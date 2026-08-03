Một nhà thầu lớn sẽ góp mặt xây dựng Tòa tháp đôi cao nhất thế giới nối thẳng đến Sân vận động lớn nhất thế giới của Vingroup

Coteccons sẽ đảm nhiệm vai trò nhà thầu thi công trong nước tại Hanoi Twin Towers 99, siêu dự án 3 - 3,5 tỷ USD được đề xuất xây dựng tại Hà Nội.

Thông tin Liên danh nhà đầu tư gồm Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên - Công ty Cổ phần Thaiholdings - Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thái Sơn (thành viên Tập đoàn Vingroup) vừa đề xuất UBND TP Hà Nội xem xét, phê duyệt quy hoạch và cho phép lập dự án Hanoi Twin Towers 99 đang thu hút sự quan tâm lớn.

Để hiện thực hóa công trình được kỳ vọng trở thành biểu tượng mới của Thủ đô, liên danh nhà đầu tư quy tụ nhiều đơn vị tư vấn, thiết kế và thi công hàng đầu thế giới. Theo doanh nghiệp, các đối tác tham gia từng góp mặt trong khoảng 90% số lượng tòa nhà cao trên 80 tầng trên toàn cầu.

Trong đó, đơn vị thiết kế là Viện Thiết kế Kiến trúc Tây Nam Trung Quốc. Tổng thầu thi công quốc tế là Tổng Công ty Xây dựng Công trình số 3 Trung Quốc (CSCEC3) - doanh nghiệp từng thi công 8 tòa tháp cao trên 500 m và hơn 50 tòa tháp cao trên 300 m trên thế giới. Đồng hành cùng CSCEC3 là Coteccons với vai trò nhà thầu thi công trong nước.

Hanoi Twin Towers 99 được đề xuất xây dựng trên khu đất rộng 34.936 m2 tại số 5 - 7 Đào Duy Anh (Hà Nội), với tổng vốn đầu tư dự kiến từ 3 - 3,5 tỷ USD.

Được biết, khu đất thực hiện dự án nằm ngay đầu trục hướng tâm Lê Duẩn - Giải Phóng, kết nối trực tiếp với khu vực Ngọc Hồi, Quốc lộ 1A và Thường Tín - nơi Vingroup đang triển khai Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội. Hạt nhân của đại đô thị này là sân vận động lớn nhất thế giới mang tên VinFast, với sức chứa 135.000 chỗ ngồi.

Theo phương án đề xuất, Hanoi Twin Towers 99 có quy mô 99 tầng nổi, 6 tầng hầm và chiều cao 568 m. Nếu được triển khai và hoàn thành, Hanoi Twin Towers 99 sẽ vượt Petronas Twin Towers của Malaysia (452 m) để trở thành tòa tháp đôi cao nhất thế giới, đồng thời xếp thứ 6 trong danh sách các công trình cao nhất toàn cầu.

Không chỉ hướng tới kỷ lục về chiều cao, dự án còn đặt mục tiêu xác lập thêm 5 kỷ lục thế giới, gồm: tháp đôi cao nhất thế giới; hai sân đỗ trực thăng ở độ cao lớn nhất thế giới; Sky Ballroom (đại sảnh trên không) lớn nhất thế giới; vườn nhiệt đới ở độ cao lớn nhất thế giới; và Digital Art Museum (bảo tàng nghệ thuật và kỹ thuật số) ở độ cao lớn nhất thế giới.

Theo liên danh nhà đầu tư, dự án dự kiến khởi công vào ngày 2/9/2026 và hoàn thành trong quý III-IV/2030. Doanh nghiệp cũng cho biết 100% nguồn vốn thực hiện dự án là vốn tự có của liên danh cùng nguồn vốn được thu xếp từ các tổ chức tài chính nước ngoài.

Tuy nhiên, các thông tin được công bố ngày 31/7/2026 hiện mới phản ánh phương án do liên danh nhà đầu tư đề xuất và đang trong quá trình xin cơ quan có thẩm quyền xem xét, phê duyệt theo quy định.