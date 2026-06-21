Mazda CX-60 giá 1,699 tỷ đồng tại Việt Nam: Động cơ hybrid tự sạc, có AWD, ngang cỡ GLC, X3

Mazda CX-60 có kích thước khá tương đồng các mẫu xe châu Âu như Mercedes-Benz GLC, BMW X3, Audi Q5,... nhưng có mức giá dễ tiếp cận hơn.





Ngày 20/6, Mazda CX-60 chính thức mở bán tại Việt Nam với duy nhất một phiên bản 3.3T HEV, mức giá là 1,699 tỷ đồng. Mức giá này thấp hơn con số 1,8 tỷ được phía đại lý báo khi mở đặt cọc.

CX-60 từng được trưng bày trước đó và nay chính thức được chốt giá. Ảnh: Quốc Minh

Với giá 1,699 tỷ đồng, Mazda CX-60 sẽ nằm ngoài tầm cạnh tranh của những mẫu SUV phổ thông như Santa Fe hay Kodiaq, nhưng đồng thời cũng thấp hơn đáng kể so với xe sang như BMW X3, Mercedes-Benz GLC hay Audi Q5. Đây là phân khúc giá vốn không có nhiều lựa chọn trên thị trường Việt Nam hiện nay.

Mazda CX-60 là một trong những sản phẩm thế hệ mới của thương hiệu này, sử dụng nền tảng khung gầm dẫn động cầu sau cùng động cơ đặt dọc (Longitudinal). Xe có kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt 4.745 x 1.890 x 1.680 mm, chiều dài cơ sở đạt 2.870 mm. So với Mazda CX-5, mẫu xe này có kích thước lớn hơn đáng kể, định vị ở phân khúc cao hơn.

Xe nhắm đến phân khúc "cận sang". Ảnh: Quốc Minh - Linh Đan

Về thiết kế, Mazda CX-60 tiếp tục áp dụng ngôn ngữ Kodo quen thuộc nhưng được phát triển theo hướng trưởng thành hơn. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt cỡ lớn, cụm đèn LED có khả năng thích ứng. Thân xe có tỷ lệ đặc trưng của dòng sản phẩm sử dụng kiến trúc động cơ đặt dọc với phần đầu dài và khoang hành khách được đẩy lùi về phía sau.

Bộ mâm được trang bị trên Mazda CX-60 chính hãng là loại đa chấu 20 inch, kèm bộ lốp 235/50. Các trang bị khác ở ngoại thất gồm cảm biến trước/sau, cốp điện, gạt mưa tự động, gương chiếu hậu chống chói tự động đi kèm chức năng sấy,...

Nội thất được hoàn thiện với vật liệu cao cấp. Ảnh: Linh Đan

Khoang nội thất Mazda CX-60 được thiết kế theo phong cách tối giản, ít nút bấm vật lý. Bộ ghế bọc da Nappa 2 tông màu nâu/đen và đây cũng là màu sắc nội thất duy nhất khách hàng có thể lựa chọn.

Các trang bị tiện nghi gồm màn hình trung tâm 12,3 inch kèm khả năng kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây, đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, hàng ghế trước có làm mát và chỉnh điện 10 hướng, HUD hỗ trợ người lái, 12 loa Bose,...

Mazda CX-60 tại Việt Nam dùng động cơ I6 3.3L tăng áp đi kèm một mô-tơ điện, công suất cực đại 280 mã lực, 450 Nm mô-men xoắn. Xe sử dụng hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động AWD. Viên pin 0,33 kWh và động cơ điện trên CX-60 tại Việt Nam góp phần bổ trợ xe tăng tốc và khởi động mượt mà hơn.

Hiện xe chỉ có cấu hình hybrid tự sạc. Ảnh: Linh Đan

Điểm đặc biệt trên Mazda CX-60 còn là cách bố trí động cơ đặt dọc, giúp đẩy toàn bộ cụm máy và hộp số lùi về sau trục bánh trước, tạo ra tỷ lệ phân bổ trọng lượng cân bằng hơn giữa trục trước/sau. Chưa hết, còn giải phóng không gian để trang bị hệ thống treo tay đòn kép cho bánh trước.

Với tầm giá gần 1,7 tỷ đồng, tất nhiên Mazda CX-60 trang bị tiêu chuẩn gói ADAS với các tính năng như ga tự động thích ứng, cảnh báo lệch làn và hỗ trợ giữ làn, cảnh báo tiền va chạm, hỗ trợ phanh khẩn cấp phía trước, cảnh báo người lái mất tập trung, cảnh báo người lái nghỉ ngơi và Hỗ trợ lái trên đường cao tốc và kẹt xe. Ngoài ra còn có 7 túi khí bảo vệ hành khách trong xe.