Máy giặt sạch bóng và thơm tho nhờ 2 nguyên liệu có trong nhà

Tờ Express mới đây đã dẫn lại một bài đăng trên TikTok của Kerrie (@kerriemariehome), trong đó cô chia sẻ một mẹo làm sạch máy giặt cực kỳ đơn giản, chi phí thấp nhưng mang lại hiệu quả bất ngờ. Đoạn video nhanh chóng thu hút sự chú ý, nhận về hàng loạt bình luận và lượt chia sẻ. Nhiều người cho biết đã thử áp dụng và thấy máy giặt sạch hơn, hết mùi hẳn sau khi làm theo. Theo đó, Kerrie đã dùng chanh và kem đánh răng - 2 nguyên liệu quen thuộc trong mỗi gia đình.

Cách dùng chanh và kem đánh răng để vệ sinh máy giặt

Vệ sinh máy giặt bằng chanh và kem đánh răng.

Kerrie sử dụng một quả chanh tươi, cắt làm đôi rồi thoa một lượng kem đánh răng lên bề mặt của hai nửa quả chanh. Sau đó, cô cho chanh đã thoa kem đánh răng vào lồng máy giặt trống, rồi chạy chương trình giặt nhanh với nước rất nóng.

Trong quá trình giặt, nước trong lồng máy xuất hiện bọt nhẹ khi nước cốt chanh hòa cùng kem đánh răng. Dù ban đầu có người tỏ ra nghi ngờ vì cách làm khá lạ, nhưng nhiều người cho biết kết quả sau đó khiến họ bất ngờ.

Phần bình luận dưới video nhanh chóng sôi động với hàng loạt phản hồi từ người đã áp dụng. Một người viết: “Tôi thực sự sốc vì máy giặt sạch và sáng bóng đến vậy, mùi hương thì cực kỳ dễ chịu”.

Người khác chia sẻ: “Tôi thử ngay hôm nay và máy giặt thơm như mới, hoàn toàn hết mùi khó chịu trước đó”.

Có người còn khẳng định: “Tôi khuyên mọi người nên thử, kết quả rõ rệt hơn tôi tưởng”.

Máy giặt sạch và thơm hơn sau khi được vệ sinh bằng chanh và kem đánh răng.

Kerrie giải thích kem đánh răng có tính mài mòn nhẹ, thường dùng để loại bỏ mảng bám trên bề mặt răng. Khi cho vào lồng máy giặt, lớp mài mòn này giúp làm sạch các cặn bẩn, cặn xà phòng và mảng bám tích tụ lâu ngày bên trong lồng máy.

Trong khi đó, nước cốt chanh chứa axit tự nhiên, có khả năng kháng khuẩn và khử mùi. Axit này giúp trung hòa mùi ẩm mốc, đồng thời hỗ trợ làm tan các cặn bẩn gây mùi trong máy giặt.

Khi hai nguyên liệu này kết hợp và được kích hoạt bằng nước nóng, hiệu quả làm sạch và khử mùi được tăng lên rõ rệt. Đây cũng là lý do nhiều người cho biết máy giặt sau khi vệ sinh bằng cách này có mùi dễ chịu hơn và cảm giác sạch hơn hẳn.

Theo trả lời của Kerrie, mẹo này chỉ cần thực hiện khoảng mỗi tháng một lần, trong khi đó chi phí lại cực thấp.

Nguyên nhân khiến máy giặt thường xuyên có mùi hôi

Có rất nhiều lý do khiến máy giặt có mùi hôi.

Theo các chuyên gia, máy giặt có mùi khó chịu chủ yếu do nấm mốc và vi khuẩn tích tụ. Nguyên nhân thường đến từ độ ẩm dư thừa, cặn bột giặt và nước xả vải còn sót lại, tạo môi trường lý tưởng cho vi khuẩn phát triển.

Ngoài ra, mùi hôi cũng có thể xuất phát từ bộ lọc hoặc đường thoát nước bị tắc, nước đọng lâu ngày, ít sử dụng máy giặt, để quần áo ướt trong máy quá lâu, hoặc gioăng cửa và khay đựng chất tẩy rửa bị bẩn. Việc kiểm tra kỹ từng bộ phận của máy sẽ giúp xác định chính xác nguồn gây mùi.

Để ngăn máy giặt trở thành nguồn gây mùi khó chịu trong nhà, các chuyên gia khuyến nghị một số thói quen đơn giản nhưng hiệu quả:

Vệ sinh định kỳ khay đựng bột giặt, gioăng cửa và bộ lọc.

Thỉnh thoảng chạy chu trình giặt nước nóng để tiêu diệt vi khuẩn.

Tránh dùng quá nhiều bột giặt hoặc nước xả vải.

Lấy quần áo ra ngay sau khi giặt xong.

Để cửa máy giặt hé mở sau mỗi lần giặt, giúp lồng máy khô ráo, hạn chế tích tụ độ ẩm.

Nguồn: Express