Một động tác đơn giản hơn đi bộ, mỗi ngày 10 phút, cơ thể nhận ngay ít nhất 3 lợi ích lớn!

Các chuyên gia y học cho biết, ngồi quá lâu không chỉ làm chậm trao đổi chất mà còn tăng nguy cơ mắc tới 16 bệnh về hệ tiêu hóa, như viêm tụy mãn tính, gan nhiễm mỡ, viêm loét tá tràng hay sỏi mật.

Tin vui là chỉ cần đứng đúng cách mỗi ngày , bạn đã giúp cơ thể giảm áp lực vùng thắt lưng, thúc đẩy tuần hoàn máu, kích hoạt nhóm cơ trung tâm và hỗ trợ hoạt động tiêu hóa, một cách tự nhiên, không tốn tiền, không tốn sức.

1. Giúp dạ dày “khởi động” tốt hơn

Khi bạn đứng, các cơ vùng bụng sẽ tự động siết nhẹ để giữ thăng bằng . Chính sự co cơ này giúp tăng nhu động ruột , kích thích tiêu hóa và giảm tình trạng đầy hơi, khó tiêu, đặc biệt là với dân văn phòng ngồi nhiều.

2. Bảo vệ tim mạch, giảm mỡ máu

Một nghiên cứu chỉ ra rằng, khi thay một phần thời gian ngồi bằng đứng , các chỉ số cholesterol, triglyceride và chức năng mạch máu đều được cải thiện rõ rệt. Nói cách khác, đứng nhiều hơn, tim mạch khỏe hơn .

3. Tăng sức mạnh xương khớp và cơ bắp

Khi đứng, cơ thể phải liên tục dùng lực ở chân, hông và vùng lõi (core) . Đây là hình thức “tập nhẹ” giúp củng cố hệ cơ xương , duy trì mật độ xương và giảm nguy cơ loãng xương, thoái hóa khớp .

Cảnh báo 4 kiểu “đứng sai cách” khiến cơ thể mệt thêm

Không phải cứ đứng là tốt. Nếu đứng sai tư thế, hiệu quả không những “bốc hơi” mà còn gây hại cho cột sống và khớp . Tư thế đúng là tai - vai - hông - đầu gối - mắt cá chân nằm trên một đường thẳng , người thẳng như cây tùng, không gồng, không nghiêng.

Còn đây là 4 kiểu đứng sai mà nhiều người hay mắc phải:

- Còng lưng, rụt vai: Làm cổ gù, lưng cong, khiến áp lực dồn lên cổ và vai .

- Ưỡn mông quá đà: Nhiều người tưởng “đẹp dáng”, nhưng thực ra khiến đốt sống thắt lưng chịu lực tăng 40% , dễ gây đau lưng và thoát vị đĩa đệm.

- Khóa gối (đứng gối ưỡn ngược): Làm khớp gối nhanh mòn, tăng nguy cơ ngã, trượt chân .

- Bàn chân lệch (đứng lệch trong hoặc ngoài): Gây mất cân bằng lực , lâu ngày dẫn đến sụp vòm chân, viêm khớp cổ chân .

2 tư thế đứng cực tốt, dễ làm, hiệu quả cao

- Đứng dựa tường: Áp đầu, vai, mông và gót chân sát tường, tưởng tượng như có sợi dây kéo bạn thẳng lên. Chỉ vài phút mỗi lần đã giúp cột sống thẳng hơn, cơ lưng khỏe hơn , rất hữu ích cho người gù lưng hoặc lệch khung chậu .

2. Đứng nhón chân: Hai chân mở rộng bằng vai, nhẹ nhàng nhón gót, đứng bằng mũi chân rồi hạ xuống chậm rãi. Động tác này giúp kích hoạt cơ bắp chân , đẩy máu về tim , giảm phù nề chân và hỗ trợ tim mạch, đặc biệt hữu ích với dân văn phòng ngồi nhiều, ít vận động.

Nguồn và ảnh: QQ