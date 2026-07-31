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Một quốc gia Đông Nam Á tung gói hỗ trợ 1 tỷ USD, mơ thành 'ông trùm xe điện' khu vực

Đức Minh
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Quốc gia này chính thức công bố chương trình hỗ trợ 1 tỷ USD cho ngành xe điện, tài trợ tới 40% chi phí sản xuất nhằm thu hút các hãng ô tô và xây dựng chuỗi cung ứng trong nước.

Một quốc gia Đông Nam Á tung gói hỗ trợ 1 tỷ USD sản xuất xe điện: Trợ cấp tới 40% giá trị, chính thức nhập cuộc cạnh tranh với Thái Lan, Indonesia và Việt Nam - Ảnh 1.

Cụ thể, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. vừa ký sắc lệnh triển khai “Chương trình Chiến lược khuyến khích xe điện (EVIS)” với tổng quy mô 1 tỷ USD, đặt mục tiêu đưa Philippines trở thành một trung tâm sản xuất ô tô mới của khu vực.

Theo chính sách mới, Chính phủ Philippines sẽ hỗ trợ trực tiếp tới 40% chi phí đầu tư đối với các mẫu xe thuần điện (BEV) và các linh kiện liên quan. Đối với xe hybrid, hybrid sạc ngoài (PHEV) và xe pin nhiên liệu, mức hỗ trợ là 30%.

Khoản hỗ trợ này áp dụng cho nhiều hạng mục như đầu tư nhà máy, nghiên cứu và phát triển (R&D) cũng như đào tạo nhân lực.

Tuy nhiên, chương trình chỉ dành cho các doanh nghiệp đáp ứng những điều kiện khá cao. Theo quy định, nhà sản xuất phải lựa chọn một trong hai tiêu chí: đầu tư tối thiểu 5 tỷ peso (khoảng 81 triệu USD) hoặc đạt sản lượng tối thiểu 10.000 xe điện.

Ngoài ra, mức hỗ trợ tối đa được giới hạn ở 15 tỷ peso cho mỗi mẫu xe, và mỗi doanh nghiệp chỉ được đăng ký tối đa hai mẫu xe.

Thay vì chi trả trực tiếp bằng tiền mặt, Chính phủ Philippines sẽ cấp tín dụng thuế, cho phép doanh nghiệp khấu trừ vào thuế thu nhập, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng (VAT) và thuế nhập khẩu.

Theo Chính phủ Philippines, EVIS được thiết kế như một chương trình hỗ trợ có thời hạn, dựa trên hiệu quả đầu tư nhằm thu hút các dự án sản xuất xe điện chiến lược.

Một quốc gia Đông Nam Á tung gói hỗ trợ 1 tỷ USD sản xuất xe điện: Trợ cấp tới 40% giá trị, chính thức nhập cuộc cạnh tranh với Thái Lan, Indonesia và Việt Nam - Ảnh 2.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Đông Nam Á đang trở thành một trong những chiến trường cạnh tranh lớn nhất của ngành xe điện toàn cầu.

Trong nhiều năm qua, Thái Lan đã thu hút hàng loạt nhà sản xuất như BYD, GWM, GAC,... bằng các gói trợ cấp, ưu đãi thuế và yêu cầu nội địa hóa sản xuất.

Indonesia tận dụng lợi thế sở hữu trữ lượng niken lớn để xây dựng chuỗi cung ứng pin, trong khi Việt Nam cũng triển khai nhiều chính sách ưu đãi nhằm thúc đẩy tiêu dùng và sản xuất xe điện.

So với ba thị trường trên, quy mô xe điện tại Philippines vẫn còn khá nhỏ. Tuy nhiên, doanh số bán xe tại quốc gia này đang tăng nhanh khi nhiều thương hiệu quốc tế mở rộng hoạt động.

Trong nửa đầu năm 2026, VinFast thậm chí đã vượt Tesla về doanh số tại Philippines, cho thấy nhu cầu đối với xe điện đang gia tăng.

Chính sách mới cũng nhanh chóng nhận được phản hồi tích cực từ các doanh nghiệp.

Mitsubishi Motors Philippines đánh giá đây là bước đi quan trọng nhằm thúc đẩy quá trình điện hóa ngành ô tô, tăng cường năng lực sản xuất trong nước và hỗ trợ sự phát triển lâu dài của ngành công nghiệp ô tô Philippines.

Trước đó, hãng xe Nhật Bản đã công bố kế hoạch đầu tư 7 tỷ peso để sản xuất một mẫu xe hybrid mới tại nhà máy Laguna, phía nam Manila, dự kiến bắt đầu từ giữa năm 2028.

Theo ông Michael Ricafort, Kinh tế trưởng của Rizal Commercial Banking Corporation, chương trình EVIS là nền tảng quan trọng giúp Philippines xây dựng môi trường thuận lợi hơn để phát triển ngành sản xuất xe điện, phục vụ cả nhu cầu trong nước lẫn xuất khẩu.

Với gói hỗ trợ lên tới 1 tỷ USD và mức trợ cấp có thể đạt 40% chi phí đầu tư, Philippines đang phát đi tín hiệu rõ ràng rằng nước này không muốn đứng ngoài cuộc đua xây dựng ngành công nghiệp xe điện đang diễn ra ngày càng quyết liệt tại Đông Nam Á.

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