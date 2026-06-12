Đèn điều hòa nhấp nháy liên tục có sao không? Thợ sửa chữa lâu năm trả lời

Hiện tượng thường gặp ở nhiều gia đình nhưng không phải ai cũng biết nguyên nhân, cách xử lý.

Vào mùa nắng nóng, điều hoà gần như phải hoạt động liên tục trong nhiều gia đình. Vì vậy, không ít người gặp tình huống máy đang chạy thì tự ngắt, làm lạnh kém hoặc đèn trên dàn lạnh nhấp nháy liên tục. Nhiều người cho rằng đây chỉ là lỗi nhỏ, tiếp tục bật đi bật lại. Tuy nhiên, theo hướng dẫn từ các hãng điều hoà và kinh nghiệm của thợ sửa chữa, dấu hiệu này không nên xem nhẹ.

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Đèn nhấp nháy thường là tín hiệu báo lỗi

Trên nhiều dòng điều hoà, các đèn như Operation, Timer hoặc đèn báo trên dàn lạnh không chỉ dùng để hiển thị trạng thái hoạt động. Khi nhấp nháy liên tục, chúng có thể đang báo thiết bị gặp bất thường.

Theo Daikin, nếu đèn vận hành của điều hoà nhấp nháy, khả năng cao thiết bị đang gặp trục trặc. Hãng khuyến nghị người dùng kiểm tra lưới lọc, bảo đảm cửa hút/xả gió của dàn lạnh và dàn nóng không bị che chắn. Nếu đèn vẫn nhấp nháy, người dùng nên ngắt nguồn hoặc tắt aptomat và liên hệ nơi mua hàng/đại diện Daikin để được hỗ trợ.

Panasonic cũng hướng dẫn, với trường hợp đèn Timer nhấp nháy, người dùng có thể tắt và ngắt nguồn điều hoà ít nhất 30 giây, sau đó bật lại để reset thiết bị. Nếu tình trạng lặp lại, đây có thể không còn là lỗi tạm thời.

Điều này có nghĩa đèn điều hoà nhấp nháy không phải lúc nào cũng báo hỏng nặng, nhưng là dấu hiệu người dùng không nên bỏ qua. Có trường hợp chỉ do nguồn điện chập chờn, remote đang bật nhầm chế độ hẹn giờ, lưới lọc bẩn hoặc cánh đảo gió bị kẹt. Nhưng cũng có trường hợp liên quan tới cảm biến, bo mạch, dàn nóng, quạt, thiếu gas hoặc máy nén.

Ảnh Media Mart

Thợ sửa chữa thường kiểm tra những gì?

Theo kinh nghiệm của thợ sửa chữa điện lạnh, cùng là hiện tượng đèn điều hoà nhấp nháy liên tục nhưng nguyên nhân phía sau có thể rất khác nhau. Thợ thường không chỉ nhìn đèn trên dàn lạnh mà còn kiểm tra remote, mã lỗi, tình trạng làm lạnh, dàn nóng, tiếng kêu khi máy chạy, mức độ bám bụi và nguồn điện cấp cho thiết bị.

Một nguyên nhân khá phổ biến là điều hoà quá bẩn. Khi lưới lọc, dàn lạnh hoặc dàn nóng bám nhiều bụi, luồng gió bị cản, máy phải hoạt động nặng hơn. Trong điều kiện nắng nóng, tình trạng này có thể khiến thiết bị quá tải, làm lạnh kém hoặc tự ngắt để bảo vệ hệ thống. Đây cũng là lý do Daikin khuyến nghị kiểm tra lưới lọc và bảo đảm đường hút/xả gió không bị chắn khi đèn báo nhấp nháy.

Nguồn điện không ổn định cũng là yếu tố thường gặp. Nếu aptomat chập chờn, điện áp yếu hoặc dây tín hiệu giữa dàn nóng và dàn lạnh có vấn đề, điều hoà có thể hoạt động bất thường và báo lỗi bằng cách nhấp nháy đèn.

Ngoài ra, các lỗi như thiếu gas, rò rỉ môi chất lạnh, quạt dàn lạnh hoặc dàn nóng hỏng, cảm biến nhiệt độ lỗi, bo mạch gặp sự cố hay block/máy nén có vấn đề cũng có thể khiến đèn báo nhấp nháy. Với nhóm lỗi này, người dùng không nên tự tháo lắp tại nhà.

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Theo Tom’s Guide, các chuyên gia HVAC cho biết nếu điều hoà không thổi hơi lạnh, có dấu hiệu đường ống đóng băng, phát tiếng lạ hoặc nghi ngờ rò rỉ môi chất lạnh, người dùng nên tắt máy và gọi kỹ thuật viên. Homes & Gardens cũng dẫn lời chuyên gia khuyến nghị người dùng chỉ nên tự kiểm tra những phần đơn giản như cài đặt điều khiển, lưới lọc, luồng gió; còn lỗi liên quan đến gas lạnh, máy nén hoặc điện cần được xử lý bởi người có chuyên môn.

Người dùng nên làm gì?

Khi thấy đèn điều hoà nhấp nháy liên tục, người dùng nên tắt máy bằng remote, sau đó ngắt nguồn riêng của điều hoà trong vài phút. Đây là thao tác reset đơn giản, có thể giúp máy thoát khỏi một số lỗi tạm thời sau khi mất điện hoặc nguồn điện chập chờn.

Sau đó, nên kiểm tra remote xem có đang bật chế độ Timer hay không, vệ sinh lưới lọc nếu lâu ngày chưa làm, quan sát cánh đảo gió có bị kẹt không và bảo đảm dàn nóng không bị che kín bởi đồ vật, lá cây hoặc bụi bẩn.

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Ngược lại, người dùng không nên tự tháo bo mạch, tự nạp gas, tự đấu nối dây điện hoặc cố bật tắt điều hoà liên tục khi máy đã tự ngắt. Đặc biệt, nếu aptomat nhảy liên tục, máy có mùi khét, dàn nóng không hoạt động, đường ống đóng tuyết, điều hoà không mát hoặc đèn vẫn nhấp nháy sau khi reset, nên ngừng sử dụng và gọi trung tâm bảo hành hoặc thợ sửa chữa uy tín.