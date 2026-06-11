VinBus đưa thông báo mới tới những ai muốn đi xe buýt miễn phí Hà Nội - Hạ Long

Thông báo mới ảnh hưởng trực tiếp đến việc hành khách có thể đi chuyến xe buýt 0đ hay không.

Theo thông báo mới từ fanpage chính thức VinBus, từ ngày 08/06, tuyến xe buýt Hà Nội - Hạ Long Xanh đã hoạt động trở lại. Đây là tuyến xe miễn phí đang nhận được sự quan tâm của nhiều người dân, đặc biệt trong thời điểm nhu cầu di chuyển, du lịch hè tới Quảng Ninh tăng cao.

Điểm đáng chú ý nhất trong thông báo lần này là mỗi xe chỉ phục vụ tối đa 27 hành khách theo số ghế trên xe. VinBus cũng lưu ý người dân vui lòng xếp hàng theo thứ tự tại bến, đồng thời làm theo hướng dẫn của tài xế và nhân viên an ninh để chuyến đi được an toàn, văn minh và thuận tiện hơn.

VinBus cho biết thêm tại bến đã có sắp xếp số thứ tự sẵn, ai tới trước xếp hàng trước. Điều này đồng nghĩa với việc hành khách có nhu cầu trải nghiệm tuyến xe buýt miễn phí Hà Nội - Hạ Long cần chủ động hơn về thời gian, tránh tới sát giờ khi số lượng ghế trên mỗi chuyến có giới hạn.

Thông báo chính thức được VinBus đưa ra

Lịch chạy, điểm đón trả hành khách cần nắm rõ

Theo thông tin được VinBus công bố, tuyến Hà Nội - Hạ Long Xanh hiện có 2 nhánh chính.

Với tuyến HLX1: Times City - Hạ Long Xanh, chiều từ Times City đi Hạ Long Xanh có các chuyến lúc 07:00 và 07:15. Chiều từ Hạ Long Xanh về Times City có các chuyến lúc 13:00 và 13:15.

Điểm đón tại Times City là điểm dừng tuyến E08. Điểm đón/trả tại Hạ Long Xanh là Văn phòng bán hàng Vinhomes Hạ Long Xanh.

Với tuyến HLX2: Ocean Park 1 - Hạ Long Xanh, chiều từ Ocean Park 1 đi Hạ Long Xanh có các chuyến lúc 13:00 và 13:15. Chiều từ Hạ Long Xanh về Ocean Park 1 có các chuyến lúc 17:00 và 17:15.

Điểm đón tại Ocean Park 1 là bến trả OCP 2, 3 đối diện S2.15. Điểm đón/trả tại Hạ Long Xanh cũng là Văn phòng bán hàng Vinhomes Hạ Long Xanh.

Hành khách cần lưu ý, đây không phải tuyến buýt nội đô dừng đón khách dọc đường như thông thường. Vì vậy, trước khi đi, người dân cần xác định rõ mình sẽ lên xe tại Times City hay Ocean Park 1, đồng thời kiểm tra kỹ khung giờ chiều đi và chiều về để tránh nhầm tuyến, lỡ chuyến.

Ảnh VinBus

Những lưu ý quan trọng để không lỡ chuyến xe 0 đồng

Do mỗi xe chỉ phục vụ tối đa 27 hành khách, người dân nên có mặt tại bến sớm hơn giờ xe chạy, đặc biệt vào cuối tuần hoặc các khung giờ cao điểm. Với những tuyến miễn phí đang được quan tâm, lượng khách có thể tăng nhanh trong giai đoạn đầu hoạt động trở lại.

Một lưu ý khác là hành khách nên xếp hàng đúng thứ tự, không chen lấn, không tự ý giữ chỗ nếu chưa có hướng dẫn cụ thể từ nhân viên vận hành. Việc tuân thủ quy định tại bến không chỉ giúp quá trình lên xe diễn ra trật tự hơn mà còn hạn chế tình trạng tranh cãi, quá tải khi số ghế có hạn.

Ngoài ra, người dân nên kiểm tra lại thông tin trước ngày khởi hành. Lịch vận hành của các tuyến xe có thể được điều chỉnh tùy tình hình thực tế. Theo hướng dẫn trên website VinBus, hành khách có thể sử dụng ứng dụng VinBus để tra cứu tuyến, điểm dừng, lộ trình và các thông tin liên quan đến xe buýt. Đây cũng là cách giúp người đi chủ động hơn thay vì chỉ dựa vào thông tin truyền miệng hoặc các bài đăng cũ.

Sẽ được phát số thứ tự và hành khách được hướng dẫn xếp hàng theo đường đã quy định (Ảnh Hung Anh Di Dau Do)

Vì đây là hành trình kết nối Hà Nội với khu vực Hạ Long Xanh, hành khách cũng nên chuẩn bị trước cho một chuyến đi dài hơn so với xe buýt nội đô. Các vật dụng đơn giản như nước uống, pin điện thoại, giấy tờ cá nhân và lịch trình chiều về nên được chuẩn bị sẵn. Với nhóm có trẻ nhỏ, người cao tuổi hoặc đi theo đoàn, việc tới bến sớm và có phương án di chuyển dự phòng là điều cần thiết.

Từ điểm trả Hạ Long Xanh, hành khách có thể kết nối tới đâu?

Điểm trả tại Văn phòng bán hàng Vinhomes Hạ Long Xanh có thể là điểm trung chuyển để du khách tiếp tục kết nối tới một số khu vực du lịch nổi bật của Quảng Ninh.

Gần nhất có thể kể tới khu vực đảo Tuần Châu, nơi du khách có thể tiếp tục di chuyển tới cảng tàu để tham quan vịnh Hạ Long, trải nghiệm các tour hang động, đảo đá hoặc kết hợp vui chơi, nghỉ dưỡng. Đây là lựa chọn phù hợp với những người muốn đi Hạ Long trong ngày hoặc tranh thủ kết nối sang các tuyến du lịch biển.

Du khách sẽ được đón/trả đầu Hạ Long ở văn phòng bán hàng Vinhomes Hạ Long Xanh (Ảnh Dân Việt)

Từ khu vực này, du khách cũng có thể tiếp tục di chuyển tới Bãi Cháy để tắm biển, ăn uống, dạo chợ đêm hoặc tới các khu vui chơi giải trí. Khu vực Hòn Gai cũng là điểm đến đáng tham khảo với Bảo tàng Quảng Ninh, Cung Quy hoạch - Hội chợ - Triển lãm và các tuyến đường ven biển. Nếu muốn tìm hiểu văn hóa - lịch sử, du khách có thể kết nối về hướng Quảng Yên, nơi có nhiều di tích gắn với chiến thắng Bạch Đằng.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng tuyến xe buýt 0 đồng Hà Nội - Hạ Long Xanh chỉ đưa khách tới điểm trả tại Hạ Long Xanh, không phải tuyến trung chuyển du lịch nội tỉnh. Vì vậy, nếu có kế hoạch tham quan các điểm khác, du khách nên chủ động đặt taxi, xe công nghệ hoặc phương tiện địa phương để đi tiếp.