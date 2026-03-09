HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Mè đen có thực sự làm giảm tóc bạc, mỡ máu?

Anh Thư |

Nhà nghiên cứu từ Đại học Adelaide (Úc) đã làm rõ những "huyền thoại" lẫn sự thật khoa học về mè đen.

Viết trên tờ Conversation, tiến sĩ Evangeline Mantzioris, Giám đốc Chương trình Dinh dưỡng và khoa học thực phẩm Đại học Adelaide (Úc) cho biết mè đen từ lâu đã là trung tâm của các nghiên cứu cũng như những lời đồn thổi về tác dụng lên sức khỏe.

Mè đen có thực sự làm giảm tóc bạc, mỡ máu? - Ảnh 1.

Mè đen được bao vây bởi nhiều nghiên cứu và cả "huyền thoại" về sức khỏe - Ảnh: NEWS MEDICAL

Trên thực tế, mè đen đúng là có những khác biệt đáng kể so với mè trắng. Mè đen có hàm lượng chất béo, protein và carbohydrate cao hơn, nhưng cũng có năng lượng cao hơn. Hàm lượng vitamin và khoáng chất của mè đen cũng cao hơn.

Tuy bổ dưỡng, nhưng hạt mè cũng chứa các chất kháng dinh dưỡng như axit oxalic và axit phytic. Chúng liên kết với các khoáng chất như sắt, canxi và kẽm, làm giảm khả năng hấp thụ và sử dụng của cơ thể.

Điều này không đáng kể với cách tiêu thụ mè đen thông thường - vốn chỉ dùng một ít để tăng hương vị cho món ăn, trang trí, hay nấu món tráng miệng như chè - nên bạn không cần lo lắng. Nhưng điều này cũng cho thấy bạn không nên coi nó như "thần dược".

Về cơ bản, mè đen tốt. Hạt mè chứa chất chống oxy hóa, trong đó mè đen giàu phenol hơn mè trắng, đặc biệt là nhóm lignan. Các nghiên cứu trên tế bào và động vật đã tập trung vào sesamin, loại lignan chính và chỉ ra tác dụng giảm cholesterol, hạ huyết áp và chống khối u của nó.

Một đánh giá có hệ thống tổng hợp dữ liệu từ 6 nghiên cứu với 465 người tham gia đã xác định một số lợi ích: Với 0,06-35 g mè - bất cứ loại mè nào - mỗi ngày, BMI (chỉ số khối cơ thể), huyết áp và cholesterol đều giảm được một ít sau 4-8 tuần.

Tuy nhiên đối với "huyền thoại" cho rằng mè đen có thể đảo ngược tình trạng tóc bạc, tiến sĩ Mantzioris khẳng định hiện chưa có bằng chứng nào cho thấy mè đen hay bất kỳ thực phẩm, chất bổ sung nào có thể làm được điều đó.

