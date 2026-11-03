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Mochi socola khổng lồ gây sốt, chuyên gia lưu ý những người nên hạn chế ăn

Vân Anh
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Tự làm mochi socola khổng lồ đang là trào lưu thu hút giới trẻ, nhưng chuyên gia khuyến cáo, không phải ai cũng có thể ăn nhiều loại bánh này.

PGS.TS Nguyễn Thị Lâm, Nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho biết, tự tay làm bánh mochi socola khổng lồ đang là trào lưu trên mạng xã hội, việc tự làm bánh rồi thưởng thức sản phẩm do chính mình làm ra cũng là thú vui của nhiều người.

Loại bánh này có vị ngọt nhẹ, thơm, dẻo nên dễ “gây nghiện”. Bên cạnh đó, socola dùng làm nhân bánh cũng là loại thực phẩm giàu chất chống oxy hóa (đặc biệt là flavonoid), mang lại một số lợi ích nhất định cho sức khỏe.

- Ảnh 1.

Bánh mochi socola (Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, việc tiêu thụ quá mức không được khuyến khích, nhất là với nhóm người thừa cân, béo phì, hoặc người có bệnh lý nền như tiểu đường, mỡ máu cao.

Nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia phân tích, do chứa nhiều tinh bột và đường, nên việc dung nạp lượng lớn mochi cùng lúc sẽ gây gánh nặng lên hệ tiêu hóa, đồng thời có thể dẫn đến nguy cơ tăng đường huyết, gây thừa cân... Do đó, người dân cần tỉnh táo khi “đu trend”, ăn uống có kiểm soát để bảo vệ sức khỏe.

Câu chuyện “nghiện” món ăn theo xu hướng không phải là mới. Trước đó, vào giai đoạn 2022 - 2023, trào lưu cà phê muối cũng từng bùng nổ mạnh mẽ, từ một đặc sản xứ Huế trở thành thức uống take-away phủ sóng khắp các vỉa hè, góc phố.

Nhìn nhận về thói quen này, PGS.TS Nguyễn Thị Lâm cũng cho rằng, thưởng thức một ly cà phê muối sẽ không gây hại, nhưng nếu uống quá nhiều mỗi ngày, cơ thể sẽ đối mặt với tình trạng thừa muối, lâu dài có thể gây ảnh hưởng tới tim mạch và huyết áp.

Có thể thấy, từ làn sóng cà phê muối cho đến trend mochi socola khổng lồ hiện tại, các bác sĩ đều đưa ra một thông điệp chung: Ăn uống theo xu hướng nhưng cũng cần có chừng mực để không biến những thú vui nhất thời thành gánh nặng cho sức khỏe.

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mochi

Nguyễn Thị Lâm

Viện Dinh dưỡng Quốc gia

dinh dưỡng

béo phì

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