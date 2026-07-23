GD&TĐ - Thông qua việc gây sức ép ngược lên khu vực Kursk, Ukraine đã khiến Nga không thể dồn toàn lực tấn công Sumy.

Không quân chiến thuật Ukraine đã ngăn chặn một cuộc tấn công của Nga vào làng Ryzhivka ở vùng Sumy. Thông tin này được kênh Telegram Sunflower đăng tải.



Theo ghi nhận, các nhóm tấn công của Nga được hỗ trợ bởi máy bay không người lái đã cố gắng tiến công từ thị trấn biên giới Tyotkino ở vùng Kursk.

Đơn vị phòng thủ lãnh thổ địa phương của Ukraine đã kịp thời phát hiện và điều động binh sĩ đến khu vực tập trung các nhóm tấn công và vị trí của các kíp lái máy bay không người lái đối phương.

Trận oanh tạc nhằm vào các mục tiêu ở Nga được thực hiện bởi các máy bay chiến đấu MiG-29. Chúng sử dụng bom dẫn đường GBU-39 và AASM HAMMER.

Theo báo Soyashnyk, Quân đội Nga đã cố gắng đánh chặn các quả bom hàng không. Họ đã bắn 4 tên lửa cùng lúc vào một trong số chúng nhưng hiệu quả kém.

Được biết, Trung đoàn bộ binh cơ giới số 1427 thuộc Lục quân Nga đang hoạt động theo hướng này. Nhìn chung, tình hình chiến sự hiện vẫn được kiểm soát. Chiến tuyến ở khu vực Ryzhivka hầu như không thay đổi kể từ đầu tháng 3.

Tiêm kích MiG-29 Ukraine tấn công khu vực Kursk của Nga.

Về vũ khí tiêm kích MiG-29 sử dụng, bom đường kính nhỏ (SDB) GBU-39/B là một loại đạn hàng không điều khiển chính xác cao, trọng lượng nhẹ của Mỹ, nặng 130kg, đường kính khoảng 190mm, chiều dài 1,8m, tầm bay tối đa lên đến 110km khi thả từ độ cao lớn.

Thiết kế của quả bom có ​​cánh bung ra khi đang bay, giúp nó tăng đáng kể cự ly tác chiến. Khi lao xuống mục tiêu từ độ cao lớn, nhờ đầu mũi bằng vonfram, nó có khả năng xuyên thủng công trình bê tông kiên cố.

Hệ thống điều khiển cho phép chọn kích nổ trên không hoặc độ trễ sau khi va chạm. Độ chính xác được đảm bảo bằng cách sử dụng hệ thống dẫn đường quán tính tích hợp và GPS.

Trong khi đó bom dẫn đường chính xác AASM của Pháp, giống như JDAM của Mỹ, là gói thiết kế dạng module để hiện đại hóa các loại bom rơi tự do kiểu phương Tây thông thường, biến chúng thành vũ khí chính xác.

Tuy nhiên, không giống như JDAM, các bộ kit của Pháp nổi bật nhờ được trang bị động cơ tên lửa tích hợp, giúp tăng đáng kể tầm bắn. Tùy thuộc vào điều kiện sử dụng, AASM có khả năng đánh trúng mục tiêu ở cự ly lên đến 15km khi thả từ độ cao thấp và lên đến 70km nếu được ném ở độ cao lớn.

Theo Militarnyi