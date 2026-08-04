Mẹ Bùi Hoàng Việt Anh xót xa khi thấy con trai đổ máu trên sân nhưng phía sau là niềm tự hào vì màu cờ sắc áo ĐT Việt Nam

Chứng kiến Bùi Hoàng Việt Anh rách vùng mắt và máu chảy dài trên gương mặt trong trận đấu với Indonesia, mẹ của trung vệ tuyển Việt Nam không giấu được sự xót xa.

Trong trận đấu giữa ĐT Việt Nam thắng đậm 3-0 Indonesia, một trong những khoảnh khắc khiến người hâm mộ lo lắng nhất là pha va chạm mạnh giữa trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh và tiền đạo cao 1m96 Mitchell Baker. Sau tình huống không chiến quyết liệt, Việt Anh bị rách vùng mắt. Máu chảy dài từ khóe mắt xuống má nhưng trung vệ sinh năm 1999 vẫn cố gắng giữ bình tĩnh để đội ngũ y tế vào sân chăm sóc trước khi tiếp tục thi đấu.

Hình ảnh gương mặt lấm máu của cầu thủ mang áo số 20 nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và khiến nhiều CĐV không khỏi xót xa. Người đau lòng nhất có lẽ là mẹ của Bùi Hoàng Việt Anh. Bà Nguyễn Thắm chia sẻ bức ảnh con trai với vết thương còn rỉ máu trên sân, đặt cạnh tấm hình hai mẹ con chụp cùng nhau đời thường. Kèm theo đó là dòng trạng thái đầy xúc động: "Con trai của mẹ. Thương quá", cùng hàng loạt biểu tượng trái tim ôm và cánh tay thể hiện sự động viên.

Mẹ của Bùi Hoàng Việt Anh xót xa khi con đổ máu trên sân

Bài đăng nhanh chóng nhận được rất nhiều lượt tương tác. Dưới phần bình luận, người hâm mộ liên tục gửi lời chúc trung vệ tuyển Việt Nam sớm bình phục, đồng thời dành sự ngưỡng mộ cho tinh thần thi đấu quả cảm của anh, khen ngợi gia đình đã sinh ra người con vừa điển trai vừa có tài năng. Nhiều người cũng bày tỏ sự xúc động trước tình cảm của người mẹ dành cho cậu con trai đang ngày ngày cống hiến cho màu cờ sắc áo.

Dù không thể tránh khỏi nỗi lo khi chứng kiến con trai bị chấn thương, bà Nguyễn Thắm cũng đầy tự hào khi thấy Việt Anh luôn thi đấu hết mình vì ĐT Việt Nam. Bùi Hoàng Việt Anh từ lâu được đánh giá là một trong những trung vệ hàng đầu của bóng đá Việt Nam. Sở hữu thể hình lý tưởng cùng lối chơi máu lửa, anh nhiều lần không ngại va chạm để bảo vệ khung thành đội nhà.

Việt Anh ăn mừng sau chiến thắng (Ảnh: FBNV)

Anh chàng chia sẻ lại story của bạn thân với lời bình "ăn thua cái gì" (Ảnh: IGNV)

Lần này cũng vậy, vết rách ở vùng mắt nhưng vãn kiên cường thi đấu là minh chứng cho tinh thần chiến đấu không lùi bước của trung vệ sinh năm 1999. Với người hâm mộ, đó là hình ảnh của một tuyển thủ sẵn sàng đổ mồ hôi, thậm chí đổ máu vì màu cờ sắc áo.