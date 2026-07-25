Một người đàn ông suýt chết vì bị muỗi đốt sau khi tập thể dục!

Khi nhập viện, cổ người đàn ông chảy rất nhiều máu. Nguyên nhân của sự việc có liên quan đến việc bị muỗi đốt khiến nhiều người lo lắng.

Khoảng 11 giờ đêm ngày 20/7, một người đàn ông ở Thượng Hải (Trung Quốc) đang đợi taxi bên đường sau khi tập thể dục xong, mặc áo ngắn tay và quần short. Trong lúc đó, anh ta bị muỗi đốt hơn 10 lần ở chân và cả ở cổ. Anh ta theo bản năng gãi chỗ bị đốt.

Khoảng 20 phút sau, anh phát hiện cổ mình chảy máu rất nhiều và ấn vào cũng không có tác dụng. Máu thậm chí đã thấm qua áo của anh. Nhận ra có điều gì đó không ổn, anh vội vã đến bệnh viện để điều trị.

Khi người đàn ông hỏi liệu mình có bị muỗi đốt trúng động mạch hay không, bác sĩ đã phủ nhận điều đó, nói rằng nếu là động mạch thì vết muỗi đốt chắc chắn sẽ sưng lên. Anh bị đốt trúng tĩnh mạch, nhưng dù vậy, lượng máu chảy ra quả thực không ít.

Nguyên nhân là do vết muỗi đốt nằm trên một nhánh nhỏ của tĩnh mạch ở cổ. Hành động gãi làm vỡ mạch máu nông. Thêm vào đó, da ở cổ mỏng và các mạch máu phân bố dày đặc, dẫn đến chảy máu liên tục.

Các bác sĩ nghi ngờ nguyên nhân là do chức năng đông máu kém của bệnh nhân, nhưng người đàn ông cho biết trước đây anh đã từng hiến máu, nên yếu tố đó đã được loại trừ.

Qua trường hợp này, các bác sĩ lưu ý người dân rằng mùa hè có rất nhiều muỗi. Nếu bị muỗi đốt, đặc biệt là ở những vùng nhạy cảm như cổ, đừng gãi vì có thể gây chảy máu kéo dài.

Sau khi người đàn ông chia sẻ trải nghiệm của mình, câu chuyện đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Nhiều người bày tỏ sự lo ngại và nói đùa: "Ý anh là anh, một người đàn ông trưởng thành, suýt chết vì muỗi đốt sao?". Mỗi năm có rất nhiều trường hợp người chết vì muỗi đốt, nhưng có lẽ rất hiếm khi chết vì mất máu sau khi bị muỗi đốt.

Nguồn và ảnh: QQ