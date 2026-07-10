McLaren 788HS ra mắt: Có chi tiết như xe đua F1, mạnh 777hp, chỉ mất 7 giây để lên 200km/h

McLaren 788HS là phiên bản cuối cùng của dòng siêu xe sử dụng nền tảng 720S, sở hữu động cơ V8 tăng áp kép 777 mã lực, khí động học lấy cảm hứng từ xe đua F1 và số lượng giới hạn 200 chiếc trên toàn cầu.

McLaren vừa chính thức giới thiệu 788HS, phiên bản hiệu năng cao cuối cùng của dòng siêu xe phát triển từ nền tảng 720S trước khi thế hệ mới xuất hiện. Mẫu xe được xem là lời chia tay dành cho các phiên bản 720S, 765LT và 750S, đồng thời trở thành biến thể mạnh nhất và tối ưu nhất từng được phát triển trên nền tảng này. McLaren 788HS được sản xuất giới hạn 200 chiếc trên toàn cầu, gồm 100 xe Coupe và 100 xe Spider.

McLaren 788HS là phiên bản cuối cùng của dòng 720S. Ảnh: McLaren

Trái tim của McLaren 788HS vẫn là động cơ V8 tăng áp kép dung tích 4.0L quen thuộc nhưng đã được tinh chỉnh để đạt công suất tối đa 777 mã lực và mô-men xoắn cực đại 800 Nm. Nhờ đó, xe có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 2,8 giây, đạt 200 km/h sau 7 giây trước khi chạm tốc độ tối đa 330 km/h.

Động cơ V8 4.0L tăng áp kép cho công suất 777 mã lực. Ảnh: McLarenĐộng cơ V8 4.0L tăng áp kép cho công suất 777 mã lực. Ảnh: McLarenĐộng cơ V8 4.0L tăng áp kép cho công suất 777 mã lực. Ảnh: McLaren

Đối với những khách hàng ưu tiên hiệu suất, phiên bản Coupe là lựa chọn nhẹ nhất với trọng lượng khô chỉ 1.265 kg. Điều này giúp 788HS đạt tỷ lệ công suất trên trọng lượng lên tới 614 mã lực/tấn, cao nhất trong toàn bộ dòng siêu xe phát triển từ 720S. Ngoài ra, McLaren còn cung cấp tùy chọn thân xe hoàn toàn bằng sợi carbon nhằm tiếp tục cắt giảm khối lượng.

Không chỉ được nâng cấp động cơ, 788HS còn sở hữu gói khí động học hoàn toàn mới. Theo McLaren, lực ép xuống mặt đường tăng khoảng 10% so với 765LT nhờ bộ khuếch tán gió phía sau lấy cảm hứng từ xe đua F1, cánh chia gió trước mới, cánh gió sau chủ động được nâng cao cùng hệ thống S-Duct thiết kế lại trên nắp ca-pô nhằm tối ưu luồng không khí.

Phiên bản Coupe có trọng lượng khô chỉ 1.265 kg. Ảnh: McLarenPhiên bản Coupe có trọng lượng khô chỉ 1.265 kg. Ảnh: McLaren

Hệ thống treo thủy lực Proactive Chassis Control tiếp tục được tinh chỉnh, giúp phần đầu xe hạ thấp thêm 5 mm so với 750S. Bên cạnh đó, xe lần đầu tiên được trang bị bộ mâm rèn khóa tâm mới kết hợp với hệ thống phanh carbon-ceramic có nguồn gốc từ McLaren Senna.

788HS cũng là mẫu xe thứ ba trong lịch sử McLaren sử dụng hậu tố "High Sport", sau MP4-12C HS ra mắt năm 2012 và MSO HS xuất hiện năm 2016.

Toàn bộ 200 chiếc đều được cá nhân hóa bởi bộ phận McLaren Special Operations (MSO). Ảnh: McLarenToàn bộ 200 chiếc đều được cá nhân hóa bởi bộ phận McLaren Special Operations (MSO). Ảnh: McLaren

Toàn bộ 200 chiếc 788HS sẽ được hoàn thiện bởi bộ phận cá nhân hóa McLaren Special Operations (MSO). Điều này đồng nghĩa mỗi chiếc xe đều có thể được cấu hình theo yêu cầu riêng của khách hàng, từ màu sơn, vật liệu nội thất đến các chi tiết ngoại thất và trang bị đặc biệt.