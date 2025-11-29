Mờ mắt đột ngột, người đàn ông Hà Nội đi khám bàng hoàng phát hiện mắc giang mai

Khoảng hai tháng trước, trong lúc sinh hoạt bình thường tại nhà, ông N.B.Đ (65 tuổi, Hà Nội) đột ngột đau đầu, nhức hai bên hốc mắt và mắt mờ, không nhìn rõ. Gia đình lập tức đưa ông đến bệnh viện chuyên khoa mắt để khám. Tại đây, bác sĩ nghi ngờ ông mắc bệnh lý nhiễm khuẩn nên chuyển sang bệnh viện chuyên khoa điều trị.

Kết quả thăm khám cho thấy ông Đ mắc giang mai thần kinh, viêm màng não và viêm màng bồ đào. Khi biết nguyên nhân mắc bệnh của mình, bệnh nhân đã vô cùng bất ngờ. Sau một tháng điều trị nhưng triệu chứng không cải thiện, ông xin chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Bác sĩ Kim Ngọc Hào, Khoa Nhiễm khuẩn Tổng hợp, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết bệnh nhân nhập viện trong tình trạng choáng, đau đầu nhiều và mắt mờ. Xét nghiệm khẳng định ông dương tính với Treponema pallidum, vi khuẩn gây bệnh giang mai. Bệnh nhân được chẩn đoán viêm màng não do giang mai kèm đái tháo đường type 2.

Hiện ông Đ đang được điều trị kháng sinh theo đúng phác đồ, sức khỏe dần ổn định. Tuy nhiên, quá trình điều trị giang mai thần kinh thường kéo dài và gặp nhiều khó khăn vì xoắn khuẩn Treponema pallidum có khả năng xâm nhập sâu vào hệ thần kinh trung ương. Người bệnh lại có bệnh nền đái tháo đường type 2, khiến đáp ứng thuốc chậm và nguy cơ biến chứng cao hơn.

Bệnh nhân đang được bác sĩ thăm khám (ảnh:BSCC).

Các tổn thương ở mắt và thần kinh đòi hỏi phải theo dõi sát, điều chỉnh thuốc liên tục để vừa kiểm soát nhiễm trùng, vừa hạn chế tối đa ảnh hưởng lâu dài lên thị lực và chức năng thần kinh. Do đó, bệnh nhân cần tuân thủ tuyệt đối liệu trình, được chăm sóc toàn diện và phối hợp nhiều chuyên khoa trong suốt quá trình điều trị.

Biểu hiện của giang mai

PGS.TS Nguyễn Kim Thư, Trưởng Khoa Nhiễm khuẩn Tổng hợp, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, cho biết giang mai thần kinh là một trong những biểu hiện nặng của bệnh giang mai.

Giang mai là bệnh nhiễm khuẩn do xoắn khuẩn Treponema pallidum gây ra. Bệnh lây truyền qua quan hệ tình dục không an toàn, truyền máu và từ mẹ sang con.

Giang mai tiến triển qua ba giai đoạn: Giai đoạn tiềm ẩm; Giai đoạn xuất hiện các tổn thương da và niêm mạc; Giai đoạn xoắn khuẩn xâm nhập và khu trú vào phủ tạng.

Khi xoắn khuẩn tấn công não hoặc tủy sống, chúng gây tổn thương hệ thần kinh trung ương, dẫn đến nhiều triệu chứng nguy hiểm, suy giảm sức khỏe và chất lượng cuộc sống, thậm chí đe dọa tính mạng nếu không được điều trị kịp thời. Giang mai thần kinh xảy ra ở giai đoạn 3 của bệnh.

Khuyến cáo phòng bệnh

Để tránh nhiễm giang mai, mỗi người cần:

- Duy trì lối sống tình dục an toàn, luôn sử dụng bao cao su khi quan hệ.

- Chung thủy một vợ một chồng và không dùng chung các vật dụng cá nhân có thể dính dịch tiết.

- Hạn chế rượu bia và chất kích thích để tránh hành vi tình dục không an toàn.

- Phụ nữ mang thai nếu phát hiện mắc giang mai cần báo ngay cho bác sĩ để được hướng dẫn điều trị và phòng lây truyền sang con.

Ngoài ra, mỗi người cần khám sức khỏe định kỳ 6 tháng/lần hoặc theo lịch hẹn của bác sĩ, kết hợp chế độ ăn uống lành mạnh và tập luyện đều đặn để tăng cường miễn dịch.

Các trường hợp dù đã được điều trị vẫn có nguy cơ tái nhiễm, vì vậy cần tuân thủ đúng liệu trình và các biện pháp phòng bệnh. Khi xuất hiện triệu chứng nghi ngờ hoặc từng tiếp xúc nguy cơ cao, hãy đến bệnh viện kiểm tra và thông báo cho bạn tình để cùng tầm soát, tránh tiến triển thành giang mai thần kinh.