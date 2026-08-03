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Mbappé không còn giấu chuyện yêu đương, tay trong tay mỹ nhân Tây Ban Nha đến hộp đêm, vóc dáng nóng bỏng của "đàng gái" gây sốt

Tú Tú.
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Kylian Mbappé và nữ diễn viên Ester Expósito tiếp tục trở thành tâm điểm khi bị bắt gặp xuất hiện cùng nhau trong một buổi tối hẹn hò.

Sau nhiều lần vướng tin đồn hẹn hò, Kylian Mbappé và nữ diễn viên Tây Ban Nha Ester Expósito dường như không còn quá bận tâm đến việc giữ kín chuyện tình cảm. Theo truyền thông Tây Ban Nha, dù đều có lịch trình dày đặc, tiền đạo của Real Madrid và ngôi sao phim Elite vẫn liên tục tranh thủ thời gian để ở bên nhau. Những ngày gần đây, cặp đôi được bắt gặp cùng đi mua sắm tại các cửa hàng thời trang xa xỉ, trước khi tiếp tục xuất hiện tại một hộp đêm nổi tiếng.

Điểm khiến cư dân mạng chú ý là Mbappe đeo chiếc dây chuyền được cho là món quà Ester Expósito dành tặng anh. Món phụ kiện nhỏ nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội, bởi đây được xem là dấu hiệu cho thấy mối quan hệ giữa hai người ngày càng khăng khít.

- Ảnh 1.

Nguồn: EsterExpositoim

- Ảnh 2.

Nguồn: EsterExpositoim

- Ảnh 3.

Mbappe và bạn gái chiếm spotlight ở hộp đêm (Nguồn: kumoriRaver)

Đây cũng không phải lần đầu Mbappé và Ester bị bắt gặp xuất hiện cùng nhau. Trong thời gian gần đây, cả hai liên tục lọt vào ống kính của giới săn ảnh tại nhiều địa điểm khác nhau. Thay vì né tránh hay tìm cách che giấu, cặp đôi ngày càng thoải mái khi sánh bước trước công chúng.

Việc Mbappé nhiều lần công khai xuất hiện cùng nữ diễn viên sinh năm 2000 càng khiến tin đồn hẹn hò có thêm cơ sở. Dù cả hai vẫn chưa chính thức lên tiếng xác nhận mối quan hệ, những hình ảnh liên tiếp được ghi lại đã khiến người hâm mộ tin rằng chuyện tình của họ đang bước sang giai đoạn mới.

Ester Expósito là một trong những ngôi sao trẻ nổi tiếng nhất Tây Ban Nha sau thành công của loạt phim đình đám Elite. Cô sở hữu hơn 20 triệu người theo dõi trên Instagram, được biết đến với nhan sắc quyến rũ và gu thời trang gợi cảm.

- Ảnh 4.

Ảnh: IGNV

Trong khi đó, Mbappé đang tận hưởng quãng nghỉ trước khi bước vào mùa giải mới cùng Real Madrid. Ngoài những thông tin liên quan đến chuyên môn, đời sống tình cảm của chân sút người Pháp cũng trở thành chủ đề được truyền thông châu Âu đặc biệt quan tâm.

Những lần xuất hiện liên tiếp của Mbappé và Ester Expósito cho thấy cả hai không còn quá e ngại trước sự chú ý của công chúng. Với việc liên tục đồng hành trong các buổi mua sắm, hẹn hò và tiệc tùng, cặp đôi đang được xem là một trong những chuyện tình được quan tâm nhất của làng bóng đá và giới giải trí châu Âu hiện nay.

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