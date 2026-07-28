Một loại cá rẻ bèo bán đầy chợ Việt Nam, protein cao hơn cá hồi, được Nhật Bản tích cực nhập khẩu

Xuất khẩu loại cá này giúp Việt Nam thu về 1,4 triệu USD trong nửa đầu năm 2026.

Xuất khẩu cá rô phi của Việt Nam sang Nhật Bản tiếp tục ghi nhận tăng trưởng mạnh trong nửa đầu năm 2026. Đáng chú ý, cá rô phi phi lê của Việt Nam đã được xuất khẩu để phục vụ chế biến sushi và sashimi, mở ra hướng đi mới cho các sản phẩm giá trị gia tăng tại một trong những thị trường có tiêu chuẩn chất lượng khắt khe nhất thế giới.

Theo số liệu thống kê, trong tháng 6/2026, kim ngạch xuất khẩu cá rô phi sang Nhật Bản đạt gần 200.000 USD, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 6 tháng đầu năm, giá trị xuất khẩu đạt khoảng 1,4 triệu USD, tăng 54% so với cùng kỳ năm 2025.

Cơ cấu xuất khẩu cho thấy nhóm phi lê đông lạnh (mã HS0304) tiếp tục giữ vai trò chủ lực khi chiếm khoảng 67% tổng kim ngạch. Nhóm sản phẩm cá đông lạnh khác (HS03) chiếm khoảng 10%, trong khi các sản phẩm chế biến giá trị gia tăng (HS16) đóng góp khoảng 21%, phần còn lại thuộc các nhóm sản phẩm khác.

Diễn biến này cho thấy xuất khẩu cá rô phi sang Nhật Bản không chỉ tập trung vào các mặt hàng truyền thống mà đã bắt đầu mở rộng sang các sản phẩm có giá trị gia tăng cao hơn.

Một điểm nhấn đáng chú ý trong năm nay là việc doanh nghiệp Việt Nam đã đưa thành công cá rô phi phi lê vào chuỗi chế biến sushi và sashimi tại Nhật Bản. Sau quá trình đầu tư vùng nuôi, hoàn thiện quy trình chế biến và kiểm soát chất lượng, sản phẩm đã nhận được phản hồi tích cực từ các đối tác về hương vị cũng như chất lượng.

Để có thể sử dụng trong các món ăn như sushi và sashimi, cá rô phi phải đáp ứng hàng loạt tiêu chuẩn nghiêm ngặt, từ chất lượng vùng nuôi, nguồn nước, thức ăn, quy trình chế biến, cấp đông đến kiểm soát ký sinh trùng, an toàn thực phẩm và khả năng truy xuất nguồn gốc.

Việc đáp ứng được các yêu cầu này cho thấy doanh nghiệp Việt Nam đã từng bước làm chủ chuỗi sản xuất và đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật của thị trường Nhật Bản – nơi được xem là một trong những thị trường khó tính nhất đối với thủy sản nhập khẩu.

Sự hiện diện của cá rô phi Việt Nam trên thực đơn sushi và sashimi cũng đánh dấu bước chuyển về vị thế của sản phẩm. Nếu trước đây cá rô phi chủ yếu được xuất khẩu dưới dạng nguyên con hoặc phi lê đông lạnh thông thường, thì nay sản phẩm đang từng bước tham gia vào phân khúc thực phẩm cao cấp với yêu cầu cao hơn về chất lượng, hình thức và trải nghiệm ẩm thực.

Theo đánh giá của ngành, dù quy mô nhập khẩu của Nhật Bản hiện vẫn nhỏ hơn so với các thị trường lớn như Mỹ hay Brazil, nhưng đây là thị trường có khả năng tạo ra giá trị gia tăng cao và đóng vai trò như một chuẩn tham chiếu cho nhiều thị trường khác.

Việc xuất khẩu thành công cá rô phi phục vụ chế biến sushi và sashimi không chỉ góp phần nâng giá trị trên mỗi đơn vị sản phẩm mà còn mở ra cơ hội phát triển các dòng hàng chế biến sâu như phi lê cắt lát, sản phẩm đóng gói theo khẩu phần, thực phẩm ăn liền, sản phẩm tẩm gia vị và nhiều mặt hàng giá trị gia tăng khác.

Cá rô phi là một trong những loài cá thịt trắng được ưa chuộng trên thế giới. Theo chuyên trang y tế Mỹ Heathline, cá rô phi có nguồn protein dồi dào, hơn cả cá hồi. Trong 100 gram cá rô phi chứa 26 gram protein trong khi cá hồi nuôi chỉ có 22 gram protein và cá hồi tự nhiên có 25 gram protein.

Ngoài ra, loại cá này còn giàu niacin, vitamin B12, phốt pho, selen và kali.

Khánh Vy