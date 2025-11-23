Một loại gia vị Á Đông chống máu nhiễm mỡ cực tốt

Theo SciTech Daily, nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi phó giáo sư Akiko Kojima-Yuasa (Đại học Osaka Metropolitan - Nhật Bản) tiết lộ thì là đen có thể tác động mạnh mẽ đến các chỉ số mỡ máu và giúp ngăn ngừa béo phì.

Thì là đen được trồng rộng rãi ở các quốc gia Nam Á, Trung Đông và Bắc Phi, trở thành gia vị trong nhiều món ăn bản địa.

Thì là đen là loại gia vị quen thuộc ở nhiều nước Á Đông - Ảnh: SCITECH DAILY

Viết trên tạp chí khoa học Food Science & Nutrition, nhóm nghiên cứu cho biết các bằng chứng trước đây đã cho thấy hạt thì là đen chứa các phân tử tự nhiên có thể tương tác với các con đường liên quan đến quá trình hình thành tế bào mỡ và dự trữ lipid (mỡ).

Những con đường này đóng vai trò quan trọng trong bệnh béo phì và các rối loạn chuyển hóa liên quan, khiến thì là đen trở thành mục tiêu quan trọng cho nghiên cứu dinh dưỡng.

Để kiểm tra những tác dụng của nó, các nhà nghiên cứu Nhật Bản đã kết hợp các thí nghiệm trên tế bào với một thử nghiệm lâm sàng (trên người).

Kết quả cho thấy sau 8 tuần tiêu thụ bột hạt thì là đen (5 g/ngày), các tình nguyện viên đã cải thiện đáng kể các chỉ số mỡ máu.

Nồng độ triglyceride, cholesterol xấu LDL và cholesterol toàn phần của họ đều thấp hơn, trong khi cholesterol tốt HDL tăng.

Những thay đổi này có liên quan đến việc ngăn ngừa hoặc kéo giảm tình trạng rối loại lipid máu - tức máu nhiễm mỡ, mỡ máu cao - một cách triệt để, từ đó giúp ngăn ngừa các bệnh tim mạch nguy hiểm.

Những phát hiện trong phòng thí nghiệm đã giúp giải thích tại sao những thay đổi này có thể xảy ra: Chiết xuất hạt thì là đen dường như làm chậm sự phát triển của tế bào mỡ và hạn chế sự tích tụ lipid.

Về lâu dài, các tác động nói trên cũng giúp ngăn ngừa béo phì hiệu quả.