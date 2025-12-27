Máy giặt dễ trở thành “ổ” vi khuẩn, nấm mốc chỉ vì thói quen này

Quần áo vừa giặt xong đã ám mùi ẩm mốc, tủ đồ lúc nào cũng phảng phất mùi khó chịu dù bạn dùng đủ loại nước giặt đắt tiền. Đó là điều mà không ít người phải phàn nàn thường xuyên. Tuy nhiên, nguyên nhân không hẳn nằm ở bột giặt hay máy giặt đã cũ mà có thể từ một thói quen nhỏ mà rất nhiều gia đình thường làm sau mỗi lần dùng máy giặt. Đó chính là đóng cửa máy giặt sau khi sử dụng!

Đóng cửa máy giặt sau khi sử dụng có thể tạo điều kiện cho vi khuẩn, nấm mốc sinh sôi (Ảnh minh họa).

Một thao tác chỉ mất vài giây nhưng hiệu quả thấy rõ

Sau khi hoàn tất chu trình giặt, bên trong máy giặt vẫn còn đọng lại khá nhiều hơi ẩm, đặc biệt ở lồng giặt, gioăng cao su và khay chứa bột giặt. Nếu đóng cửa máy ngay, môi trường kín và ẩm này trở thành điều kiện lý tưởng cho vi khuẩn, nấm mốc sinh sôi. Đó là nguyên nhân trực tiếp khiến máy giặt bốc mùi và quần áo giặt xong vẫn hôi.

Chia sẻ trên tạp chí Better Homes & Gardens, Amanda Abraham - quản lý thương hiệu của một hãng thiết bị giặt sấy nổi tiếng của Mỹ - cho biết, việc để hé cửa máy giặt khi không sử dụng giúp không khí lưu thông, làm khô nhanh phần hơi ẩm còn sót lại và hạn chế sự tích tụ của cặn bẩn gây mùi. Thói quen này đơn giản nhưng có tác động lớn đến cả mùi hương quần áo, an toàn sức khỏe lẫn độ bền của máy.

Nên mở cửa máy giặt khi không sử dụng (Ảnh minh họa).

Quản lý Abraham cũng cho hay, không phải máy giặt nào cũng giống nhau. Máy cửa trước thường có gioăng cao su kín để chống rò nước, nhưng chính thiết kế này lại dễ giữ ẩm hơn. Nếu không được làm thông thoáng thường xuyên, mùi ẩm mốc sẽ xuất hiện chỉ sau một thời gian ngắn sử dụng máy.

Máy cửa trên ít gặp tình trạng này hơn, song việc mở cửa sau khi giặt vẫn được khuyến khích. Không khí lưu thông tốt giúp lồng giặt khô nhanh, hạn chế mùi khó chịu tích tụ âm thầm theo thời gian.

Vậy có cần mở cửa máy giặt cả ngày không? Câu trả lời là có, nhưng không cần mở toang. Bạn chỉ cần hé cửa vài centimet là đủ để tạo luồng khí đối lưu. Nhiều dòng máy hiện nay còn thiết kế sẵn chốt hoặc nam châm để cửa tự động mở hé khi không dùng. Nếu máy nhà bạn chưa có, có thể dùng các phụ kiện chặn cửa đơn giản, giá rẻ nhưng rất tiện lợi.

Vì sao máy giặt có mùi lại khiến quần áo “bẩn ngược”?

Vệ sinh máy giặt (Ảnh minh họa).

Khi nấm mốc và vi khuẩn phát triển bên trong máy, chúng bám vào lồng giặt, gioăng cao su và cả nước giặt xả trong quá trình vận hành. Kết quả là quần áo dù được giặt sạch vẫn dễ ám mùi ẩm. Lâu dần, tình trạng này còn ảnh hưởng đến hiệu suất giặt và tuổi thọ của máy.

Bên cạnh việc mở hé cửa máy giặt, các chuyên gia khuyến nghị các gia đình nên thêm vài thói quen đơn giản. Sau mỗi mẻ giặt, hãy dùng khăn khô lau lại gioăng cao su và mép cửa - nơi dễ đọng nước nhất. Khay đựng bột giặt và nước xả cũng nên tháo ra rửa định kỳ để tránh cặn bám.

Ngoài ra, khoảng mỗi tháng hoặc sau chừng 30 lần giặt, bạn nên chạy một chu trình vệ sinh máy giặt bằng nước nóng. Có thể dùng viên tẩy rửa chuyên dụng hoặc kết hợp nước nóng với giấm để làm sạch cặn xà phòng, vi khuẩn và mùi hôi tích tụ.

Nguồn: Better Homes & Gardens