Một á hậu qua đời đột ngột ở tuổi 23, phía cảnh sát không loại trừ khả năng cô bị sát hại

Công chúng bàng hoàng, đau xót trước cái chết đột ngột của nàng Á hậu.

Sáng 22/7, tờ Mirror đưa tin, Wualys Fuentes Aquino - Á hậu 1 cuộc thi Miss Universe Tegucigalpa 2026 vừa được phát hiện trong tình trạng không còn dấu hiệu của sự sống tại nhà riêng ở khu dân cư Altos del Trapiche, thủ đô Tegucigalpa (Honduras). Mỹ nhân Honduras trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 23.

Theo nguồn tin, người thân đã không thể liên lạc với Wualys Fuentes Aquino trong nhiều ngày trời. Vì quá lo lắng nên họ vội tìm đến căn hộ nơi nàng Á hậu sinh sống và phát hiện cô đã tử vong vào hôm thứ 2 (theo giờ địa phương). Ngay sau đó, người thân đã trình báo vụ việc đau lòng với cơ quan chức năng.

Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát địa phương đã phong tỏa hiện trường, đồng thời đội pháp y cũng có mặt để thu thập bằng chứng tại nhà riêng của Wualys Fuentes Aquino. Nhà chức trách hiện đang khẩn trương tiến hành khám nghiệm tử thi nàng Á hậu 10X để xác định chính xác nguyên nhân cái chết. Phía cảnh sát không loại trừ khả năng cô bị sát hại. Song song với đó, cơ quan chức năng cũng đặt ra giả thiết nàng Á hậu qua đời do nguyên nhân tự nhiên. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra và làm rõ.

Wualys Fuentes Aquino vừa đột ngột qua đời khi mới 23 tuổi. Ảnh: IGNV

Trên mạng xã hội, bạn bè, đồng nghiệp hiện có những động thái tưởng niệm dành cho Wualys Fuentes Aquino. 1 người bạn không khỏi bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của nàng Á hậu 10X: “Hôm nay chúng ta phải nói lời tạm biệt với 1 nữ hoàng sắc đẹp đã để lại dấu ấn không thể nào phai mờ trong trái tim mọi người. Wualys Fuentes Aquino sẽ luôn được mọi người nhớ đến nhờ năng lượng tích cực, lòng tốt cùng nguồn cảm hứng bất tận mà cô ấy đã mang đến trong suốt những năm qua”, “Sự ra đi của Wualys Fuentes Aquino đã để lại 1 khoảng trống không thề bù đắp nổi. Những ký ức về cô ấy sẽ luôn sống mãi trong tim chúng ta. Mong Wualys Fuentes Aquino được yên nghỉ và hy vọng cô ấy sẽ tiếp tục tỏa sáng trong vũ trụ. Cô ấy sẽ luôn sống mãi trong ký ức của chúng tôi”,...

Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Tegucigalpa cũng vừa gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình Wualys Fuentes Aquino, đồng thời ca ngợi cô là người có trái tim nhân hậu và luôn hết mình trong công việc.

Cái chết đột ngột của Wualys Fuentes Aquino đã gây ra cú sốc lớn cho đồng nghiệp trong ngành. Ảnh: X

Không chỉ tỏa sáng trên sân khấu các cuộc thi nhan sắc, Wualys Fuentes Aquino còn tạo được dấu ấn cho riêng mình với vai trò 1 người mẫu chuyên nghiệp tại Honduras. Gần đây, cô vừa giành được ngôi vị Á hậu 1 tại cuộc thi Miss Universe Tegucigalpa 2026.

Ban tổ chức đã ca ngợi tài năng, sức hút và tính cách tốt đẹp của Wualys Fuentes Aquino khi cô luôn nhiệt tình hỗ trợ, giúp đỡ các thí sinh khác trong quá trình tham gia cuộc thi.

Sau khi rời khỏi Miss Universe Tegucigalpa 2026 với danh hiệu Á hậu 1, Wualys Fuentes Aquino đã không giấu được niềm hạnh phúc trên Instagram: “Hôm nay tôi vô cùng biết ơn khi được vinh danh là Á hậu 1 tại cuộc thi Miss Universe Tegucigalpa. Hơn cả 1 danh hiệu, tôi ra về trong niềm tự hào vì đã nỗ lực hết sức mình trong suốt hành trình cuộc thi. Cảm ơn những khán giả đã công nhận sự nỗ lực, cống hiến của tôi tại cuộc thi năm nay. Cô gái 14 tuổi từng bị bắt nạt năm nào nay đã tỏa sáng rực rỡ trên sân khấu. Không dễ dàng để đứng trên sân khấu trước đông đảo khán giả như vậy. Và chính sự tự tin sẽ đưa tôi tiến xa hơn nữa”.

Bên cạnh công việc người mẫu, Wualys Fuentes Aquino còn theo học ngành Marketing quốc tế và Công tác xã hội tại trường Đại học nổi tiếng UNAH.

Wualys Fuentes Aquino được xem là ngôi sao đang lên tại quê nhà Honduras. Trước khi qua đời, cô thường xuyên chia sẻ niềm đam mê đối với du lịch trên mạng xã hội.

Wualys Fuentes Aquino ra đi ở độ tuổi đẹp nhất của đời người, để lại nỗi tiếc nuối lớn trong lòng fan sắc đẹp. Ảnh: X