Bắt tạm giam đối tượng chuyên trộm cắp vặt Lê Nhật Hoà SN 1998

Theo tố giác của người dân, các tài sản đối tượng trộm cắp chủ yếu là vật nuôi, trái cây...

Ngày 7/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can tạm giam 02 tháng đối với Lê Nhật Hoà (sinh năm 1998, cư trú tổ 14, khóm 4, phường Cái Vồn, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi can tội trộm cắp tài sản.

Trước đó, nhận được tin báo của người dân vào khoảng 2 giờ ngày 3/6 có một nam thanh niên đã lấy trộm 2 ống nhựa PVC hiệu Hoa Sen trị giá khoảng 2,8 triệu đồng.

Công an phường Cái Vồn đưa đối tượng Lê Nhật Hoài đến xác định lại hiện trường vụ trộm tại khóm 2, phường Cái Vồn (Ảnh: Công an Vĩnh Long).

Nhận tin báo, Công an phường Cái Vồn đã tập trung lực lượng khẩn trương điều tra, truy xét. Qua thông tin, tài liệu thu thập được đã xác định đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản là Lê Nhật Hoài.

Tại cơ quan Công an, Lê Nhật Hoài thừa nhận bản thân do cần tiền tiêu xài, khi đi ngang qua khu vực công trình đang thi công sửa chữa tuyến đường Phan Văn Năm, khóm 2, phường Cái Vồn thấy người trông coi công trình đã ngủ say, Hoài lẻn vào kho công trình và lấy trộm tài sản mang đi bán để tiêu xài cá nhân.

Theo thông tin người dân khóm 4 cung cấp, đối tượng Lê Nhật Hoài thường xuyên trộm cắp vặt tại địa phương, do tài sản không có giá trị lớn (chủ yếu là vật nuôi, trái cây) và tâm lý e ngại đối tượng quấy nhiễu nên người dân xung quanh thường im lặng, không báo cho cơ quan chức năng.

Việc Công an phường Cái Vồn điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản, bắt giữ Lê Nhật Hoài đã thu hút sự quan tâm và được sự đồng tình ủng hộ của người dân.