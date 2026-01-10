Mùa đông, tuyệt đối không được phơi quần áo ở chỗ này: Rất nhiều người Việt vô tư làm

Mùa đông trời ít nắng, độ ẩm cao, quần áo có thể lâu khô hơn mùa hè. Khi đó, nhiều người Việt vắt quần áo ướt lên lò sưởi với mục đích làm khô đồ nhanh nhất có thể. Nhưng theo cảnh báo của một chuyên gia về chất lượng không khí, đây có thể không phải là giải pháp bạn nên lựa chọn.

Valentín Naranjo đã đưa ra cảnh báo về chủ đề này trong một video trên TikTok, video đã thu hút khoảng nửa triệu lượt xem. Trong video, anh hỏi một số người trên đường xem họ có phơi quần áo trong nhà hay không. “Đôi khi nếu tôi đang vội, tôi vắt quần áo trực tiếp lên lò sưởi,” một người nói.

Sau đó, Valentín hứa sẽ đưa ra “ba lời khuyên then chốt” để phơi quần áo trong nhà. Trước tiên, chuyên gia này nói, “đừng bao giờ phơi quần áo trong phòng ngủ”. Anh cảnh báo rằng nếu bạn làm vậy, hơi ẩm sẽ lưu lại trên các bức tường của căn phòng đó và sớm hay muộn cũng có thể thấm vào nệm.

“Trong khi phơi quần áo, hãy mở cửa sổ hoặc sử dụng quạt,” anh nói. Nếu bạn không có cửa sổ hoặc quạt, bạn có thể sử dụng máy hút ẩm, anh cho biết.

Cuối cùng, Valentín bình luận về một thói quen rất phổ biến. “Đừng đặt quần áo lên trên lò sưởi,” anh nói.

Chuyên gia khuyến cáo không nên phơi quần áo trên lò sưởi.

Theo vị chuyên gia, điều này có thể khiến độ ẩm trong phòng tăng cao. Valentín cảnh báo rằng quần áo có thể “tạo ra độ ẩm mà bạn không nhận ra.” Trong các video khác, anh lập luận rằng một chiếc khăn tắm ướt sau khi tắm cũng có thể gây ra nấm mốc. Anh cho rằng bạn nên luôn mang khăn đến một không gian thông gió hoặc sử dụng quạt, ngoài việc giặt khăn hai lần mỗi tuần bằng nước nóng.

Bốn lưu ý khi phơi quần áo trong nhà

Phơi quần áo trong nhà có thể gây ra độ ẩm mà bạn không hề hay biết. Valentín có bốn lời khuyên cơ bản:

- Không phơi trong phòng ngủ

- Mở cửa sổ hoặc sử dụng quạt

- Nếu không thể, hãy dùng máy hút ẩm

- Không bao giờ phơi trên lò sưởi

Hơi nước trong không khí làm tăng độ ẩm trong nhà vào mùa đông khi chúng ta ít mở cửa sổ hơn. Chúng ta cũng có xu hướng phơi quần áo trong nhà thường xuyên hơn, tắm lâu hơn và nấu nhiều món như súp và mì ống, những món giải phóng hơi nước vào nhà bếp.

Tất cả những điều này dẫn đến sự ngưng tụ nhiều hơn. Điều đó có thể không có vẻ là vấn đề lớn — nhưng cuối cùng nó có thể dẫn đến các vết ố, nấm mốc hoặc mùi khó chịu.

Về lâu dài, điều này có thể ảnh hưởng đến sức khỏe hoặc thậm chí đến cấu trúc của ngôi nhà. Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) nêu rõ một số vấn đề sức khỏe mà tình trạng ẩm thấp và nấm mốc từ những thứ như ngưng tụ có thể gây ra. Đặc biệt, nó có thể ảnh hưởng đến những người nhạy cảm nhất, chẳng hạn như trẻ sơ sinh, trẻ em và người cao tuổi. Ngoài ra, những người có vấn đề về da như bệnh chàm, các vấn đề về hô hấp như dị ứng và hen suyễn, cũng như những người có hệ miễn dịch suy yếu đều có thể bị ảnh hưởng.

Lời khuyên dành cho những người này là nên tránh xa môi trường ẩm thấp và nấm mốc bất cứ khi nào có thể.

Theo NHS, “nấm mốc tạo ra các chất gây dị ứng. Chúng cũng có thể tạo ra các chất kích thích và đôi khi là các chất độc hại.” Việc hít phải hoặc chạm vào bào tử nấm mốc có thể gây ra phản ứng dị ứng như chảy nước mũi, hắt hơi, mắt đỏ hoặc phát ban da. Nấm mốc cũng có thể gây ra các cơn hen suyễn.