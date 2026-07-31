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Xôn xao clip "cô dâu ôm laptop chạy deadline trên sân khấu": Chính chủ lên tiếng bất ngờ

Lam Giang (Tổng hợp)
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Đám cưới của Vy và ông xã diễn ra hôm 25/7 vừa qua.

Mới đây, mạng xã hội xôn xao đoạn clip lại cảnh một cô dâu “ôm” laptop ở lễ cưới, liên tục gõ phím, thậm chí còn ngồi xuống để thao tác. Trong khi đó, chú rể đứng bên cạnh chờ đợi, dõi theo hành động của vợ.

Đoạn clip sau đó được chia sẻ rộng rãi, nhiều người cho rằng cô dâu đang bị “dí deadline”, kèm theo không ít bình luận hài hước và tò mò về công việc của cô dâu.

Được biết, cô dâu trong đoạn clip là Thúy Vy (hiện đang sống tại Long An). Chia sẻ trên Tri thức - Znews, Vy tiết lộ cô và ông xã Quốc Thuận (quốc tịch Úc) vừa tổ chức hôm 25/7 vừa qua. Và đoạn clip trên được một người trong đội trang điểm vô tình ghi lại ở sảnh chụp ảnh đón khách của lễ cưới.

Cô dâu Thúy Vy bị nhầm đang "chạy deadline" trong đám cưới.

Cô dâu cho biết, trong clip, cô đang xử lý sự cố âm nhạc cho buổi lẽ chứ không phải “chạy deadline” tới tận lúc cưới như nhiều người lầm tưởng. Vy bộc bạch, do chồng cô ở nước ngoài nên bản thân phải đứng ra lo toan mọi việc cho đám cưới. Khi chuẩn bị làm lễ thì phát sinh sự cố về âm nhạc nên Vy phải xử lý gấp.

Cô dâu xinh đẹp bộc bạch, vì áp lực chuẩn bị cộng với sự cố kỹ thuật cận giờ làm lễ khiến cô phải trực tiếp can thiệp. Rất may là sự cố đã được khắc phục và đám cưới diễn ra suôn sẻ. Đoạn clip được quay với mục đích lưu lại khoảnh khắc vui, mọi người không nghĩ sẽ viral như vậy và tất cả đều là tự nhiên chứ không hề diễn hay có kịch bản.

Chia sẻ về chuyện tình của mình, Vy cho hay cô và chồng quen nhau qua một ứng dụng hẹn hò vào năm 2023. Vy hiện làm online cho một công ty nước ngoài nên từ lâu, chiếc laptop cũng trở thành vật bất ly thân và ông xã của Vy cũng đã quen với điều này.

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