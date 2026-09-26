Một loại cá rẻ bèo bán đầy chợ Việt Nam, dinh dưỡng vượt cá hồi, được người Nhật tăng mua để làm sashimi

Không phải cá hồi, cũng chẳng phải những loại cá biển đắt tiền, cá rô phi Việt Nam mới là cái tên đang được người Nhật săn đón vì vị ngon và giàu dinh dưỡng.

Thị trường Nhật Bản vốn nổi tiếng với những yêu cầu khắt khe về chất lượng thực phẩm đang tăng mua cá rô phi Việt Nam. Trong 7 tháng đầu năm 2026, kim ngạch cá rô phi Việt Nam xuất sang Nhật đạt 1,6 triệu USD, tăng 61% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, sản phẩm cá rô phi nước lợ của Việt Nam đã bắt đầu được đưa vào thị trường sushi và sashimi Nhật Bản.

Cá rô phi dùng cho phân khúc này không đơn giản là con cá nước lợ bắt lên rồi đem ăn sống. Sản phẩm phải được kiểm soát từ vùng nuôi, nguồn nước, thức ăn đến quy trình chế biến để đáp ứng yêu cầu an toàn thực phẩm. Khi vượt qua được những yêu cầu đó, cá rô phi có thêm cơ hội bước vào phân khúc giá trị cao hơn.

Điều khiến câu chuyện càng thú vị là ngay cả về dinh dưỡng, cá rô phi cũng có một lợi thế ít người để ý. Nếu xét riêng hàm lượng protein, 100g cá rô phi chín cung cấp khoảng 26,2g protein, cao hơn mức khoảng 22,1g trong 100g cá hồi Đại Tây Dương chín theo dữ liệu USDA. của Mỹ.

Không chỉ có lượng đạm cao, cá rô phi còn cung cấp selenium, vitamin B12, phosphorus, potassium và niacin.... Những dưỡng chất này liên quan đến nhiều hoạt động quan trọng của cơ thể, từ duy trì cơ bắp, tạo máu, hỗ trợ hệ thần kinh đến chuyển hóa năng lượng.

Vậy một loại cá có mức giá bình dân như cá rô phi mang lại những gì cho sức khỏe? Dưới đây là 7 lợi ích đáng chú ý:

1. Tốt cho tim mạch

Cá rô phi chứa chất béo không bão hòa và có lượng chất béo tổng thể tương đối thấp. Khi được chế biến theo cách ít dầu mỡ, đây có thể là lựa chọn phù hợp để thay thế một số nguồn đạm động vật nhiều chất béo bão hòa trong bữa ăn.

Duy trì chế độ ăn đa dạng, trong đó có cá, rau củ, ngũ cốc nguyên hạt và các nguồn chất béo lành mạnh, là một phần quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe tim mạch.

2. Hỗ trợ kiểm soát cân nặng

Với khoảng 128 kcal trong 100g cá chín, cá rô phi cung cấp lượng năng lượng không quá cao nhưng vẫn tạo cảm giác no nhờ hàm lượng protein đáng kể.

Khi chế biến bằng cách hấp, luộc hoặc áp chảo với lượng dầu vừa phải, cá rô phi có thể xuất hiện trong những bữa ăn hướng tới kiểm soát tổng lượng năng lượng nạp vào cơ thể.

3. Bổ sung selenium, hỗ trợ bảo vệ tế bào

Selenium là khoáng chất thiết yếu tham gia vào hoạt động của nhiều selenoprotein trong cơ thể. Theo Viện Y tế Quốc gia Mỹ, các protein này có vai trò trong chuyển hóa hormone tuyến giáp, tổng hợp DNA và bảo vệ tế bào trước tổn thương do quá trình oxy hóa.

Đưa cá rô phi vào chế độ ăn đa dạng là một cách bổ sung selenium cùng nhiều dưỡng chất khác.

4. Bổ sung vitamin B12 cho hệ thần kinh và quá trình tạo máu

Vitamin B12 cần thiết cho hoạt động bình thường của hệ thần kinh, quá trình hình thành tế bào hồng cầu và tổng hợp DNA.

Cá rô phi cung cấp vitamin B12, vì vậy có thể góp phần đáp ứng nhu cầu vitamin này của cơ thể. Đây cũng là một trong những giá trị dinh dưỡng đáng chú ý của cá bên cạnh lượng protein.

5. Góp phần duy trì hệ xương

Cá rô phi cung cấp phosphorus, khoáng chất tham gia vào cấu trúc xương và răng, đồng thời có mặt trong nhiều quá trình chuyển hóa của cơ thể.

Tất nhiên, sức khỏe xương không phụ thuộc vào một loại thực phẩm duy nhất. Cá rô phi sẽ phát huy giá trị tốt hơn khi nằm trong chế độ ăn có đủ calcium, vitamin D, protein và các khoáng chất cần thiết.

6. Tăng cường hoạt động của cơ bắp và hệ thần kinh

Potassium trong cá rô phi tham gia vào quá trình dẫn truyền thần kinh và co cơ. Đây là khoáng chất cơ thể cần để duy trì nhiều hoạt động sinh lý bình thường.

Bổ sung potassium từ thực phẩm tự nhiên như cá, rau xanh, trái cây, các loại đậu và nhiều nhóm thực phẩm khác giúp chế độ ăn trở nên đa dạng hơn về vi chất.

7. Hỗ trợ quá trình chuyển hóa năng lượng

Cá rô phi còn cung cấp niacin, hay vitamin B3. Đây là vitamin tham gia vào quá trình chuyển hóa carbohydrate, chất béo và protein để tạo năng lượng cho cơ thể.

Nhờ chứa đồng thời nhiều vitamin và khoáng chất, cá rô phi không chỉ là một nguồn thực phẩm giàu đạm mà còn góp phần bổ sung các vi chất cần thiết cho hoạt động hằng ngày.

Lưu ý khi ăn cá rô phi

Cá rô phi có thể chế biến thành nhiều món như hấp, luộc, kho, nướng hoặc áp chảo. Nên ưu tiên những cách nấu ít dầu mỡ, không nấu lâu ở nhiệt độ cao hay gây cháy khét, nêm nếm quá nhiều ga vị.

Khi mua, nên chọn cá còn tươi, mắt trong, mang có màu đỏ tự nhiên, thân không có mùi bất thường và thịt có độ săn chắc. Sau khi mua về, cá cần được làm sạch và bảo quản lạnh đúng cách. Nếu chưa chế biến ngay, không nên để cá sống ở nhiệt độ phòng trong thời gian dài.

Đặc biệt, việc cá rô phi Việt Nam bắt đầu được đưa vào thị trường sushi và sashimi của Nhật Bản không có nghĩa cá rô phi bán ngoài chợ có thể dùng để ăn sống. Loại cá rô phi Việt Nam đang được đưa vào thị trường sashimi Nhật Bản là cá rô phi nước lợ, được nuôi và xử lý theo tiêu chuẩn dành cho sản phẩm ăn sống. Đây là phân khúc hoàn toàn khác với cá rô phi nước ngọt thông thường được bán phổ biến tại các chợ.

Vì vậy, người tiêu dùng không nên tự mua cá rô phi thông thường ngoài chợ rồi chế biến thành sashimi tại nhà. Nếu muốn ăn sống, chỉ nên sử dụng sản phẩm được nhà sản xuất hoặc cơ sở chuyên biệt xác định rõ là phù hợp cho mục đích này và được bảo quản, xử lý đúng quy trình.

Với cá rô phi thông thường, nấu chín kỹ vẫn là lựa chọn an toàn và phù hợp nhất!