Muốn có mái tóc chắc khỏe, nhiều người thường nghĩ ngay đến dầu gội, dầu xả hay các sản phẩm chăm sóc tóc đắt tiền. Tuy nhiên, bí quyết đôi khi lại nằm ngay trong căn bếp của bạn. Bởi những gì chúng ta ăn hằng ngày cũng có thể ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe của mái tóc.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, nang tóc là cấu trúc có hoạt động chuyển hóa mạnh, cần được cung cấp đầy đủ năng lượng, protein, vitamin và khoáng chất để duy trì quá trình phát triển bình thường. Trong đó, keratin, loại protein cấu thành nên sợi tóc, đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Vì vậy, bổ sung đủ protein từ thực phẩm là một trong những yếu tố cần thiết để duy trì cấu trúc tóc khỏe mạnh.

Chuyên gia dinh dưỡng Samaria Garrett (làm việc tại Mỹ) cho biết, ngoài chế độ ăn uống, di truyền, hormone, bệnh lý nền, thuốc đang sử dụng, căng thẳng và tình trạng da đầu cũng có thể ảnh hưởng đến tốc độ mọc tóc cũng như tình trạng rụng tóc.

Dưới đây là 4 thực phẩm giàu dưỡng chất có thể góp phần hỗ trợ sức khỏe mái tóc.

1. Đậu lăng

Đậu lăng là nguồn cung cấp protein thực vật, sắt và kẽm khá dồi dào. Đây đều là những dưỡng chất cần thiết để duy trì hoạt động bình thường của nang tóc.

Theo chuyên gia Samaria Garrett: "Sắt giúp vận chuyển oxy đi khắp cơ thể, bao gồm cả những mô có hoạt động chuyển hóa mạnh như nang tóc. Khoáng chất này còn tham gia vào quá trình sản xuất DNA, đặc biệt quan trọng đối với các tế bào nang tóc có tốc độ phân chia nhanh".

Trong khi đó, kẽm đóng vai trò trong quá trình tổng hợp protein, phân chia tế bào và sửa chữa mô. Những hoạt động này góp phần giúp nang tóc duy trì chức năng bình thường.

Vì vậy, đậu lăng là thực phẩm đáng cân nhắc để bổ sung vào chế độ ăn, đặc biệt với những người muốn tăng cường nguồn protein thực vật.

2. Hàu

Nếu đang tìm kiếm thực phẩm giàu kẽm, hàu là một lựa chọn đáng chú ý. Đây là một trong những nguồn cung cấp kẽm tập trung nhất trong thực phẩm.

Theo USDA, một con hàu đóng hộp có thể cung cấp gần 7,5 mg kẽm, tương đương khoảng 66% giá trị dinh dưỡng tham chiếu hằng ngày. Kẽm cần thiết cho quá trình tổng hợp protein, DNA và phân chia tế bào. Đây đều là những hoạt động diễn ra mạnh mẽ tại nang tóc, nơi các tế bào liên tục phát triển để hình thành sợi tóc mới.

Không chỉ giàu kẽm, hàu còn cung cấp protein, sắt và vitamin B12. Những dưỡng chất này góp phần hỗ trợ quá trình sản xuất hồng cầu và vận chuyển oxy đến các mô, bao gồm cả vùng da đầu.

3. Trứng

Trứng là thực phẩm quen thuộc, dễ chế biến nhưng lại chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho mái tóc.

Đáng chú ý, trứng cung cấp đầy đủ 9 axit amin thiết yếu mà cơ thể không thể tự tổng hợp, cần thiết cho quá trình sản xuất keratin – loại protein cấu thành nên tóc. Bên cạnh đó, trứng còn là nguồn cung cấp biotin, hay còn gọi là vitamin B7. Đây là dưỡng chất tham gia vào nhiều quá trình chuyển hóa trong cơ thể, giúp cung cấp năng lượng cần thiết cho quá trình sản xuất keratin và duy trì cấu trúc tế bào.

Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý rằng việc bổ sung biotin dưới dạng thực phẩm chức năng thường không mang lại nhiều lợi ích cho tóc nếu cơ thể không bị thiếu hụt dưỡng chất này. Thay vào đó, bổ sung những thực phẩm giàu biotin như trứng trong một chế độ ăn cân bằng là cách phù hợp để hỗ trợ sức khỏe mái tóc.

4. Cá hồi

Cá hồi không chỉ nổi tiếng với hàm lượng protein chất lượng cao mà còn cung cấp vitamin D và axit béo omega-3 - những dưỡng chất có liên quan đến sức khỏe của tóc.

Protein trong cá hồi cung cấp các axit amin cần thiết để cơ thể sản xuất keratin. Trong khi đó, vitamin D đã được nghiên cứu về mối liên hệ với một số dạng rụng tóc.

Axit béo omega-3 cũng đóng vai trò trong hoạt động bình thường của tế bào và điều hòa phản ứng viêm. Một số nghiên cứu bước đầu cho thấy dưỡng chất này có thể hỗ trợ sức khỏe tóc thông qua việc củng cố màng tế bào, điều hòa tín hiệu viêm và duy trì chức năng hàng rào bảo vệ da.

Theo Eating Well, một khẩu phần khoảng 85 g cá hồi Chinook (cá hồi vua) nấu chín có thể cung cấp khoảng 1,7 g omega-3. Lượng này cao hơn mức hấp thụ đầy đủ được khuyến nghị hằng ngày đối với cả nữ giới (1,1 g) và nam giới (1,6 g).

Muốn tóc khỏe, ngoài ăn uống cần chú ý 4 thói quen này

Chế độ dinh dưỡng đầy đủ, cân bằng có thể hỗ trợ sức khỏe mái tóc. Tuy nhiên, những thói quen chăm sóc tóc hằng ngày cũng rất quan trọng để hạn chế hư tổn và bảo vệ những sợi tóc hiện có.

Không ăn kiêng quá mức: Theo chuyên gia dinh dưỡng Laurel Santiago, một yếu tố thường bị bỏ qua khi nói về rụng tóc là cơ thể không được cung cấp đủ calo. Khi ăn quá ít, bạn có thể không nhận đủ những dưỡng chất thiết yếu, làm tăng nguy cơ thiếu hụt dinh dưỡng và ảnh hưởng đến sức khỏe mái tóc. Vì vậy, đừng chỉ quan tâm ăn thực phẩm nào tốt cho tóc mà còn cần ăn đủ lượng thực phẩm cơ thể cần.

Hạn chế buộc tóc quá chặt: Những kiểu tóc như buộc đuôi ngựa cao, tết tóc hoặc nối tóc quá chặt có thể tạo lực kéo liên tục lên da đầu. Theo thời gian, tình trạng này có thể dẫn đến rụng tóc do lực kéo. Nếu kéo dài, một số trường hợp có thể gây tổn thương nang tóc và dẫn đến rụng tóc vĩnh viễn.

Duy trì thói quen làm sạch da đầu: Không có một tần suất gội đầu phù hợp với tất cả mọi người. Việc gội đầu thường xuyên hay không cần căn cứ vào lượng dầu tiết ra trên da đầu, kết cấu tóc, mức độ vận động, sản phẩm chăm sóc đang sử dụng và tình trạng da đầu của mỗi người. Tuy nhiên, làm sạch da đầu đều đặn vẫn rất cần thiết để loại bỏ mồ hôi, dầu thừa, tế bào chết và cặn sản phẩm chăm sóc tóc tích tụ. Nếu không được làm sạch phù hợp, những chất này có thể gây bít tắc nang tóc.

Hạn chế sử dụng nhiệt độ cao: Máy sấy, máy duỗi và máy uốn tóc nếu sử dụng ở nhiệt độ quá cao có thể làm tổn thương thân tóc, khiến tóc khô xơ và dễ gãy rụng hơn. Khi sử dụng các thiết bị tạo kiểu bằng nhiệt, nên chọn mức nhiệt thấp hơn và dùng sản phẩm bảo vệ tóc khỏi nhiệt.