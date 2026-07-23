Mới nhất vụ 1 Hoa hậu Vbiz mang vương miện 3 tỷ đồng được kiểm định là hàng giả

Ồn ào từ cách đây 3 năm bất ngờ xôn xao trở lại khiến công chúng hoang mang.

Mới đây, một tài khoản TikTok có tên D.V được cho là của Nguyễn Thị Thảo - cựu Hoa hậu Doanh nhân Toàn cầu 2023 đang thu hút sự chú ý, các clip đều có hàng trăm nghìn người xem. Nguồn cơn xuất phát từ việc tài khoản này đăng tải loạt video ghi lại quá trình mang chiếc vương miện Hoa hậu Doanh nhân Toàn cầu 2023 để kiểm định chất lượng.

Theo nội dung video, người kiểm định nhận định toàn bộ các viên "kim cương" gắn trên vương miện đều không phải kim cương tự nhiên hay kim cương nhân tạo, phần khung cũng không phải vàng, trong khi các viên ngọc trai được cho là không phải ngọc thật. Người này còn đưa ra kết luận chiếc vương miện "không có giá trị" nếu xét về chất liệu cấu thành.

Đoạn clip nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem và tạo nên làn sóng tranh luận dữ dội trên mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ bất ngờ khi chủ nhân những đoạn clip này cho hay chiếc vương miện từng được giới thiệu có giá trị lên đến 3 tỷ đồng. Đây cũng chính là chiếc vương miện được trao cho Nguyễn Thị Thảo tại đêm chung kết Hoa hậu Doanh nhân Toàn cầu 2023. Tuy nhiên, sau đăng quang, cô gặp ồn ào với ban tổ chức và sau đó bị tước đi danh hiệu.

Trên MXH xuất hiện clip từ tài khoản tên D.V kiểm định chiếc vương miện của Hoa hậu Doanh nhân Toàn cầu 2023, tài khoản này cũng đăng tải nhiều clip của Nguyễn Thị Thảo

Theo chia sẻ của chủ nhân những video, trong quá trình tìm hiểu, một số đơn vị không muốn đưa ra văn bản kết luận vì e ngại liên quan đến ban tổ chức cuộc thi. Cô khẳng định việc đăng tải các video nhằm chia sẻ câu chuyện của bản thân và cho biết sẵn sàng phối hợp nếu cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ. Cô cũng cho hay các clip này đã được quay vào nhiều năm trước nhưng đến nay mới chia sẻ.

Trước những tranh cãi ngày càng lan rộng, đại diện cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Toàn cầu đã chính thức phản hồi với truyền thông. Theo ban tổ chức, đơn vị chưa từng công bố chiếc vương miện được chế tác từ vàng hay đính kim cương thật. Mức định giá 3 tỷ đồng là con số do đơn vị tài trợ chế tác công bố, không phải giá trị vật liệu cấu thành. Đại diện cuộc thi cho biết giá trị của chiếc vương miện được tính dựa trên nhiều yếu tố như ý tưởng thiết kế, công sức của nghệ nhân, giá trị thương hiệu và quyền sở hữu trí tuệ, chứ không chỉ nằm ở chất liệu.

Thời điểm năm 2023, khi Hoa hậu Nguyễn Thị Thảo tố chiếc vương miện được truyền thông là 3 tỷ là đồ giả thì ban tổ chức đã từng lên tiếng. Cụ thể, ban tổ chức ở thời điểm đó nói ngay từ khi giới thiệu vương miện, nhà tài trợ đã khẳng định chiếc vương miện có giá trị vật chất không cao, giá trị nằm ở hình ảnh, ý nghĩa biểu tượng và được đặt đúng vị trí, gắn với thông điệp cuộc thi.

Ban tổ chức cuộc thi cho biết chưa từng thông báo vương miện có chất liệu từ kim cương hay vàng, giá trị 3 tỷ là bao gồm nhiều yếu tố liên quan

Lý giải về quyết định thu hồi danh hiệu của Nguyễn Thị Thảo, đại diện ban tổ chức Hoa hậu Doanh nhân cho biết động thái này được đưa ra sau quá trình xem xét thái độ làm việc và cách phối hợp của người đẹp trong thời gian sau đăng quang. Theo phía ban tổ chức, Nguyễn Thị Thảo không đáp ứng được những tiêu chí dành cho một đương kim hoa hậu cũng như nhiều lần có thái độ thiếu hợp tác dù đã được nhắc nhở, định hướng ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Bên cạnh đó, ban tổ chức còn cho rằng Nguyễn Thị Thảo vi phạm nguyên tắc bảo mật thông tin trong quá trình làm việc. Cụ thể, người đẹp bị cho là đã tự ý chụp lại các đoạn tin nhắn trao đổi nội bộ và gửi cho bên thứ ba khi chưa có sự đồng ý của ban tổ chức. Đây cũng là một trong những căn cứ được phía cuộc thi đưa ra khi quyết định thu hồi danh hiệu Hoa hậu Doanh nhân Toàn cầu 2023.

Thời điểm xảy ra ồn ào, Nguyễn Thị Thảo cũng từng lên tiếng tố chiếc vương miện 3 tỷ là hàng giả

Đến thời điểm hiện tại, vụ việc vẫn nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận. Một bên cho rằng kết quả kiểm định đặt ra dấu hỏi về giá trị thực của chiếc vương miện từng được giới thiệu khi đăng quang, trong khi phía ban tổ chức khẳng định chưa bao giờ quảng bá đây là vương miện làm từ vàng hay kim cương thật.

Hiện chưa có kết luận từ cơ quan chức năng hoặc một đơn vị giám định độc lập về thành phần vật liệu cũng như giá trị pháp lý của chiếc vương miện. Vì vậy, những tranh cãi xoay quanh chiếc vương miện 3 tỷ đồng vẫn đang dừng ở các phát ngôn từ hoa hậu đăng quang và phản hồi của ban tổ chức, chưa có kết luận cuối cùng.

Ồn ào vương miện giả này đang thu hút sự chú ý của công chúng

Ảnh: FBNV