Một năm sau Better Choice Awards, dải sản phẩm AI của Samsung đã tiến hóa tới đâu?

Sau dấu ấn tại Better Choice Awards 2025, Samsung tiếp tục mở rộng chiến lược AI với loạt sản phẩm mới trong năm 2026, tập trung vào trải nghiệm chủ động, khả năng bản địa hóa và kết nối hệ sinh thái.

Tháng 10/2025, Samsung rời Gala Better Choice Awards với tổng cộng 6 giải thưởng, trải rộng từ smartphone, đồng hồ thông minh đến TV. Galaxy AI giành cú đúp ở hai hạng mục “Giải pháp AI tiếng Việt xuất sắc” và “Thương hiệu tiên phong ứng dụng AI phục vụ người Việt”; Galaxy Watch8 Series được vinh danh ở hạng mục công nghệ chăm sóc sức khỏe; Galaxy Z Fold7 chiến thắng với giải thưởng “Đột phá thiết kế trên thiết bị công nghệ”; Samsung AI TV Neo QLED 8K QN950F được xướng tên ở hạng mục “Thiết bị đột phá về trải nghiệm đa phương tiện”. Cùng với danh hiệu “Thương hiệu công nghệ được yêu thích của năm”, Samsung gần như phủ kín những hạng mục quan trọng nhất của hệ thống Smart Choice Awards.

Samsung được vinh danh “Thương hiệu công nghệ được yêu thích của năm” tại Better Choice Awards 2025, đồng thời giành tổng cộng 6 giải thưởng ở nhiều hạng mục.

Nếu nhìn vào danh sách sản phẩm được vinh danh, có thể thấy AI đã trở thành sợi dây xuyên suốt toàn bộ hệ sinh thái Samsung, từ điện thoại, thiết bị đeo cho đến TV. Better Choice Awards 2025 vì thế không chỉ ghi nhận thành công của từng sản phẩm riêng lẻ, mà còn phản ánh một chiến lược dài hơi: đưa AI trở thành nền tảng chung cho toàn bộ trải nghiệm người dùng.

Một năm sau, khi Better Choice Awards bước sang mùa giải mới với chủ đề “Innovation Beyond Borders - Đổi mới sáng tạo vượt qua mọi biên giới”, câu hỏi được đặt ra là Samsung đã đi được bao xa trên hành trình đó? Những sản phẩm mới ra mắt trong năm 2026 cho thấy hãng không còn chỉ bổ sung thêm tính năng AI, mà đang từng bước thay đổi cách AI tương tác với người dùng và hiện diện trong cuộc sống hằng ngày.

Better Choice Awards 2026 với chủ đề Innovation Beyond Borders - Đổi mới sáng tạo vượt qua mọi biên giới.

Galaxy S26 Ultra: Bước tiến lớn nhất không chỉ nằm ở cấu hình

Ngày 26/2, Samsung chính thức đưa Galaxy S26 Series đến thị trường Việt Nam, tiếp tục định vị đây là dòng smartphone cao cấp nhất của hãng. Về phần cứng, Galaxy S26 Ultra vẫn hội tụ những thông số dẫn đầu như vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, hệ thống camera chính 200MP cùng hàng loạt nâng cấp về xử lý hình ảnh và hiệu năng.

Tuy nhiên, điểm mới đáng chú ý nhất của Galaxy S26 Ultra lại nằm ở khả năng bảo vệ quyền riêng tư. Samsung giới thiệu Privacy Display - màn hình chống nhìn trộm chủ động được hãng mô tả là công nghệ tiên phong trên smartphone thương mại toàn cầu. Thay vì phụ thuộc vào miếng dán chống nhìn trộm hay các thiết lập phần mềm như trước đây, khả năng bảo vệ nội dung hiển thị được tích hợp ngay từ tầng phần cứng của thiết bị, phản ánh xu hướng kết hợp phần cứng để giải quyết những nhu cầu rất thực tế trong quá trình sử dụng.

Công nghệ màn hình Privacy Display trên Galaxy S26 Ultra.

Kể từ khi Galaxy AI được giới thiệu trên dòng Galaxy S vào năm 2024, Samsung đã dần thay đổi cách định nghĩa một chiếc flagship. Phần cứng vẫn là nền tảng quan trọng, nhưng giá trị khác biệt ngày càng nằm ở trải nghiệm AI. Trên Galaxy S26 Series, định hướng đó được đẩy thêm một bước khi AI không chỉ thực hiện các yêu cầu của người dùng, mà còn bắt đầu chủ động đưa ra những gợi ý dựa trên ngữ cảnh sử dụng.

Galaxy AI thế hệ 3: Từ AI phản hồi sang AI chủ động

Những thế hệ Galaxy AI đầu tiên chủ yếu hoạt động theo mô hình “ra lệnh - thực hiện”. Người dùng mở tính năng, nhập yêu cầu và AI xử lý nội dung. Cách tiếp cận này giúp tiết kiệm thời gian nhưng AI vẫn chỉ đóng vai trò như một công cụ hỗ trợ.

Điểm khác biệt của Galaxy AI thế hệ 3 nằm ở chỗ AI không còn chỉ “chờ được hỏi”. Thay vào đó, hệ thống bắt đầu chủ động đưa ra các gợi ý dựa trên lịch trình, thói quen sử dụng và ngữ cảnh hiện tại. Các tính năng như Now Brief có thể tổng hợp thông tin quan trọng của ngày mới thành một bản tóm tắt cá nhân hóa, trong khi Now Nudge nhận diện nội dung trên màn hình để đề xuất những thao tác phù hợp như thêm sự kiện vào lịch hay mở bản đồ khi cần. Mục tiêu không còn là xử lý nhanh hơn một tác vụ, mà là giảm số lần người dùng phải chuyển qua lại giữa các ứng dụng để hoàn thành công việc

Galaxy AI giành chiến thắng 2 hạng mục về AI tại Better Choice Awards 2025

Sự thay đổi này cũng phản ánh xu hướng mới của AI tiêu dùng. Thay vì cạnh tranh bằng số lượng tính năng được bổ sung sau mỗi bản cập nhật, các hãng công nghệ đang hướng tới việc xây dựng những hệ thống có khả năng hiểu ngữ cảnh và xuất hiện đúng thời điểm. AI không còn là một ứng dụng riêng biệt mà dần trở thành lớp nền vận hành phía sau toàn bộ trải nghiệm.

Một điểm đáng chú ý khác là Samsung tiếp tục đầu tư cho khả năng xử lý tiếng Việt. Ngay tại Better Choice Awards 2025, Galaxy AI được đánh giá cao không chỉ vì hỗ trợ tiếng Việt, mà còn bởi mức độ bản địa hóa sâu cho thị trường trong nước. Theo Samsung, ngay từ giai đoạn phát triển Galaxy AI, việc tối ưu ngôn ngữ địa phương đã được xác định là một trong những ưu tiên quan trọng nhằm mang đến trải nghiệm AI tự nhiên và hữu ích hơn cho người dùng. Trong đó, đội ngũ kỹ sư tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Samsung Việt Nam (SRV) cũng tham gia vào quá trình nghiên cứu và tối ưu trải nghiệm tiếng Việt.

Điều này tạo nên sự khác biệt so với cách nhiều nền tảng AI chỉ đơn thuần bổ sung thêm ngôn ngữ vào danh sách hỗ trợ. Với Samsung, tiếng Việt được xem là một phần trong quá trình phát triển sản phẩm ngay từ đầu, thay vì chỉ được bổ sung sau khi hệ thống đã hoàn thiện. Khi Galaxy AI thế hệ 3 chuyển sang mô hình gợi ý chủ động, việc AI hiểu đúng cách người Việt giao tiếp, làm việc và sinh hoạt cũng trở thành yếu tố quan trọng để những đề xuất đó thực sự hữu ích.

AI không còn là tính năng, mà trở thành lớp nền của hệ sinh thái

Nếu chỉ nhìn vào Galaxy S26 Ultra, có thể dễ dàng nghĩ rằng Samsung vẫn đang tập trung vào smartphone. Tuy nhiên, những sản phẩm ra mắt trong năm 2026 lại cho thấy một chiến lược rộng hơn nhiều: AI không còn được phát triển như những tính năng riêng lẻ cho từng dòng sản phẩm, mà đang trở thành nền tảng kết nối toàn bộ hệ sinh thái.

Trên smartphone, Galaxy AI mang đến các trải nghiệm chủ động như Now Brief hay Now Nudge, giúp đưa ra những gợi ý dựa trên ngữ cảnh và hỗ trợ xử lý công việc hằng ngày. Trên Galaxy Watch, AI kết hợp với Samsung Health để chuyển dữ liệu sinh trắc học thành những đánh giá và hướng dẫn sức khỏe mang tính cá nhân hóa. Trong khi đó, Vision AI tiếp tục mở rộng phạm vi của AI lên TV, không chỉ tối ưu chất lượng hình ảnh và âm thanh, mà còn có khả năng nhận biết nội dung đang hiển thị, hỗ trợ tìm kiếm thông tin và kết nối với hệ sinh thái SmartThings.

Điểm đáng chú ý là Vision AI không còn giới hạn trên các dòng TV cao cấp. Khi Samsung AI TV 2026 chính thức lên kệ tại Việt Nam từ ngày 2/4, Vision AI Companion được mở rộng trên toàn bộ danh mục sản phẩm, từ Micro RGB, OLED và Neo QLED đến Mini LED hay Crystal UHD. Điều này cho thấy Samsung đang đưa trải nghiệm AI đến nhiều phân khúc TV hơn, thay vì chỉ tập trung vào các mẫu flagship.

Vision AI Companion biến TV từ một thiết bị hiển thị thành trợ lý AI có khả năng tương tác theo ngữ cảnh, hỗ trợ tìm kiếm thông tin và giải đáp thắc mắc ngay trong quá trình xem.

Không chỉ tối ưu hình ảnh và âm thanh, Vision AI còn được phát triển như một trợ lý AI cho màn hình lớn, có khả năng hiểu ngữ cảnh nội dung đang hiển thị, hỗ trợ tìm kiếm thông tin, trò chuyện tự nhiên và kết nối với hệ sinh thái SmartThings. TV vì thế không còn chỉ là thiết bị giải trí, mà trở thành một thành phần quan trọng trong hệ sinh thái AI kết nối nhiều thiết bị của Samsung.

Nhìn rộng hơn, đây cũng là sự khác biệt so với giai đoạn đầu của cuộc đua AI trên thiết bị di động. Nếu trước đây AI thường được giới thiệu dưới dạng những tính năng đơn lẻ như dịch trực tiếp, tóm tắt văn bản hay chỉnh sửa ảnh, thì nay AI đang dần trở thành lớp hạ tầng vận hành phía sau nhiều trải nghiệm khác nhau. Dù người dùng cầm trên tay smartphone, đeo Galaxy Watch hay sử dụng TV tại nhà, mục tiêu chung vẫn là để AI xuất hiện đúng thời điểm, giảm bớt thao tác và tạo nên một trải nghiệm liền mạch giữa các thiết bị.

Đổi mới sáng tạo vượt qua mọi biên giới

Nửa cuối năm 2026, sự chú ý của thị trường nhiều khả năng sẽ hướng về thế hệ điện thoại gập tiếp theo của Samsung. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, Galaxy Z Fold8 và Galaxy Z Flip8 vẫn mới chỉ xuất hiện dưới dạng các thông tin rò rỉ và chưa được Samsung chính thức giới thiệu, vì vậy mọi thông tin về hai sản phẩm này vẫn cần chờ xác nhận từ hãng.

Nhìn lại chặng đường một năm kể từ Better Choice Awards 2025, có thể thấy Samsung không lựa chọn cách tạo ra những bước nhảy vọt bằng các tính năng AI gây chú ý trong ngắn hạn. Thay vào đó, hãng đang mở rộng AI theo chiều sâu, từ việc đầu tư cho khả năng hiểu tiếng Việt, đưa AI lên nhiều nhóm sản phẩm, cho tới xây dựng một hệ sinh thái mà các thiết bị có thể phối hợp với nhau một cách tự nhiên.

Đó cũng là điều khiến câu chuyện của Samsung phù hợp với chủ đề “Innovation Beyond Borders” của Better Choice Awards năm nay. Công nghệ có thể được phát triển ở quy mô toàn cầu, nhưng giá trị chỉ thực sự được tạo ra khi nó được đầu tư để phục vụ nhu cầu của từng thị trường. Khi AI ngày càng hiểu cách người Việt giao tiếp, khi những trải nghiệm được tối ưu cho thói quen sử dụng tại Việt Nam và khi đội ngũ kỹ sư trong nước tham gia vào quá trình hoàn thiện sản phẩm, đổi mới sáng tạo đã không còn bị giới hạn bởi biên giới địa lý. Đó cũng là hành trình mà Samsung đang theo đuổi trên con đường xây dựng hệ sinh thái AI của mình.