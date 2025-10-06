Theo thông tin từ Bệnh viện số 2 Ninh Ba (Trung Quốc), anh Trần Lăng, 32 tuổi đã được gia đình đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng đau bụng dữ dội, nôn mửa.

Bệnh nhân mô tả: "Lúc đầu bụng tôi căng chướng như một quả bóng bay đầy hơi, bụng dưới đau nhức. Tôi đã nôn hết tất cả những gì đã ăn trước đó ra ngoài. Tôi cứ nghĩ bản thân bị ốm nên đã uống nước ấm mong cơn đau bụng sẽ giảm bớt. Tuy nhiên, cơn đau bụng lan rộng, gây đau lưng nên tôi đã nhờ người nhà đưa đến bệnh viện”.

Kết quả xét nghiệm máu tại bệnh viện cho thấy chỉ số lipid máu của bệnh nhân ở mức đáng báo động, với nồng độ triglyceride cao tới 82,46 mmol/L, cao gấp 48 lần so với mức bình thường là 1,7 mmol/L. Nồng độ cholesterol toàn phần trong máu là 23,55 mmol/L, cao gấp 4 lần mức bình thường là 5,2 mmol/L. Máu của bệnh nhân trắng đục như sữa. Kết quả chụp CT ngực và ổ bụng cho thấy tình trạng viêm tụy.

Dựa trên kết quả chẩn đoán, bác sĩ Đỗ Lập Văn, Phó trưởng Khoa Cấp cứu của bệnh viện kết luận: “Bệnh nhân bị viêm tụy cấp do tăng lipid máu. Tình trạng của bệnh nhân nguy kịch”.

Đội ngũ y tế của bệnh viện sau đó đã ngay lập tức tiến hành điều trị cho anh Trần bằng cách giảm áp lực ổ bụng, sử dụng thuốc ức chế tiết dịch tụ. Ngoài ra, bác sĩ cũng điều trị trao đổi huyết tương, hỗ trợ dinh dưỡng để giúp bệnh nhân loại bỏ lượng lipid dư thừa trong máu và giảm gánh nặng cho tuyến tụy. Hiện, anh Trần vẫn đang được theo dõi tại Khoa Hồi sức Cấp cứu, tình trạng của bệnh nhân dần cải thiện.

Bệnh nhân được điều trị tại bệnh viện. (Ảnh: Jimu News)

Bác sĩ cảnh báo thói quen gây viêm tụy cấp

Theo chia sẻ của gia đình bệnh nhân, gần đây đang là kỳ nghỉ lễ (kỳ nghỉ Quốc khánh và Trung thu của Trung Quốc), anh bắt đầu tụ tập ăn uống với người thân và bạn bè.

Trước khi xuất hiện triệu chứng bất thường và phải nhập viện cấp cứu, anh Trần đã ăn nhậu liên tiếp 2 ngày. Ngày đầu tiên, anh Trần cùng với gia đình ăn lẩu với các loại thịt như thịt bò, thịt cừu. Ngày thứ hai, anh cùng bạn bè ăn nướng BBQ, uống rượu bia từ chiều đến tận đêm khuya.

Bác sĩ Đỗ Lập Văn cho biết, trong hơn 10 năm công tác, bác sĩ đã gặp nhiều trường hợp bệnh nhân nhập viện do viêm tụy cấp. Lượng bệnh nhân vào viện cấp cứu có xu hướng tăng trong các dịp lễ do đây là thời điểm mọi người ăn uống thả ga, uống nhiều rượu bia. Các bệnh nhân đều bị tăng lipid máu, có bệnh nhân nhập viện với nồng độ triglyceride vượt quá 100 mmol/L.

Bác sĩ Đỗ Lập Văn cảnh báo viêm tụy cấp do tăng mỡ máu thường có liên quan mật thiết đến thói quen ăn uống kém lành mạnh. Trong đó, thói quen ăn quá nhiều các thực phẩm giàu protein, chất béo trong một khoảng thời gian ngắn và thói quen lạm dụng rượu bia được cho là những yếu tố gây ra viêm tụy.

Thói quen ăn uống kém lành mạnh có thể làm tăng nguy cơ mắc viêm tụy cấp. (Ảnh minh họa)

“Việc tiêu thụ quá nhiều thực phẩm giàu protein, chất béo như các loại thịt có thể kích thích tuyến tụy tiết ra lượng lớn dịch tiêu hóa, đồng thời khiến lượng lipid trong máu tăng đột ngột. Lipid máu tăng cao có thể gây viêm và gây tổn thương nhiễm độc tế bào tuyến tụy. Hơn nữa, tình trạng tăng tiết quá mức dịch tụy cũng có thể khiến các men tụy tự hoạt hóa, gây tổn thương mô tụy và dẫn tới viêm tụy cấp”, bác sĩ Đỗ Lập Văn giải thích.

Ngoài ra, việc tiêu thụ rượu bia quá mức trong một khoảng thời gian ngắn cũng có thể gây ra phản ứng viêm, stress oxy hóa, kích thích cơ thể sản sinh enzym tiêu hóa sớm và gây rối loạn chuyển hóa ở tuyến tụy, khiến mô tụy tự hủy. Tiêu thụ quá nhiều rượu bia cũng có thể gây hẹp và tắc nghẽn các ống nhỏ dẫn lưu dịch trong tuyến tụy, từ đó dẫn đến tình trạng viêm tụy cấp, vị chuyên gia bổ sung.

Bác sĩ Đỗ Lập Văn khuyến cáo viêm tụy cấp có thể tiến triển và gây suy cơ quan, nhiễm trùng huyết, hoại tử tụy… nếu không điều trị kịp thời bệnh có thể gây tử vong. Do đó, nếu mọi người xuất hiện dấu hiệu bất thường như đau bụng dữ dội, dai dẳng, nôn mửa, sốt,... đặc biệt là sau bữa ăn, hãy đến bệnh viện kiểm tra sớm và điều trị kịp thời.