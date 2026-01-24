Máy giặt sạch bong kin kít nhờ 1 nguyên liệu có sẵn trong bếp

Nhiều gia đình sử dụng máy giặt hằng ngày nhưng lại quên mất việc vệ sinh thiết bị định kỳ. Theo các chuyên gia và những người có kinh nghiệm sửa chữa đồ gia dụng, chỉ với một nguyên liệu rất quen thuộc trong gian bếp, máy giặt có thể được làm sạch, thơm tho và vận hành hiệu quả hơn đáng kể.

Vì sao máy giặt dễ bẩn dù giặt quần áo mỗi ngày?

Máy giặt vẫn có thể bị bẩn dù được dùng mỗi ngày (Ảnh: Getty).

Nhiều người vẫn nghĩ máy giặt càng dùng càng sạch. Thực tế, cặn bột giặt, nước giặt dạng lỏng và nước xả vải có thể tích tụ theo thời gian trong lồng giặt, khay chứa và gioăng cao su. Những lớp cặn này không chỉ gây mùi khó chịu mà còn là môi trường lý tưởng cho vi khuẩn phát triển.

Tờ Express dẫn lời của một thợ sửa đồ gia dụng, người có tài khoản TikTok với hơn 31.500 người theo dõi: “Nguyên nhân khiến nhiều máy giặt nhanh xuống cấp là do lạm dụng nước xả vải. Nước xả được thiết kế để phủ lên sợi vải, nhưng cũng chính lớp phủ này dễ để lại cặn, lâu ngày gây mùi và làm máy kém sạch”.

Giấm trắng - “trợ thủ” làm sạch máy giặt

Nghe có vẻ lạ, nhưng việc cho giấm trắng vào máy giặt đã được nhiều hộ gia đình tại Anh áp dụng. Giấm trắng có khả năng làm tan cặn bẩn, khử mùi và làm sạch lồng giặt một cách tự nhiên.

Người thợ sửa đồ gia dụng trên chia sẻ rằng chiếc máy giặt gần 6 năm tuổi trong video của anh “sạch gần như mới”, không hề có mùi, dù chủ nhà rất ít dùng nước xả vải. Bí quyết nằm ở việc vệ sinh máy định kỳ bằng giấm và sử dụng nước giặt đúng cách.

Giấm trắng giúp làm sạch máy giặt hiệu quả (Ảnh: Getty).

Cách làm

Để vệ sinh máy giặt, chuyên gia khuyên nên chạy máy không có quần áo bên trong. Cho khoảng 1 - 2 cốc giấm trắng trực tiếp vào lồng giặt, sau đó chọn chế độ giặt với nhiệt độ từ 60 độ C trở lên. Cách này giúp làm sạch cặn bẩn, khử mùi và loại bỏ vi khuẩn tích tụ.

Ngoài ra, sau khi giặt xong, nên mở khay chứa bột giặt, mở cửa máy, lau khô gioăng cao su và để máy thông thoáng. Thói quen đơn giản này giúp hạn chế ẩm mốc và mùi hôi phát sinh.

Giấm trắng còn giúp quần áo mềm và bớt mùi

Không chỉ làm sạch máy giặt, giấm trắng còn có thể dùng để làm mềm quần áo và giảm tĩnh điện. Chỉ cần cho nửa cốc giấm trắng vào ngăn chứa nước xả vải. Với quần áo có mùi nặng, có thể cho 1 cốc giấm cùng nước giặt hoặc ngâm trước với hỗn hợp giấm và nước.

Mặc dù giấm trắng có lợi ích nhất định trong việc làm sạch máy giặt và quần áo nhưng các chuyên gia nhấn mạnh người dùng cần lưu ý một vấn đề khi sử dụng.

Đó là không trộn giấm với baking soda trong cùng một chu trình giặt. Nếu muốn dùng cả hai, nên chạy riêng từng chu trình để đạt hiệu quả tốt nhất. Vệ sinh máy giặt bằng giấm trắng mỗi tháng một lần là đủ để thiết bị sạch sẽ, bền bỉ và không còn mùi khó chịu.

Nguồn: Express