Xuất hiện quả mít 50kg ở Bắc Ninh, mỗi năm chỉ ra 1-2 quả, hương vị gây tò mò

Gia đình tiết lộ, cây mít có vòng thân không quá lớn, mỗi năm chỉ cho 1-2 quả với trọng lượng "khủng".

Mới đây, mạng xã hội lại một phen xôn xao khi chứng kiến hình ảnh quả mít to ngang một người trưởng thành. Theo chia sẻ, quả mít nặng tới 50kg.

Được biết, quả mít trên mới được gia đình bác ruột chị Nguyễn Hà (sống ở xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) thu hoạch. Mọi người bày tỏ thích thú, chụp ảnh check-in bên quả mít độc lạ và đăng tải lên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm lớn của mọi người. Nhiều người để lại bình luận thích thú: "Mít to bằng người. Một quả mít bổ ra đủ cho cả xóm ăn là có thật".

Kể trên báo Dân trí, chị Hà tiết lộ cây mít có vòng thân không quá lớn, mỗi năm chỉ cho 1-2 quả nhưng trọng lượng lên tới hàng chục kg. Năm ngoái, cây ra 2 quả, mỗi quả nặng khoảng 40kg. Gia đình đã bán một quả mít với giá 1 triệu đồng, quả còn lại giữ lại chia cho mọi người cùng thưởng thức.

Quả mít 50kg của gia đình chị Nguyễn Hà gia nhập đường đua mít "khủng". (Ảnh: Facebook Nguyễn Hà)

Chia sẻ về cây mít đặc biệt, chị Hà nói trước đây, bác chị đã xin hạt mít của một hộ dân trong làng đem về trồng. Gia chủ không chăm sóc cây mít theo phương pháp đặc biệt nào. Chị Hà cho rằng có lẽ cây phát triển tốt và cho quả to do chất đất phù hợp.

Hương vị của những quả mít khủng cũng là điều khiến nhiều người tò mò. Theo chị Hà, những năm trước, khi thưởng thức những quả mít từ cây này, mọi người đều tấm tắc khen vì múi khá dài, thơm và vị ngọt đậm.

Năm nay, cây mít cho ra quả khủng kỷ lục, lên tới 50kg. Do vỏ quả mít có dấu hiệu bị nứt nên trái mít được hái xuống sớm hơn dự định. Gia đình đang chờ thêm vài ngày nữa để mít chín rồi sẽ bổ ra thưởng thức.

Quả mít nặng 53kg ở Lạng Sơn từng gây xôn xao mạng xã hội. (Ảnh: Facebook Lan Lưu)

Trước đó, mạng xã hội cũng từng xuýt xoa trước quả mít nặng tới 53kg được một người đàn ông mang đến bán tại chợ Đồng Mỏ (tỉnh Lạng Sơn).

Báo Thanh Niên thông tin, theo bà Lưu Ngọc Lan (48 tuổi, trú xã Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn), tiểu thương buôn bán trái cây tại chợ Đồng Mỏ, vì quả mít quá to nên không có người mua. Sau đó, bà Lan đã mua lại quả mít với giá 500.000 đồng rồi chia nhỏ bán cho mọi người. Người phụ nữ tiết lộ, khi bổ ra, từng múi mít vàng ươm, ngọt lịm và rất ít xơ. Bà chỉ bán trong 30 phút là hết.

Kể thêm trên báo Lao Động, anh Lăng Việt Hùng, con trai ông Lăng Thế Phương - chủ nhân quả mít cho biết hơn chục năm trước, bố anh đi chợ mua quả mít Thái về ăn rồi lấy hạt trồng. Gia đình không có phương pháp chăm sóc đặc biệt nào mà để cây phát triển tự nhiên.

Những năm trước, cây mít vẫn ra quả đều nhưng trọng lượng chỉ khoảng 14 - 15kg, có năm có quả nặng khoảng 20kg. Năm nay, cây ra ít quả nhưng lại có một quả mít "khổng lồ", nặng tới 53kg. Đây là quả mít đặc biệt nhất của gia đình anh từ trước đến nay.