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Một nhà máy sản xuất UAV của Mỹ tại Ukraine bị tấn công

Hoàng Vân
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Ngày 30/7, Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga đã thực hiện cuộc tấn công chính xác vào một nhà máy sản xuất UAV của Mỹ tại thủ đô Kiev của Ukraine.

Một UAV của lực lượng Ukraine.

Vụ tấn công nhắm vào các xưởng của Terminal Autonomy, một công ty Mỹ chuyên về phát triển và lắp ráp máy bay không người lái (UAV).

Theo các ấn phẩm phân tích của phương Tây, bao gồm cả tờ báo The Guardian của Anh, vụ việc này được coi là trường hợp tấn công có chủ đích đầu tiên được xác nhận nhằm vào các cơ sở của nhà thầu quốc phòng Mỹ tại Ukraine.

Theo ghi nhận của phóng viên chiến trường, cơ sở hạ tầng của nhà máy đã bị hư hại đáng kể trong chiến dịch không kích này của quân đội Nga.

Khu phức hợp công nghiệp này là nơi sản xuất hàng loạt UAV tấn công tầm xa AQ-400 Scythe và AQ-100 Bayonet.

Đặc điểm nổi bật của các UAV này là tích hợp hệ thống dẫn đường tự động chuyên dụng dựa trên công nghệ trí tuệ nhân tạo, cho phép chúng hoạt động trong môi trường có các biện pháp đối phó điện tử.

Giới chuyên gia nhận định, việc phá hủy các đơn vị lắp ráp quan trọng sẽ ảnh hưởng đến tốc độ giao hàng UAV cho các đơn vị thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Các quan chức Mỹ và ban quản lý của Terminal Autonomy hiện đang từ chối đưa ra bình luận chi tiết về mức độ thiệt hại vật chất và khả năng khôi phục hoạt động của cơ sở này.

Theo Avia-pro
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Tags

UAV

Mỹ

Ukraine

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