Một nữ ca sĩ tử vong trong vụ cháy kinh hoàng ở quán bar Thái Lan

Hiện số người qua đời trong vụ cháy này đã lên tới 32 người thiệt mạng.

Ban nhạc Thotsakan (Thái Lan) xác nhận nữ ca sĩ Breeze đã tử vong trong vụ hỏa hoạn xảy ra tại một quán bar ở khu vực Lat Phrao, Bangkok vào đêm 12/7. Trên trang Facebook chính thức, trưởng ban nhạc Thotsakan thông báo nữ ca sĩ Breeze, cũng là bạn gái của anh, đã không qua khỏi sau vụ hỏa hoạn. Anh cho biết nam ca sĩ Din (tên thật Thitiwat Kaeokanha) hiện vẫn chưa rõ tung tích, trong khi tay trống Bill (Biw) bị thương rất nặng.

Được biết, ngay trước khi đám cháy bùng phát vào khoảng nửa đêm, trưởng ban nhạc Totsakan đang biểu diễn trên sân khấu. Ca sĩ chính Tik Chaiyana chỉ thoát được nhờ việc anh rời sân khấu để đi vệ sinh ở phía sau khán phòng. Tik Chaiyana nói đó là lần đầu tiên anh xin nghỉ giữa chừng khi đang hát. Cố kìm nước mắt, Tik Chaiyana nói rằng đám cháy bùng phát khi anh đang ở đó. Một lối thoát hiểm nằm gần nhà vệ sinh, cho phép anh thoát ra ngoài xuyên qua làn khói dày đặc.

Sau đó, anh mới biết tin thành viên cùng ban nhạc, Breeze, nữ ca sĩ của nhóm, đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn. Tik cho biết các nhân viên cứu hộ đã đưa thi thể Breeze ra ngoài. Họ đã cố gắng hồi sức cho Breeze nhưng không thể cứu sống được cô.

Nữ ca sĩ Breeze đã không qua khỏi sau vụ cháy

Theo truyền thông Thái Lan vụ cháy xảy ra lúc 23h57 ngày 12/7 tại một quán bar trên đường Lat Phrao, quận Chatuchak, Bangkok. Tính đến thời điểm hiện tại, vụ cháy đã khiến 32 người thiệt mạng và 73 người bị thương, bao gồm 34 nam và 39 nữ. Mười ba người vẫn đang nằm viện ở các khoa thông thường, trong khi 25 người đang được điều trị tại các đơn vị chăm sóc đặc biệt (ICU). Ba bệnh nhân đã được chuyển đến các bệnh viện khác.

Giới chức trách cho biết sáu bệnh nhân bị thương vẫn chưa được xác định danh tính. Ba người đã được chuyển đến Bệnh viện Rajavithi, một phụ nữ đến Bệnh viện Tưởng niệm King Chulalongkorn, một phụ nữ đến Bệnh viện Praram 9 và một phụ nữ đến Bệnh viện Paolo Kaset.

Theo ThaiTPS