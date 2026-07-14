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Miền Bắc sắp có mưa to, chấm dứt nắng nóng

Duy Anh
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Theo dự báo, từ đêm 16/7, Bắc Bộ có mưa rào, khu vực vùng núi và trung du có mưa to, nắng nóng dịu dần vào hôm sau.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay 14/7, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 37 độ C. Dự báo, hình thái thời tiết này còn kéo dài trong 2 ngày tới.

Từ đêm 16/7, Bắc Bộ xuất hiện mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực vùng núi và trung du có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ ngày 17/7, nắng nóng ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa dịu dần.

Cũng theo dự báo của cơ quan khí tượng, khoảng chiều tối 18/7, khu vực trên có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Miền Bắc sắp có mưa to, chấm dứt nắng nóng - Ảnh 1.

Ảnh minh họa (Nguồn: Sức khoẻ và Đời sống).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm mùng 14 và ngày 15/7

Thời tiết Hà Nội đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng. Nhiệt độ từ 26-36 độ.

Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng (ngoại trừ Điện Biên - Lai châu). Nhiệt độ từ 24-36 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng (ngoại trừ Quảng Ninh - Hải Phòng). Nhiệt độ từ 24-36 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 26-35 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 25-35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm). Nhiệt độ từ 20-30 độ.

Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm). Nhiệt độ từ 24-32 độ.

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