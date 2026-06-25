Mazda chuyển hướng cận sang: Bước tiến chiến lược hay tự loại mình khỏi số đông?

Từng được mệnh danh là thương hiệu "quốc dân" với mức giá dễ tiếp cận, Mazda đang khiến thị trường ngỡ ngàng khi tung ra dải sản phẩm mới vắng bóng hoàn toàn những chiếc xe dưới 1 tỷ đồng.

Suốt nhiều năm qua, người tiêu dùng Việt Nam đã quen thuộc với việc định vị Mazda ở phân khúc phổ thông, nơi các sản phẩm luôn sở hữu mức giá dễ tiếp cận. Tuy nhiên, sự xuất hiện của dải sản phẩm thế hệ mới Premium đang gửi đi một thông điệp vô cùng rõ ràng về một cuộc đại tu toàn diện mang tính lịch sử cho thương hiệu.

Toàn cảnh sự kiện ra mắt 3 mẫu xe mới nhất của Mazda Việt Nam. Ảnh: Mazda

Trong đợt ra mắt mới nhất, Mazda đã giới thiệu ba mẫu xe hoàn toàn mới đến công chúng. Điểm chung gây chú ý nhất không nằm ở thiết kế hay động cơ, mà nằm ở mức giá niêm yết khiến nhiều khách hàng lâu năm phải ngỡ ngàng. Sẽ không còn bất kỳ một thiết kế mới nào trong đợt ra mắt này nằm ở dải giá quen thuộc phù hợp với số đông.

Sự dịch chuyển lên phân khúc cận sang và hạng sang của Mazda mang lại một bài toán kinh doanh cực kỳ hóc búa. Trong khi các hãng xe khác thường chọn cách sinh ra một thương hiệu con độc lập để tiếp cận giới tinh hoa, Mazda lại chọn một con đường chông gai hơn rất nhiều khi quyết định nâng tầm trực tiếp thương hiệu cốt lõi.

Crown là mẫu xe hiếm hoi mang thương hiệu Toyota dù hướng đến tệp khách hàng tinh hoa hơn. Ảnh: Car and Driver

Nước đi này không chỉ tái định hình tệp khách hàng mục tiêu mà còn tác động lớn đến quyền lợi, trải nghiệm bảo dưỡng và cả định kiến của những người đang sở hữu các dòng Mazda đời cũ.

Những thông tin ẩn lấp phía sau các mẫu xe sắp bị khai tử để hướng đến một Mazda cao cấp hơn, số phận của dòng xe bán chạy nhất hãng trong vòng 5 năm tới, cùng những lợi ích bất ngờ dành riêng cho người dùng Mazda cũ sẽ được giải mã chi tiết ở video bên dưới.



