Đổ giấm xuống bồn rửa bát có tác dụng gì?

Mới đây, báo Anh Express chia sẻ một mẹo cực hữu ích để xử lý tình trạng hệ thống thoát nước trong nhà bị tắc.

Theo đó, nếu đường ống thoát nước của bạn thường xuyên bị tắc, bạn không cần phải chi những khoản tiền lớn cho các loại hóa chất thông cống đắt tiền — chỉ cần sử dụng giấm và baking soda là có thể giúp hệ thống hoạt động trơn tru mà không cần phải thông tắc liên tục.

Ảnh minh họa

Các chuyên gia tại Wolseley - nhà cung cấp các sản phẩm hệ thống ống nước tại Anh - giải thích: “Cống thoát nước ngoài trời đảm nhiệm nhiều chức năng quan trọng, từ xử lý chất thải sinh hoạt cho đến lá cây và rác ngoài trời. Điều này khiến chúng dễ bị tắc, nhưng may mắn là việc thông cống khá đơn giản và bạn hoàn toàn có thể tự làm khi có sự cố.”

“Cách tốt nhất để ngăn ngừa cống bị tắc là kiểm soát những thứ đi xuống cống. Nếu cống của bạn có kết nối với hệ thống bồn rửa trong nhà, hãy đảm bảo rằng không ai đổ trực tiếp dầu mỡ nấu ăn hay bã cà phê xuống bồn, vì đây là những nguyên nhân phổ biến gây tắc nghẽn.”

“Bạn cũng có thể lắp lưới chắn và bộ lọc cho các cống ngoài trời để ngăn rác vườn làm tắc cống. Những thiết bị này đặc biệt hiệu quả trong việc chặn lá cây — một yếu tố góp phần đáng kể gây tắc nghẽn. Ngoài ra, bạn cũng có thể lắp bộ lọc cho các lỗ thoát nước trong nhà để giữ lại rác thực phẩm và tóc, không cho chúng trôi xuống cống và gây tắc.”

“Nếu cống của bạn vẫn thường xuyên bị tắc dù đã áp dụng các biện pháp phòng ngừa, bạn có thể cân nhắc việc thường xuyên cho baking soda, giấm hoặc một lượng nhỏ hóa chất thông cống vào bồn rửa để giúp giữ cho cống thông thoáng lâu hơn.”

Các kỹ sư sửa ống nước tại công ty Plumbcare (Anh) cũng giải thích cách sử dụng giấm và baking soda để thông cống bị tắc. Họ cho biết: “Hãy trộn 2 phần baking soda với 1 phần muối rồi đổ xuống bồn rửa. Làm ấm 4 phần giấm và đổ lên trên hỗn hợp baking soda và muối. Hỗn hợp sẽ sủi bọt và tạo phản ứng. Để yên trong 15 phút, sau đó xả lại bằng nước nóng.”

Nếu các cách trên không hiệu quả, bạn có thể nhờ tới sự trợ giúp của chuyên gia.