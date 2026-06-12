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Mẹ dùng nước rau xanh pha sữa cho con 3 tháng tuổi, bé bị ngộ độc nặng phải vào hồi sức cấp cứu

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Sự việc xảy ra tại tỉnh Quảng Đông - Trung Quốc.

Một bé trai 3 tháng tuổi ở tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) vừa phải nhập khoa Hồi sức tích cực nhi (PICU) trong tình trạng nguy kịch sau khi được người nhà dùng nước rau xanh để pha sữa công thức.

Theo truyền thông Trung Quốc ngày 10/6, bé được đưa đến Bệnh viện Bác Ái (thành phố Trung Sơn) trong tình trạng toàn thân tím tái. Qua thăm khám và xét nghiệm, các bác sĩ xác định trẻ bị ngộ độc nitrit (nitrite) .

Theo thông tin từ bệnh viện, gia đình đã sử dụng nước rau xanh để pha sữa cho bé với mong muốn bổ sung dinh dưỡng. Tuy nhiên, chính thói quen tưởng như vô hại này lại trở thành nguyên nhân dẫn đến ngộ độc.

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Các bác sĩ giải thích rằng rau lá xanh chứa một lượng nitrat tự nhiên. Khi rau được đun nấu ở nhiệt độ cao trong thời gian dài hoặc để nguội ở nhiệt độ phòng, nitrat có thể bị vi khuẩn chuyển hóa thành nitrit.

Đối với người trưởng thành, cơ thể thường có khả năng xử lý lượng nitrit nhỏ. Tuy nhiên, ở trẻ sơ sinh, đặc biệt là trẻ mới 3 tháng tuổi, hệ tiêu hóa và chức năng gan vẫn chưa phát triển hoàn thiện.

Việc sử dụng nước rau để pha sữa khiến trẻ hấp thụ một lượng lớn nitrit trong thời gian ngắn, vượt quá khả năng chuyển hóa của cơ thể và dẫn đến ngộ độc cấp tính.

Vì sao ngộ độc nitrit nguy hiểm?

Nitrit có thể làm giảm khả năng vận chuyển oxy của máu, khiến các cơ quan trong cơ thể rơi vào tình trạng thiếu oxy.

Dấu hiệu thường gặp gồm:

Da, môi và đầu ngón tay tím tái. Khó thở. Mệt lả, bú kém. Trường hợp nặng có thể rơi vào suy hô hấp, hôn mê hoặc đe dọa tính mạng.

May mắn, bé trai đã được phát hiện và đưa đến bệnh viện kịp thời. Hiện trẻ vẫn đang được điều trị và theo dõi.

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Bác sĩ khuyến cáo

Các chuyên gia nhấn mạnh:

Không dùng nước rau, nước hầm xương hay bất kỳ loại nước tự chế nào để pha sữa công thức cho trẻ sơ sinh. Sữa công thức chỉ nên được pha bằng nước đun sôi để nguội theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất.

Trẻ dưới 6 tháng tuổi không cần bổ sung rau củ hay thực phẩm khác ngoài sữa mẹ hoặc sữa công thức phù hợp. Nếu trẻ xuất hiện dấu hiệu tím tái, khó thở hoặc bất thường sau ăn uống, cần đưa đến cơ sở y tế ngay lập tức.

Sự việc là lời cảnh báo cho nhiều gia đình có thói quen áp dụng các mẹo truyền miệng trong chăm sóc trẻ nhỏ. Những phương pháp được cho là "bổ dưỡng hơn" đôi khi lại tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng nếu không dựa trên khuyến cáo y khoa.

Nguồn: Sohu

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Tags

Trung Quốc

trẻ sơ sinh

cấp cứu

nước rau

pha sữa

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