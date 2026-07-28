Sau 15 năm làm việc tại số 10 Downing, chú mèo 19 tuổi hiện không chỉ sở hữu tài khoản X với hơn 900.000 người theo dõi, truyền cảm hứng cho sách, mà còn có cả... kế hoạch tang lễ và chuyển giao “quyền lực” được chuẩn bị sẵn.

Từ một chú mèo được nhận nuôi ở trạm cứu hộ Battersea, Larry đã trở thành "công chức" đặc biệt của Chính phủ Anh, biểu tượng hiếm hoi tồn tại qua nhiều đời Thủ tướng.

Mèo Larry đã có 15 năm làm việc tại số 10 Downing, chú mèo năm nay đã 19 tuổi.

"Công chức" bắt chuột mẫu mực đến ngôi sao mạng xã hội

Khi các Thủ tướng Anh lần lượt rời nhiệm sở sau bầu cử hay biến động chính trị, có một "nhân vật" vẫn lặng lẽ ở lại số 10 phố Downing.

Đó là Larry. Năm 2011, chú mèo được nhận nuôi từ Trạm cứu hộ Chó Mèo Battersea và chính thức đảm nhận chức danh Chief Mouser to the Cabinet Office (Tổng quản bắt chuột của Văn phòng Nội các).

Chú thuộc biên chế của Văn phòng Nội các Anh.

Khác với suy nghĩ của nhiều người, Larry không phải thú cưng của bất kỳ Thủ tướng nào. Chú thuộc biên chế của Văn phòng Nội các Anh, nghĩa là dù người đứng đầu Chính phủ thay đổi, Larry vẫn tiếp tục làm việc.

Đến nay, Larry đã ở số 10 Downing suốt 15 năm, chứng kiến 7 đời Thủ tướng và trở thành gương mặt quen thuộc hơn cả nhiều chính trị gia.

Công việc chính thức của Larry được trang web Chính phủ Anh mô tả bằng giọng điệu rất Anh: chào đón khách, kiểm tra an ninh, thử nghiệm độ êm của các món nội thất cổ bằng những giấc ngủ trưa và... bắt chuột khi có cơ hội.

"Công chức" bắt chuột mẫu mực.

Larry luôn hiện diện kể cả ngày đêm.

Nhưng ngoài đời thực, Larry nổi tiếng theo một cách khác.

Tài khoản X @Number10cat - do người hâm mộ vận hành chứ không phải Chính phủ Anh - thường xuyên đăng các dòng trạng thái hài hước dưới góc nhìn của "một chú mèo sống giữa trung tâm quyền lực".

Các đời Thủ tướng Anh điều dành cho Larry tình cảm đặc biệt.

Những bình luận châm biếm hay những cuộc đối đầu với mèo hàng xóm khiến tài khoản này thu hút hơn 906.000 người theo dõi, biến Larry thành một trong những "nhân vật chính trị" nổi tiếng nhất nước Anh trên mạng xã hội.

Sức hút ấy còn truyền cảm hứng cho cuốn sách The Larry Diaries, ghi lại cuộc sống của chú mèo dưới góc nhìn hài hước về chính trường Anh.

Chú mèo thoải mái ngủ ở bất cứ đâu nó muốn.

Chú mèo có cả kế hoạch tang lễ mang mật danh

Năm nay Larry đã bước sang tuổi 19 - độ tuổi rất cao đối với mèo. Điều đó khiến Văn phòng Thủ tướng phải chuẩn bị cho một kịch bản chưa ai mong muốn.

Theo nhiều nguồn tin từ Anh, Chính phủ đã xây dựng một kế hoạch nội bộ mang mật danh "Larry Bridges" (Cầu Larry), mô phỏng cách Hoàng gia Anh chuẩn bị cho các quốc tang.

Tên gọi này được đặt theo truyền thống sử dụng mật danh như Operation London Bridge dành cho Nữ vương Elizabeth II hay Operation Menai Bridge dành cho Vua Charles III.

Larry rất quấn quýt người.

Không chỉ có một cái tên. Các quan chức đã chuẩn bị sẵn kho ảnh đẹp của Larry qua nhiều giai đoạn, dự thảo thông cáo báo chí, nội dung truyền thông và quy trình công bố để khi thời điểm ấy đến, thông tin được đưa ra một cách trang trọng và thống nhất.

Với người Anh, chức danh Chief Mouser không phải biểu tượng mang tính cá nhân mà là một vị trí chính thức của Văn phòng Nội các.

Điều đó đồng nghĩa chiếc ghế này sẽ không bị bỏ trống. Theo truyền thống gần đây, ứng viên kế nhiệm nhiều khả năng vẫn sẽ đến từ Trạm cứu hộ Battersea - nơi Larry từng được nhận nuôi.

Larry rất quấn quýt người.

Tuy nhiên, tiêu chí tuyển chọn không hề đơn giản. Chú mèo mới phải dạn dĩ, quen sống ở đô thị, không sợ đám đông, tiếng máy ảnh hay các đoàn nguyên thủ liên tục ra vào số 10 Downing.

Người kế nhiệm cũng sẽ phải chấp nhận một áp lực rất lớn: sống dưới cái bóng của chú mèo có mức độ yêu mến từ công chúng được cho là còn cao hơn nhiều Thủ tướng đương nhiệm.

Các đời Thủ tướng Anh điều dành cho Larry tình cảm đặc biệt.

Ngay cả khay thức ăn cũng được "bàn giao quyền lực"

Điều thú vị là tại số 10 Downing, các vật dụng của Larry không được xem là đồ dùng của thú cưng.

Chúng được coi là tài sản gắn với chức danh Tổng quản bắt chuột. Khay thức ăn, bát nước, đệm ngủ hay các vật dụng chính thức sẽ được bàn giao cho mèo kế nhiệm như một biểu tượng của sự tiếp nối.

Điều thú vị là tại số 10 Downing, các vật dụng của Larry không được xem là đồ dùng của thú cưng.

Chi phí chăm sóc Larry cũng không đến từ tiền thuế. Thức ăn và đồ dùng của chú được các nhân viên Văn phòng Nội các tự nguyện đóng góp hoặc gây quỹ thông qua các hoạt động nội bộ.

Trong nhiều năm qua, Larry còn nhận vô số quà tặng từ người hâm mộ trên khắp thế giới.

Mọi bưu kiện đều phải trải qua quy trình kiểm tra an ninh nghiêm ngặt. Riêng thức ăn gửi tặng sẽ không được cho Larry sử dụng nhằm tránh rủi ro về an toàn, thay vào đó được chuyển tới các trung tâm cứu hộ động vật dưới danh nghĩa của chú mèo.

Một số món quà, tranh vẽ và thư tay đặc biệt thậm chí còn được lưu giữ như một phần tư liệu lịch sử phản ánh đời sống văn hóa - chính trị của nước Anh.

Trong nhiều năm qua, Larry còn nhận vô số quà tặng từ người hâm mộ trên khắp thế giới.

Điều đặc biệt nhất trong các quy trình nội bộ không chỉ nằm ở chiếc khay thức ăn hay món đồ chơi.

Đó là việc bảo vệ "lãnh thổ" của Larry. Mỗi khi một Thủ tướng mới chuyển đến cùng thú cưng riêng, nhân viên số 10 Downing đều phải sắp xếp lại không gian để tránh xung đột, đảm bảo Larry vẫn là "chủ nhân" của các khu vực công cộng trong dinh Thủ tướng.

Sau 15 năm, Larry không còn đơn thuần là một chú mèo bắt chuột. Chú trở thành biểu tượng về sự ổn định giữa những biến động liên tục của chính trường Anh - một "công chức" đặc biệt mà người dân nước này tin rằng sẽ luôn có mặt phía sau cánh cửa đen nổi tiếng của số 10 Downing, bất kể ai là người bước vào với cương vị Thủ tướng.

Nguồn: The Guardian, AP News, Wikipedia, X