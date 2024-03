Một thói quen ăn uống của người Nhật giúp giảm đến 15% tỷ lệ tử vong, khám phá những bí mật về tuổi thọ từ đất nước mặt trời mọc

Nhật Bản là quốc gia có tuổi thọ trung bình cao nhất với tuổi thọ trung bình của phụ nữ là 87,3 tuổi và nam giới là 81,3 tuổi. Năm 2019, số người trên 90 tuổi ở Nhật Bản lên tới 230.000 người, số người trên 100 tuổi vượt quá 71.000 người.

Chế độ ăn uống lành mạnh chính là bí quyết giúp người Nhật có thể sống thọ và khỏe mạnh.

1. Ăn uống thanh đạm, cân bằng

Nhìn chung, chế độ ăn uống của người Nhật khá thanh đạm và cân bằng. Thành phần cơ bản trong những bữa ăn bao gồm: cá giàu omega, gạo, ngũ cốc nguyên hạt, đậu phụ, đậu nành, miso, rong biển và rau.

Những thực phẩm này nhìn chung rất ít chất béo bão hòa, ít đường, giàu vitamin và khoáng chất, có thể làm giảm nguy cơ ung thư và bệnh tim.

Chế độ ăn uống lành mạnh này cho phép Nhật Bản duy trì sức khỏe với chỉ 4,3% dân số béo phì, ngay cả khi khi các quốc gia khác đang có tỷ lệ béo phì không ngừng tăng cao theo các năm.

Béo phì là nguyên nhân chính gây ra những căn bệnh nguy hiểm như tiểu đường, ung thư và bệnh tim. Chính vì vậy, một trong những lý do khiến người Nhật sống thọ và khỏe mạnh hơn có lẽ là do chế độ ăn uống.

Một nghiên cứu trên tạp chí Y khoa Anh đã chỉ ra rằng, nếu tuân thủ thói quen ăn uống này chính phủ Nhật Bản khuyến nghị, tỷ lệ tử vong có thể thấp hơn đến 15%. Hơn nữa, người Nhật ăn uống rất lành mạnh và khoa học ngay từ khi còn nhỏ với những bữa ăn tuân theo quy định của chính phủ.

Bữa trưa bao gồm nhiều rau, trái cây và rất ít đường bột. Học cách ăn một chế độ ăn uống cân bằng ngay từ khi còn nhỏ sẽ giúp có được sức khỏe tốt trong suốt quãng đời còn lại.

2. Ăn no 8 phần, ăn chậm và nhai kỹ

Trẻ em Nhật Bản thường được dạy về nguyên tắc ăn no tám phần trăm ngay từ khi còn nhỏ. Thông thường, phải mất ít nhất 20 phút để não nhận ra rằng cơ thể đã no. Khẩu phần ăn nhỏ hơn và tốc độ ăn chậm hơn cũng là lý do khiến người Nhật sống lâu hơn.

Khi đến giờ ăn, người Nhật sẽ bày thức ăn ra nhiều đĩa nhỏ, mọi người ngồi dưới sàn và cùng nhau ăn. Ngoài ra, việc ăn bằng đũa khiến quá trình bữa ăn diễn ra chậm hơn và giúp ích cho việc tiêu hóa.

3. Uống matcha và trà xanh thường xuyên

Nhật Bản đã uống matcha trong nhiều thế kỷ và trà đạo cũng đóng một vai trò quan trọng trong văn hóa Nhật Bản. Matcha Nhật Bản là một loại đồ uống cổ xưa, giàu chất chống oxy hóa và giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp ngăn ngừa ung thư, thậm chí bảo vệ màng tế bào.

Tất cả những điều trên có thể làm chậm quá trình lão hóa tế bào cũng như hỗ trợ tiêu hóa, tăng cường năng lượng và điều hòa huyết áp.

Bí mật của những tác dụng kỳ diệu này nằm ở quy trình sản xuất matcha. Khi lá non phát triển phần lớn thời gian không tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, từ đó làm tăng hàm lượng diệp lục và chất chống oxy hóa.

Ngoài chế độ ăn uống lành mạnh, việc hoạt động thể chất thường xuyên cũng giúp người Nhật có thể kéo dài tuổi thọ

Khoảng 98% trẻ em Nhật Bản đi bộ hoặc đi xe đạp đến trường. Các đài phát thanh quốc gia cũng phát sóng chương trình tập thể dục vào mỗi buổi sáng. Ngay cả việc đi lại hàng ngày cũng đòi hỏi rất nhiều hoạt động, hầu hết mọi người đầu tiên đi bộ hoặc đi xe đạp đến ga xe lửa, đứng suốt chặng đường trên tàu và sau đó đi bộ đến công ty sau khi đến ga.

Ngay cả khi ngồi, người Nhật cũng ngồi trong tư thế lành mạnh hơn. Khi ăn và nói chuyện họ thường quỳ theo kiểu seiza. Đây là kiểu ngồi quỳ, có tư thế ngay ngắn với mu bàn chân áp xuống mặt sàn, toàn bộ phần trên cơ thể đặt vào gót chân, lưng được giữ thẳng. Tư thế này giúp trọng lượng cơ thể dồn vào bắp chân và chân, lòng bàn chân đặt dưới mông giúp duy trì sức mạnh và sự linh hoạt của cơ thể.

Ngay cả việc đi vệ sinh, nhà vệ sinh truyền thống của Nhật Bản yêu cầu phải ngồi xổm. Điều này sẽ tốt cho đường ruột và cơ bắp hơn.

Người Nhật vẫn thực hiện các hoạt động thể chất hàng ngày cho đến khi về già. Không khó để bắt gặp người già Nhật Bản đi bộ hoặc đi xe đạp trên đường.

Nguồn: edh.tw