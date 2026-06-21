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Một quan chức Mexico mất chức vì làm hành động "mắt xếch" miệt thị người châu Á tại World Cup 2026

Tú Tú
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Một sự cố đáng tiếc bên lề World Cup 2026 vừa khiến một quan chức tại Mexico phải trả giá bằng chính chiếc ghế của mình.

Theo truyền thông Mexico, ông Ulises Bernal - Chủ tịch Hiệp hội Kỹ sư Địa hình và Trắc địa bang Jalisco - đã bị cách chức sau khi có hành vi phân biệt chủng tộc nhằm vào một nữ cổ động viên Hàn Quốc ở World Cup 2026.

Vụ việc xảy ra tại Guadalajara, nơi đội tuyển Hàn Quốc giành chiến thắng 2-1 trước CH Czech trong trận mở màn World Cup 2026. Nữ influencer người Hàn Quốc Yoon Su-jin, sở hữu gần 9 triệu người theo dõi trên TikTok và YouTube, đang quay video ăn mừng chiến thắng của đội nhà thì bất ngờ bị một người đàn ông phía sau thực hiện động tác kéo xếch mắt - hành vi thường bị xem là mang tính miệt thị đối với người châu Á.

Đoạn video nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem và tạo ra làn sóng phẫn nộ từ cộng đồng mạng Hàn Quốc lẫn Mexico.

Ảnh: TTNV

Trong bài đăng của mình, Yoon Su-jin cho biết cô đã bay một quãng đường rất xa tới Mexico để theo dõi World Cup, nhưng lại phải trải qua trải nghiệm khiến cô cảm thấy bị xúc phạm. Nữ CĐV đặt câu hỏi liệu bản thân có đang quá nhạy cảm hay không, song phần lớn người xem đều cho rằng hành động trong video là không thể chấp nhận.

Trước áp lực dư luận ngày càng gia tăng, Hiệp hội Kỹ sư Địa hình và Trắc địa bang Jalisco đã triệu tập cuộc họp khẩn của Ủy ban Danh dự và Công lý. Kết quả, ông Bernal bị quyết định miễn nhiệm khỏi vị trí lãnh đạo. Đại diện tổ chức này cho biết họ "vô cùng lấy làm tiếc" về vụ việc và khẳng định sẽ có biện pháp xử lý thích đáng.

Trên mạng xã hội, nhiều người dân nước chủ nhà đã gửi lời xin lỗi tới Yoon Su-jin và khẳng định hành vi của vị quan chức này không đại diện cho hình ảnh cũng như sự hiếu khách của người Mexico.

World Cup 2026 mới chỉ bắt đầu nhưng đã chứng kiến không ít câu chuyện bên lề gây tranh cãi. Trong khi phần lớn người hâm mộ đang tận hưởng bầu không khí lễ hội bóng đá, vụ việc tại Guadalajara trở thành lời nhắc nhở rằng những hành vi mang tính phân biệt chủng tộc vẫn không có chỗ đứng trong thể thao hiện đại.

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Tags

Mexico

world cup 2026

quan chức

Người Hàn Quốc

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