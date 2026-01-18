Mỡ lợn được xem là một trong những thực phẩm lành mạnh nhất thế giới, nhưng bì lợn chiên giòn liệu có nên ăn?

Trong những năm gần đây, mỡ lợn đang dần được “minh oan” và quay trở lại gian bếp của nhiều gia đình như một loại chất béo tự nhiên, ít qua tinh chế. Tuy nhiên, đi kèm với mỡ lợn là món tóp mỡ (bì lợn chiên giòn) - một món ăn vặt dân dã nhưng gây nhiều tranh cãi về mặt sức khỏe. Vậy tóp mỡ có thực sự “đáng sợ” như nhiều người vẫn nghĩ, hay chỉ là vấn đề ăn thế nào cho đúng?

Theo ThS.BS Lê Minh Tuấn, chuyên gia dinh dưỡng lâm sàng, mỡ lợn không phải là “chất béo xấu” như quan niệm trước đây. “Mỡ lợn tự nhiên có chứa axit béo bão hòa và không bão hòa ở tỷ lệ cân đối, đồng thời cung cấp vitamin tan trong dầu như A, D, E. Vấn đề không nằm ở bản thân mỡ lợn, mà nằm ở cách chế biến và lượng tiêu thụ”, ông cho biết.

Tóp mỡ là thực phẩm chiên rán, trong quá trình chiên rán cũng sẽ sinh ra chất gây ung thư có tên là “benzopyrene”

Tóp mỡ thực chất là phần cặn còn lại sau khi mỡ lợn được thắng chảy. Khi chiên đúng cách, tóp mỡ có màu vàng nâu hấp dẫn, bề mặt khô ráo và giòn rụm, tạo cảm giác ngon miệng không kém bất kỳ món ăn vặt công nghiệp nào. Với nhiều người, đây còn là hương vị gắn liền với ký ức tuổi thơ và bữa cơm gia đình giản dị.

Tuy nhiên, không ít ý kiến cho rằng ăn tóp mỡ chiên giòn là không tốt cho sức khỏe. Nguyên nhân chính đến từ hàm lượng chất béo và cholesterol cao trong mỡ lợn. Đối với người khỏe mạnh, việc tiêu thụ mỡ lợn hoặc tóp mỡ với lượng vừa phải không gây hại đáng kể. Nhưng với những người mắc bệnh nền như tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu hay tim mạch, tóp mỡ có thể trở thành yếu tố làm trầm trọng thêm tình trạng sức khỏe.

Một điểm cần phân biệt rõ: Mỡ lợn và tóp mỡ không hoàn toàn giống nhau về mặt dinh dưỡng. Mỡ lợn chủ yếu là chất béo, còn tóp mỡ là phần cặn gồm protein và chất béo còn sót lại sau quá trình thắng mỡ. Khi được chế biến đúng, tóp mỡ có thể cung cấp năng lượng nhanh, tạo cảm giác no và góp phần làm món ăn thêm đậm đà.

Đối với người béo phì và người già thì không nên ăn, vì ăn tóp mỡ sẽ khiến cơ thể béo phì, tăng cholesterol, dẫn đến xơ cứng động mạch,...

Tuy nhiên, nguy cơ lớn nhất của tóp mỡ nằm ở cách chế biến sai. Trường hợp thứ nhất là tóp mỡ chưa được chiên đủ khô: bên ngoài giòn nhưng bên trong vẫn mềm, cắn vào còn rỉ dầu. Loại này có thể chứa tới hơn 60% dầu, khiến lượng chất béo nạp vào cơ thể tăng đột ngột. Trường hợp thứ hai nguy hiểm hơn là tóp mỡ được chiên đi chiên lại nhiều lần ở nhiệt độ cao, làm biến đổi cấu trúc chất béo và tạo ra các hợp chất có hại cho sức khỏe.

Để ăn tóp mỡ an toàn hơn, các chuyên gia dinh dưỡng đưa ra ba nguyên tắc quan trọng trong chế biến. Thứ nhất, nguyên liệu phải là mỡ lợn tươi, không có mùi lạ hay dấu hiệu hư hỏng. Thứ hai, cần kiểm soát nhiệt độ khi thắng mỡ: nên để lửa nhỏ, chiên từ từ để mỡ tan chảy dần, tránh cháy khét. Thứ ba, phải kiểm soát lượng dầu thừa bằng cách vớt tóp mỡ ra giấy thấm dầu thay vì cho trực tiếp lên đĩa.

Bên cạnh cách chế biến, yếu tố then chốt quyết định tóp mỡ có “hại” hay không chính là lượng ăn. Bí quyết được nhiều chuyên gia nhấn mạnh là “ăn thỉnh thoảng và ăn ít”. Tóp mỡ nên được xem như món ăn phụ hoặc món ăn vặt hiếm khi thưởng thức, mỗi lần chỉ một đến hai miếng để thỏa mãn vị giác, thay vì ăn thường xuyên hay ăn với số lượng lớn.

Có thể chế biến nhiều cách khác nhau để giảm vị ngấy

Ngoài ra, việc kết hợp tóp mỡ với thực phẩm khác cũng giúp giảm bớt cảm giác ngấy và cân bằng dinh dưỡng. Một cách phổ biến là dùng tóp mỡ xào cùng rau xanh như cải thìa, bắp cải, đậu que hoặc ớt chuông. Chất xơ trong rau giúp giảm hấp thu chất béo và hỗ trợ tiêu hóa. Tóp mỡ cũng có thể được dùng làm nhân bánh hoặc nhân món xào, nhưng cần bổ sung nhiều rau để món ăn nhẹ nhàng hơn.

Dù vậy, không phải ai cũng phù hợp để ăn tóp mỡ. Người bị tăng huyết áp, rối loạn lipid máu, bệnh tim mạch nên hạn chế tối đa. Người đang giảm cân hoặc có hệ tiêu hóa kém cũng không nên sử dụng thường xuyên. Đặc biệt, người cao tuổi được khuyến cáo tránh ăn tóp mỡ vì hệ tiêu hóa và khả năng chuyển hóa chất béo đã suy giảm theo tuổi tác.

Nhiều người thường để dự trữ trong bếp một ít mỡ lợn, ngoài việc dùng để xào rau, còn có thể dùng để nấu mì và làm bánh...

Thực tế, nhiều người trẻ ngày nay gần như xa lạ với mỡ lợn và tóp mỡ, trong khi thế hệ trước từng xem đây là nguồn năng lượng quan trọng. Mỡ lợn không xấu, thậm chí còn có giá trị nếu biết dùng đúng cách. Điều quan trọng là hiểu rõ giới hạn của cơ thể và lựa chọn lối ăn uống cân bằng.

Tóm lại, tóp mỡ heo chiên giòn không phải là “kẻ thù” của sức khỏe nếu được chế biến đúng và ăn với lượng hợp lý. Ngược lại, lạm dụng, ăn sai cách hoặc dùng cho những đối tượng không phù hợp mới chính là nguyên nhân gây hại. Trong bối cảnh hiện đại, khi thực phẩm chế biến sẵn ngày càng phổ biến, việc quay lại với những món ăn truyền thống như mỡ lợn hay tóp mỡ có thể là lựa chọn tốt - miễn là chúng ta đủ tỉnh táo và hiểu rõ cách thưởng thức một cách khoa học.