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Máy bay Boeing 777 cào đuôi xuống đường băng, tia lửa bắn tung tóe khiến nhiều người kinh hãi, khoảnh khắc nghẹt thở được ghi lại

Phạm Trang
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Chiếc máy bay chở hàng Boeing 777-300ER của hãng Kalitta Air đã gặp sự cố khi hạ cánh xuống sân bay ở bang Kentucky (Mỹ), khiến phần đuôi cọ xát với đường băng và tạo ra hàng loạt tia lửa, khiến những người chứng kiến không khỏi thót tim.

Sự việc xảy ra vào ngày 19/7 tại Sân bay Quốc tế Cincinnati/Northern Kentucky. Theo tờ New York Post, máy bay mang số hiệu chuyến bay 264 của Kalitta Air khởi hành từ sân bay Brussels (Bỉ) và đang thực hiện quá trình hạ cánh tại Mỹ.

Theo Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA), phi hành đoàn đã không thể hoàn tất lần hạ cánh đầu tiên và phải thực hiện quy trình go-around (bay vòng để hạ cánh lại). Trong quá trình tăng lực để cất lên trở lại, phần đuôi máy bay đã cọ xuống mặt đường băng, tạo ra nhiều tia lửa kéo dài phía sau.

Hình ảnh được ghi lại (Ảnh:@aviationbrk)

Đoạn video do một nhân chứng ghi lại cho thấy chiếc Boeing 777 tiếp cận đường băng với góc hạ khá lớn. Ngay khi phần đuôi chạm xuống mặt đất, hàng loạt tia lửa bắn ra phía sau trước khi máy bay tiếp tục lấy độ cao và bay lên trở lại. Chứng kiến khoảnh khắc này, người quay video liên tục thốt lên: "Ôi, ôi, ôi... Trời ơi!".

FAA cho biết máy bay sau đó đã hạ cánh an toàn trong lần tiếp cận tiếp theo. Toàn bộ thành viên phi hành đoàn đều không bị thương.

Ông Heath Nicholl, Giám đốc điều hành hoạt động của Kalitta Air, xác nhận máy bay đã được đưa khỏi đường băng sau khi hạ cánh và chuyển đến khu vực kiểm tra kỹ thuật để đánh giá mức độ hư hỏng.

(Ảnh:@aviationbrk)

Đến nay, nguyên nhân khiến đuôi máy bay cọ xuống đường băng vẫn chưa được xác định. Các chuyên gia nhận định sự cố có thể liên quan đến góc tiếp cận khi hạ cánh, thao tác điều khiển của phi công hoặc một số yếu tố kỹ thuật khác.

FAA cho biết đã mở cuộc điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Nguồn: HK01

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tai nạn hàng không

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