trung, người chơi có thể đánh hụt bóng hoặc làm lỡ nhịp phối hợp với đồng đội.

Theo HuffPost, những hoạt động thể chất có yếu tố chiến thuật có thể hỗ trợ chức năng nhận thức. Một số nghiên cứu cũng ghi nhận các môn dùng vợt có thể cải thiện trí nhớ và tốc độ xử lý thông tin.

Nói cách khác, pickleball không chỉ rèn cơ bắp. Môn thể thao này còn khiến não bộ phải làm việc liên tục trong trạng thái vui vẻ, tương tác và có mục tiêu.

Chơi pickleball thế nào để an toàn?

Dù pickleball dễ tiếp cận, người mới vẫn nên bắt đầu từ từ. Trước khi vào sân, nên khởi động bằng các động tác nhẹ như xoay khớp, chạy bước nhỏ hoặc kéo giãn động.

Landon Uetz, chuyên gia vật lý trị liệu và huấn luyện viên pickleball, khuyên người mới nên tìm hiểu luật cơ bản hoặc học thử một buổi nếu còn ngại. Việc này giúp giảm áp lực và hạn chế chấn thương.

Người có tiền sử chấn thương, đau khớp hoặc bệnh lý nền nên hỏi ý kiến nhân viên y tế trước khi chơi. Theo PGS Hemendinger, điều quan trọng là điều độ. Hoạt động quá sức có thể gây đau mỏi hoặc chấn thương.

Nguồn: Huffpost