MC Kỳ Duyên quay lại với chồng cũ: Nếu sống chung nhà cũng phải khác phòng

Mới đây, tại một livestream, danh hài Thúy Nga đã tiết lộ thêm một số chi tiết về việc MC Kỳ Duyên quay lại với chồng cũ kém tuổi.



Thúy Nga

Cô nói: "Chị Kỳ Duyên và chồng cũ là cặp tình nhân đáng ngưỡng mộ, sau bao nhiêu sóng gió đã quay lại với nhau và anh chị hiện tại đang vô cùng hạnh phúc.

Thực sự, câu chuyện chị Kỳ Duyên quay lại với chồng cũ là một kỳ tích mà cả giới nghệ sĩ đều ngạc nhiên, bất ngờ.

Họ cứ nhẹ nhàng như vậy, đầu tiên quay lại chỉ làm bạn với nhau thôi, nhưng không ngờ lại tiến sâu hơn và chuẩn bị làm đám cưới lần nữa, trở lại với nhau như một cặp đôi đẹp.

Từ khi quay lại với chồng cũ, chị Kỳ Duyên ngày càng trẻ trung và yêu đời hơn. Giống như hai người này hồi đó chia tay vì chưa hiểu nhau, nhưng trải qua thăng trầm, anh kia cũng lấy vợ mới, chị Kỳ Duyên cũng có bạn trai khác thì họ lại vòng về với nhau.

Tức là sau khi có người mới thì họ cảm nhận được nhiều thứ hơn rồi cuối cùng lại chia tay người mới đó để quay về với nhau. Giờ thì cả hai sống với nhau rất hạnh phúc, sống nhẹ nhàng và đẹp đôi. Câu chuyện này rất hay. Tôi cũng biết vậy thôi chứ không kể thêm được".

MC Kỳ Duyên

Cách đây không lâu, tại chương trình Music Box, MC Kỳ Duyên cũng chia sẻ quan điểm của cô về việc quay lại với chồng cũ.

Cô nói: "Ở tuổi này rồi, nếu tôi có quen người đàn ông nào cũng không thích sống chung nhà nữa, ở khác nhà như hai người bạn thôi cho đỡ gò bó nhau. Thậm chí, nếu có sống chung nhà cũng nên ở khác phòng.

Tôi muốn cuộc sống phải có thế giới riêng của tôi, như thế vui lắm. Tôi không muốn sống chung theo kiểu cho nhau thấy tất cả mọi thứ bình thường trong cuộc sống, như vậy sẽ bị nhàm chán và dễ chán nhau, không còn tình cảm đong đầy nữa.

Tôi muốn sống với người đàn ông theo kiểu người tình, mỗi người một phòng hoặc một nhà để có gì đó như hai người yêu. Cả hai đều có không gian riêng.

Ví dụ, hai đứa cùng hẹn nhau đi chơi thì mỗi đứa tự sửa soạn trong phòng rồi bước xuống nhà với diện mạo mới, ai cũng bất ngờ vì thấy đối phương mặc đồ mới. Như vậy sẽ thú vị hơn.

Còn nếu sống chung phòng, tôi đứng rửa mặt mà ngay cạnh bồn cầu có ai đó đang ngồi thì không thể nào còn lãng mạn được. Tình cảm, cảm xúc lúc đó tụt hết xuống".