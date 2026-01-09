Cất giày chỗ nào chuẩn nhất? Miễn sao không để ở đây là được

Địa điểm không nên cất giày

Giày da lộn và giày da chắc chắn là lựa chọn thời trang, nhưng đôi khi chúng lại gây đau đầu trong việc chăm sóc và đảm bảo sử dụng được lâu dài. Khi xuất hiện vết xước hoặc vết bẩn, nhiều người vội vàng lấy ngay chất tẩy rửa có sẵn với hy vọng xử lý nhanh, nhưng những quyết định hấp tấp này có thể biến đôi giày đắt tiền thành thảm họa không thể cứu chữa.

Leanna Spektor, Đồng sáng lập & Chuyên gia phong cách tại Brand House Direct - nhà bán lẻ giày dép trực tuyến hàng đầu của Úc, cho biết: “Mọi người thường hoảng hốt khi thấy vết bẩn và lập tức cố chà sạch hoặc ngâm giày vào nước, nhưng da lộn và da là những chất liệu mỏng manh, cần được chăm sóc theo cách riêng. Những phương pháp làm sạch hiệu quả với vải thông thường có thể phá hủy vĩnh viễn các chất liệu cao cấp này.”

Đặc biệt, Leanna cảnh báo có một khu vực trong nhà tuyệt đối không được để giày, đó chính là xung quanh lò sưởi.

Tuyệt đối không được để giày gần lò sưởi.

Sau khi giày bị ướt, dù là do giặt hay đi ngoài trời mưa, phản xạ tự nhiên của chúng ta là muốn làm khô chúng thật nhanh. Nhiều người chọn cách đặt giày gần lò sưởi trong vài giờ; tuy nhiên, điều này có thể dẫn đến thảm họa.

Nhiệt độ cao khiến da bị co lại, nứt và trở nên giòn. Chất liệu co rút không đồng đều, gây biến dạng làm thay đổi hình dáng của giày, và keo gắn các bộ phận với nhau bị chảy hoặc yếu đi, dẫn đến bong đế và hỏng đường chỉ khâu.

Leanna cảnh báo: “Hư hại do nhiệt xảy ra rất nhanh. Bạn có thể không nhận ra ngay lập tức, nhưng chỉ vài giờ đặt cạnh lò sưởi cũng có thể làm giày bị biến dạng đến mức không thể sửa chữa. Da trở nên cứng và xuất hiện các vết nứt lan rộng theo thời gian.”

Bên cạnh sai lầm này, Leanna cũng cảnh báo các sai lầm khác khi vệ sinh giày:

1. Sử dụng hóa chất mạnh

“Tôi đã thấy khách hàng mang đến những đôi giày trông hoàn toàn khác sau khi dùng chất tẩy rửa nhà bếp hoặc bột giặt,” Leanna nói. “Da cần các loại dầu tự nhiên để giữ được độ dẻo, còn kết cấu của da lộn phụ thuộc vào lớp lông mịn tinh tế của nó. Hóa chất mạnh sẽ phá hủy cả hai.”

Các sản phẩm chứa thuốc tẩy, amoniac hoặc chất tẩy rửa mạnh nên được để thật xa những đôi giày cao cấp của bạn, vì chúng có thể làm phai hoặc đổi màu vĩnh viễn cả da lộn lẫn da. Tệ hơn nữa, hư hại về màu sắc này thường xảy ra ngay lập tức và không thể khắc phục.

2. Ngâm giày trong nước

Khi đối mặt với vết bẩn cứng đầu, nhiều người thường ngâm giày vào nước, nhưng đây là một sai lầm nghiêm trọng có thể dẫn đến hư hỏng không thể phục hồi.

Nước làm yếu lớp keo gắn kết các bộ phận của giày, dẫn đến tình trạng tách rời giữa đế và thân giày. Da hấp thụ nước rồi trở nên cứng khi khô, mất đi độ linh hoạt và sự thoải mái vốn có.

Trong khi đó, da lộn còn có thể chịu thiệt hại nặng nề hơn, khi nước làm “xẹp” kết cấu đặc trưng của chất liệu và tạo ra các vết loang nước vĩnh viễn, khiến bề mặt sẫm màu và không thể cứu vãn.

3. Chà xát quá mạnh

Cảnh báo về việc chà xát quá mạnh, Leanna nói: “Với các chất liệu cao cấp, sự nhẹ nhàng là yếu tố then chốt. Cách xử lý mềm mại sẽ giữ được kết cấu nguyên vẹn. Việc làm sạch thô bạo còn gây hại nhiều hơn cả vết bẩn ban đầu.”