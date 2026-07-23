Một thành phố Việt Nam vượt qua hơn 100 địa danh nổi tiếng thế giới, trong đó có Anh, Pháp để đứng thứ 2 toàn cầu về một yếu tố

Theo bảng xếp hạng "10 thành phố có dịch vụ khách hàng thân thiện nhất thế giới" của MoneySuperMarket (nền tảng so sánh giá và dịch vụ tài chính của Vương quốc Anh), Thủ đô Hà Nội tự hào đứng ở vị trí thứ hai toàn cầu, trở thành đại diện duy nhất của Đông Nam Á lọt vào tốp 10 danh giá.

Theo đó, bảng xếp hạng của MoneySuperMarket được xây dựng dựa trên sự phân tích tỉ mỉ từ hơn 100.000 đánh giá của khách hàng đối với các loại hình kinh doanh bao gồm nhà hàng, địa điểm giải trí, điểm tham quan và hoạt động vui chơi tại 107 thành phố lớn trên toàn thế giới.

Với tỷ lệ đánh giá tích cực đạt 58,6%, Hà Nội chỉ đứng sau thành phố Edinburgh của Scotland (59%) và vượt qua nhiều thành phố lớn khác như Liverpool (Anh - 58,3%), Paris (Pháp), Vienna (Áo) hay Abu Dhabi (UAE).

Thủ đô được miêu tả là thành phố có đội ngũ nhân viên thân thiện và chất lượng phục vụ tận tình. Sự nồng hậu này không chỉ là kỹ năng nghề nghiệp mà còn bắt nguồn sâu xa từ nền văn hóa coi trọng tinh thần cộng đồng, sự hòa hợp xã hội đã ăn sâu vào đời sống người Việt cùng truyền thống hiếu khách quý báu.

Trong những năm qua, Việt Nam liên tục được quốc tế vinh danh là một trong 10 quốc gia có lòng hiếu khách tốt nhất thế giới. Chính những giá trị nhân văn này đã tạo nên một hình ảnh Hà Nội ấm áp và gần gũi trong lòng du khách quốc tế.

Danh hiệu "thành phố thân thiện thứ hai thế giới" là sự bổ sung quý giá vào bộ sưu tập giải thưởng của du lịch Hà Nội năm 2026. Trước đó, nền tảng TripAdvisor đã bình chọn Hà Nội là điểm đến được yêu thích thứ 2 châu Á và xếp thứ 4 trong tốp 25 điểm đến hàng đầu thế giới. Thành phố cũng lọt vào tốp các điểm đến văn hóa và ẩm thực hàng đầu toàn cầu.

Các tạp chí danh tiếng như U.S. News & World Report và Time Out cũng liên tục vinh danh Hà Nội trong danh sách những thành phố hấp dẫn và tốt nhất thế giới năm 2026.

Sự tăng trưởng về chất lượng dịch vụ

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Hà Nội ước đón tổng cộng 18,01 triệu lượt khách, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khách du lịch quốc tế đạt 4,64 triệu lượt, ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng 26,8%. Khách du lịch nội địa ước đạt 13,37 triệu lượt.

Sự bùng nổ về lượng khách đã mang về cho Thủ đô tổng thu ước đạt 74,23 nghìn tỷ đồng, tăng 19,1% so với cùng kỳ năm trước. Đây là minh chứng cho sức phục hồi mạnh mẽ và khả năng thu hút chi tiêu hiệu quả từ du khách nhờ vào việc đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao chất lượng phục vụ. Công suất sử dụng phòng trung bình khối khách sạn cũng đạt mức 65,64%, tăng trưởng ổn định qua từng quý.

Tính đến hết tháng 5/2026, toàn thành phố Hà Nội có 3.761 cơ sở lưu trú với hơn 71.000 phòng. Đặc biệt, phân khúc cao cấp đóng vai trò chủ đạo với 28 khách sạn và khu căn hộ xếp hạng 5 sao cùng 16 khách sạn 4 sao. Ngoài ra, thành phố còn có 61 cơ sở kinh doanh dịch vụ (ăn uống, mua sắm, giải trí) được công nhận đạt chuẩn phục vụ khách du lịch.

Bên cạnh hạ tầng, nguồn nhân lực cũng là yếu tố then chốt. Hiện nay, Hà Nội sở hữu đội ngũ hùng hậu với 2.003 doanh nghiệp lữ hành quốc tế và hơn 7.300 hướng dẫn viên du lịch quốc tế chuyên nghiệp.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng được Sở Du lịch triển khai quyết liệt với các khóa cập nhật kiến thức thường xuyên cho hàng trăm học viên. Thậm chí, lực lượng trông coi tại các điểm di tích như đền Ngọc Sơn hay Tứ trấn Thăng Long cũng được tập huấn bài bản để nâng cao thái độ phục vụ.